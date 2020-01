Ausgewählter Artikel:

» (12.01.2020) FAZ über Vorlesestunde mit Dragqueens Ein Junge in Mädchenkleidern

In den Vereinigten Staaten wird heftig über Geschlechteridentität gestritten. Dragqueens bieten darum Spiel- und Lesestunden für Kinder an und werben für Diversität und Toleranz.

12. Januar 2020

» Deutsche Welle: Die Transfrau, die gegen ihre Mafia-Erziehung rebellierte

Daniela Lourdes Falanga wuchs als erstgeborener Sohn ihrer Familie in Neapel auf. Eigentlich hätte sie in die Fußstapfen ihres Vaters, eines Mafiabosses, treten sollen. Doch es kam anders.

» svz.de: Der steinige Weg bis zum Coming-out – Schwul in der Kleinstadt

Wie Jeremie Tille vom Mobbingopfer zum Promi-Freund wurde

» ExpertenTesten: Michael Schmidpeter Preis – Belohnung für die besten Beiträge von Schüler_innen zum Thema Homosexualität

Das Interview mit Konstantin Hackl vom Michael Schmidpeter Preis

11. Januar 2020

» jetzt: Republikaner*innen wollen trans Athletinnen nicht im Frauensport antreten lassen

Das Argument der US-Politiker*innen: trans Frauen hätten einen biologischen Vorteil gegenüber cis Frauen.

» Nollendorfblog: Mein Vorschlag für einen wirklich politischen Berliner CSD 2020

Warum reden wir statt über ein Motto nicht darüber, wie die potenzielle Macht des CSD in eine tatsächliche verwandeln können? Wann gestehen wir uns ein, dass politische Forderungen herauszurufen noch keine politische Tat ist? Hier mein Vorschlag für 2020. Wer ist dabei?

» taz interviewt trans Ministerin in Taiwan: "Ich erteile keine Befehle"

Als erste trans Ministerin weltweit: Audrey Tang war Programmiererin, bevor sie sich überreden ließ, in Taiwan Digital-Ministerin zu werden.

» Tsüri-Papikolumne: It's okay to be gay

Vater zu werden und zu sein, ist ein Abenteuer. Antoine Schnegg bezeichnet sich zwar nicht als Experten auf dem Gebiet, Vater ist er trotzdem geworden. Am 9. Februar stimmen die Stimmberechtigten in der Schweiz über die Ausweitung der sog. Antirassismusstrafnorm ab, welche auch Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung unter Strafe stellen soll. Was das mit dem Vatersein zu tun hat, könnt ihr hier nachlesen.

» Main-Post über FDP-Initiative zur Verantwortungsgemeinschaft: Mehr Rechte für die Kümmerer

Nach der Ehe für alle fordern die Liberalen den nächsten Schritt: Auch mehrere Personen sollen eine Art Bund fürs Leben eingehen können – etwa eine ganze Senioren-WG.

» Zeit Online: Gibt es Frauen und Männer überhaupt?

Mit dem Satz "Sex is real" löste die Fantasy-Autorin J.K. Rowling einen Shitstorm aus. Sie meint, biologische Geschlechterdifferenzen seien klar definiert. Stimmt nicht.

10. Januar 2020

» Cosmopolitan: Das bedeutet es, grausexuell zu sein

Bei der sexuellen Orientierung gibt es viele Facetten außerhalb von Schwarz und Weiß. Eine davon ist Gray-Sexualität. Wir erklären, was das bedeutet.

» t-online: Erstes lesbische Prinzenpaar in Nürnberg kommt gut an

In Nürnberg gibt es erstmals in der Geschichte des Nürnberger Faschings ein lesbisches Prinzenpaar. Viele reagierten positiv auf Prinz Marcella I. und i hre Lieblichkeit Senna.

» WDR: Kölner produzieren schwule Webserie

"Kuntergrau" heißt eine Serie, die von jungen Kölnern für Kölner gedreht wird. Sie ist auf YouTube ein echter Renner. Das Besondere: Die Folgen zeigen das Leben und den Alltag von Schwulen. In Köln eigentlich kein großes Thema mehr könnte man meinen. Hier sind doch alle bunt und tolerant. Die Filmemacher von "Kuntergrau" sehen das aber ganz anders.

» watson: Werden Schwulenwitze am Stammtisch strafbar? 10 Antworten zum neuen Diskriminierungsgesetz

Homosexuelle sollen besser vor Diskriminierung geschützt werden. Zehn Fragen und Antworten zur Abstimmung vom 9. Februar.

» Deutschlandfunk über schwulen Religionswissenschaftler Hans-Joachim Schoeps: Preuße durch und durch

Er hat die Bundesrepublik mit aufgebaut, war einer der ganz großen Religionswissenschaftler: Hans-Joachim Schoeps. Ein Konservativer durch und durch. Mehr noch: Zeitweise hegte er Sympathien für die Nazis. Als Jude. Sein Sohn hat eine Biographie in Auftrag gegeben. Er wollte Klarheit.

» Tagesspiegel: Ein sicheres Gesundheitssystem für trans* Menschen schaffen

Wer eine Transition anstrebt, muss viele Widerstände überwinden. Eine Buch erklärt, wie Psychotherapeut*innen helfen können und das System verbessert wird.

» FAZ über "AJ and the Queen" bei Netflix: Königin mit Vaterfreuden

Ihre Majestät ist zwar vielleicht not amused, aber recht amüsant: In der Serie AJ and the Queen gibt der Dragqueenstar RuPaul sein Sitcom-Debüt.

» MOZ.de: Freiheitsstatue am fforst in Regenbogenfarben

Das Verbündungshaus fforst ist derzeit ein Schauplatz der Aktionstage gegen Homophobie und Sexismus, die der Allgemeine Studentische Ausschuss veranstaltet. Passend wurde die Freiheitsstatue, die über dem Eingang grüßt, in Regenbogenfarben geschmückt und die Fahne aufgezogen. Die Aktionstage begannen am Mittwoch mit einem Workshop zu sexuellen Orientierungen. Am Dienstag wird im Fforsthaus der Film "Pride" gezeigt, in dem sich eine Londoner LGTB-Community mit walisischen Bergarbeitern im Arbeitskampf verbündet.

» Badische Neueste Nachrichten über Konversionstherapie: "Schade Alex, aber so kommst du nie ins Himmelreich"

"Homosexualität ist heilbar" – diese absurde Vorstellung ist in Deutschland vor allem in streng evangelikalen Kreisen noch vereinzelt anzutreffen. Sie bieten Konversionstherapien an, die Schwule und Lesben umpolen sollen. Zwei Männer, die eine solche Therapie durchlitten haben, berichten von ihren Erlebnissen.

» n-tv: Sechs Jahre nach Coming-Out – Hitzlspergers Beispiel zu folgen bleibt schwer

Vor genau sechs Jahren macht Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich. Besonders im Amateurbereich sorgt das für positive Veränderungen. Bei den Profis herrscht aber nach wie vor viel Angst – Homosexualität ist im Fußball noch lange nicht selbstverständlich.