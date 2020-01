Ausgewählter Artikel:

» (15.01.2020) RP Online über Vortrag über Homosexualität: Der Ruf nach Akzeptanz

Thomas Tillmann ist Lehrer am Fabritianum und bekennender Homosexueller. Bei einem Vortrag in der Villa Merländer im Rahmen der Reihe Montagsimpulse berichtete er, was ihn bewogen hat, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Januar 2020

» RP Online über Vortrag über Homosexualität: Der Ruf nach Akzeptanz

Thomas Tillmann ist Lehrer am Fabritianum und bekennender Homosexueller. Bei einem Vortrag in der Villa Merländer im Rahmen der Reihe Montagsimpulse berichtete er, was ihn bewogen hat, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen.

» 20 Minuten: "Auch Linkshänder werden diskriminiert"

Derzeit sind 66 Prozent der Stimmbürger für die Ausdehnung des Anti-Rassismus-Artikels auf Homosexuelle. Bereits steht eine Ausweitung zur Diskussion.

» desired: Flirten homosexuelle Frauen eigentlich anders?

Uns interessiert, ob lesbische Frauen eigentlich anders flirten als heterosexuelle? Und wie sie erkennen, ob eine andere Frau Interesse an ihnen hat? Yvonne und Nicole vom Podcast Ladylike erzählen von ihren Erfahrungen.

» Kurier: Opernball-Aufreger – So kontert Alfons Haider Richard Lugner

Das gleichgeschlechtliche Debütanten-Paar lässt bei Lugner den Blutdruck steigen. Das sagt Alfons Haider dazu.

» Deutschlandfunk Kultur über Reality-Show "Queer 4 you": Mit Zauberstab und Kapitalismus-Pille

In den USA ein Serien-Hit, nun auch im deutschen Fernsehen: Schwule Männer sollen helfen, das Leben umzukrempeln. Der Journalist Sebastian Goddemeier hat sich die Sendung angesehen und hat Bedenken.

14. Januar 2020

» Nollendorfblog-Verdacht bestätigt: "Diversity-Index" muss nach EON-Falschangaben korrigiert werden

Der Diversitäts-Index ist eine Farce. Er gehört, zumindest in dieser Form, abgeschafft. Schnell.

» FAZ: "Transsexuelle werden sehr häufig angepöbelt, bedroht oder beleidigt"

Sind transphobe Übergriffe auf dem Vormarsch? Ein Gespräch mit dem Münchner Kriminalhauptkommissar Arno Helfrich über alte Ressentiments und neue Herausforderungen für die Polizei.

Testabo erforderlich

» FAZ: Doppelpass gegen Schwulenhass

Für Benjamin Näßler hat Homophobie keinen Platz im Fußball. Als neuer Mister Gay Germany kämpft er mit einer Initiative gegen die Diskriminierung von Homosexuellen im Sport.

» taz über lesbische Mutterschaft: Clockwork Rainbow

Mutterschaft ist kein Kindergeburtstag, das gilt auch für geteilte Mutterschaften. Was man braucht, sind Urinbecher, Einwegspritze und Sixpack.

» NZZ zur Antirassismus-Strafnorm: Brandstifter verdienen einen Maulkorb

Am 9.Februar 2020 wird über die Erweiterung der Antirassismus-Strafnorm auf Hassreden gegen Personen aufgrund ihrer gleichgeschlechtlichen Veranlagung abgestimmt. Die Gegner befürchten eine übermässige Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit und die Einräumung von Sonderrechten.

» neues deutschland: Jens und Jogi – Best of Menschheit, Folge 2: Homosexualität

Überall, wo Homosexualität nicht bekämpft, ja vielleicht nicht mal benannt werden muss, leben alle besser. Dort ? und das wiederum gilt leider für fast alle Zeiten und Orte ?, wo es nicht so war und ist, herrscht das Unglück.

» schwäbische: Verliebt in eine Stadt – Jürgen Hohls Leben zwischen Glauben und Homosexualität

Das Weingartener Original Jürgen Hohl im Porträt: Verliebt in die Stadt Weingarten und mit dem ständigen Wunsch nach Anerkennung.

» katholisch.de: Sodom und Sudelei – Was Frédéric Martel und Alfred Delp gemeinsam haben

Das Buch des Atheisten Frédéric Martel zur Doppelmoral im Vatikan hat für Aufsehen gesorgt und viele verärgert. Dabei kann man ihm eigentlich nur dankbar sein, findet Andreas Püttmann.

13. Januar 2020

» katholisch.de: Bischöfe empfehlen geschlechtsneutrale Formulierung für Taufurkunden

Nicht nur Vater und Mutter bringen ihr Kind zur Taufe: Die französische Bischofskonferenz hat nun auf Veränderungen in der Gesellschaft reagiert und das Formular für Taufurkunden modernisiert.

» Spiegel über "Boys Love"-Comics: Zwischen Sadosex und Zuckerschock

Schwule Erotik für junge Frauen: Das ist das Erfolgsrezept der "Boys Love"-Comics. Neben viel Dutzendware bietet diese Porno-Spielart aus Japan inzwischen einige richtig gute Geschichten.

» Blick: Gegner machen mit Gutachten gegen Rassismus-Strafnorm mobil

Die Gegner der erweiterten Anti-Rassismus-Strafnorm warnen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit ? und nehmen dazu ein eigens in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zu Hilfe. Doch was wirklich drinsteht, wollen sie nicht sagen.

» zentralplus über Homophobie: "Ich lasse manchmal die Hand meines Freundes los"

Verprügelt weil man homosexuell ist. Die Medienberichte über brutale Übergriffe auf Schwule haben sich in letzter Zeit gehäuft. Obwohl diese in Zürich geschahen, werden auch Homosexuelle in Luzern

» NZZ: Wenn niemand zuschaut, kommt oft feige Feindlichkeit gegen Schwule und Lesben zum Vorschein: So homophob ist die Schweiz

Zehn Prozent aller Erwachsenen in der Schweiz halten Homosexualität für unmoralisch. Das zeigt eine neue Untersuchung. Angst vor Prügel, verbale Attacken sowie Hassschreiben gehören für Schwule und Lesben in der Schweiz zum Alltag.

» B.Z. interviewt "Queer 4 you"-Protagonisten: "Ich will nicht gleich sein. Ich will nur, dass man mich akzeptiert"

Fabian Hart, Christian Fritzenwanker, Sven Rebel und Chris Glass kennen den Kampf um Akzeptanz und Anerkennung sie sind queer. Als Experten in der neuen dreiteiligen Reihe rbb queer 4 you (Montag, 21 Uhr) haben sie eine Mission: Sie treffen Menschen, die Unterstützung brauchen.

12. Januar 2020

» Tagesspiegel über RBB-Reihe "Queer 4 you": Mission Alltagshilfe

Mit "Queer 4 you" versucht der RBB, eine Netflix-Serie ins Deutsche zu übersetzen. Das ist jedoch nicht gänzlich gelungen.