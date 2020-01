Ausgewählter Artikel:

» (13.01.2020) katholisch.de: Bischöfe empfehlen geschlechtsneutrale Formulierung für Taufurkunden

Nicht nur Vater und Mutter bringen ihr Kind zur Taufe: Die französische Bischofskonferenz hat nun auf Veränderungen in der Gesellschaft reagiert und das Formular für Taufurkunden modernisiert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Januar 2020

» Spiegel über "Boys Love"-Comics: Zwischen Sadosex und Zuckerschock

Schwule Erotik für junge Frauen: Das ist das Erfolgsrezept der "Boys Love"-Comics. Neben viel Dutzendware bietet diese Porno-Spielart aus Japan inzwischen einige richtig gute Geschichten.

» Blick: Gegner machen mit Gutachten gegen Rassismus-Strafnorm mobil

Die Gegner der erweiterten Anti-Rassismus-Strafnorm warnen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit ? und nehmen dazu ein eigens in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zu Hilfe. Doch was wirklich drinsteht, wollen sie nicht sagen.

» zentralplus über Homophobie: "Ich lasse manchmal die Hand meines Freundes los"

Verprügelt weil man homosexuell ist. Die Medienberichte über brutale Übergriffe auf Schwule haben sich in letzter Zeit gehäuft. Obwohl diese in Zürich geschahen, werden auch Homosexuelle in Luzern

» NZZ: Wenn niemand zuschaut, kommt oft feige Feindlichkeit gegen Schwule und Lesben zum Vorschein: So homophob ist die Schweiz

Zehn Prozent aller Erwachsenen in der Schweiz halten Homosexualität für unmoralisch. Das zeigt eine neue Untersuchung. Angst vor Prügel, verbale Attacken sowie Hassschreiben gehören für Schwule und Lesben in der Schweiz zum Alltag.

» B.Z. interviewt "Queer 4 you"-Protagonisten: "Ich will nicht gleich sein. Ich will nur, dass man mich akzeptiert"

Fabian Hart, Christian Fritzenwanker, Sven Rebel und Chris Glass kennen den Kampf um Akzeptanz und Anerkennung sie sind queer. Als Experten in der neuen dreiteiligen Reihe rbb queer 4 you (Montag, 21 Uhr) haben sie eine Mission: Sie treffen Menschen, die Unterstützung brauchen.

12. Januar 2020

» Tagesspiegel über RBB-Reihe "Queer 4 you": Mission Alltagshilfe

Mit "Queer 4 you" versucht der RBB, eine Netflix-Serie ins Deutsche zu übersetzen. Das ist jedoch nicht gänzlich gelungen.

» taz zum Köln-"Tatort": Mottenkiste der Stereotype

Die Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln dieses Mal an einem Gymnasium. Es geht um homophobe Mitschüler, Dating-Apps und leider um alte Klischees.

» Wiener Zeitung: Kommt die "Ehe light"?

Die Regierung will die Ehe und die Eingetragene Partnerschaft wieder stärker voneinander trennen.

» FAZ über Vorlesestunde mit Dragqueens: Ein Junge in Mädchenkleidern

In den Vereinigten Staaten wird heftig über Geschlechteridentität gestritten. Dragqueens bieten darum Spiel- und Lesestunden für Kinder an und werben für Diversität und Toleranz.

» Deutsche Welle: Die Transfrau, die gegen ihre Mafia-Erziehung rebellierte

Daniela Lourdes Falanga wuchs als erstgeborener Sohn ihrer Familie in Neapel auf. Eigentlich hätte sie in die Fußstapfen ihres Vaters, eines Mafiabosses, treten sollen. Doch es kam anders.

» svz.de: Der steinige Weg bis zum Coming-out – Schwul in der Kleinstadt

Wie Jeremie Tille vom Mobbingopfer zum Promi-Freund wurde

» ExpertenTesten: Michael Schmidpeter Preis – Belohnung für die besten Beiträge von Schüler_innen zum Thema Homosexualität

Das Interview mit Konstantin Hackl vom Michael Schmidpeter Preis

11. Januar 2020

» jetzt: Republikaner*innen wollen trans Athletinnen nicht im Frauensport antreten lassen

Das Argument der US-Politiker*innen: trans Frauen hätten einen biologischen Vorteil gegenüber cis Frauen.

» Nollendorfblog: Mein Vorschlag für einen wirklich politischen Berliner CSD 2020

Warum reden wir statt über ein Motto nicht darüber, wie die potenzielle Macht des CSD in eine tatsächliche verwandeln können? Wann gestehen wir uns ein, dass politische Forderungen herauszurufen noch keine politische Tat ist? Hier mein Vorschlag für 2020. Wer ist dabei?

» taz interviewt trans Ministerin in Taiwan: "Ich erteile keine Befehle"

Als erste trans Ministerin weltweit: Audrey Tang war Programmiererin, bevor sie sich überreden ließ, in Taiwan Digital-Ministerin zu werden.

» Tsüri-Papikolumne: It's okay to be gay

Vater zu werden und zu sein, ist ein Abenteuer. Antoine Schnegg bezeichnet sich zwar nicht als Experten auf dem Gebiet, Vater ist er trotzdem geworden. Am 9. Februar stimmen die Stimmberechtigten in der Schweiz über die Ausweitung der sog. Antirassismusstrafnorm ab, welche auch Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung unter Strafe stellen soll. Was das mit dem Vatersein zu tun hat, könnt ihr hier nachlesen.

» Main-Post über FDP-Initiative zur Verantwortungsgemeinschaft: Mehr Rechte für die Kümmerer

Nach der Ehe für alle fordern die Liberalen den nächsten Schritt: Auch mehrere Personen sollen eine Art Bund fürs Leben eingehen können – etwa eine ganze Senioren-WG.

» Zeit Online: Gibt es Frauen und Männer überhaupt?

Mit dem Satz "Sex is real" löste die Fantasy-Autorin J.K. Rowling einen Shitstorm aus. Sie meint, biologische Geschlechterdifferenzen seien klar definiert. Stimmt nicht.

10. Januar 2020

» Cosmopolitan: Das bedeutet es, grausexuell zu sein

Bei der sexuellen Orientierung gibt es viele Facetten außerhalb von Schwarz und Weiß. Eine davon ist Gray-Sexualität. Wir erklären, was das bedeutet.