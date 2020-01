Ausgewählter Artikel:

» (16.01.2020) Ostfriesen-Zeitung: Dass er schwul ist, merkte er beim Bund

Franz wurde in einer Zeit geboren, in der gleichgeschlechtliche Liebe noch strafbar war. Lange musste sich der 75-Jährige verstecken, bis in den 1970er Jahren schlagartig alles anders wurde. Heute sieht er aber wieder einen Grund zur Sorge.

16. Januar 2020

» SRF: Mehr Polizeipräsenz nach Angriff auf schwules Paar

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten in Zürich zu Gewalt gegen Homosexuelle. Jetzt reagiert die Polizei.

» Deutschlandfunk Kultur über Falk Richters "In my Room" in Berlin: Ein persönlicher Abend über Väter und Söhne

Falk Richter und das Ensemble des Berliner Maxim Gorki-Theaters begeben sich auf die Suche nach den Spuren der Väter im eigenen Leben. Herausgekommen ist ein humoristischer, aber auch gefühliger Abend über Väter, in dem es um sehr persönliche Geschichten geht.

» Abendzeitung über Sub-Zentrum München: Hilfe bei homophober Gewalt

Am Telefon, im Chat oder persönlich: Das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum Münchens (Sub) hat jetzt ein bayernweites Anti-Gewalt-Projekt.

» NWZonline über lesbische Rewe-Betreiberinnen: Der Markt ist ihr Lebensprojekt

Der Rewe-Markt in Zetel ist keine bloße Filiale der großen Kette, sondern ein eigenständiger Markt, den die Betreiberin Vanessa Richter-Helms so gestaltet, wie sie will. Sie und ihre Frau Christine Richter erzählen, was sie mit dem Markt alles vorhaben.

» NZZ: Das Zürcher Nachtleben ist für Schwule und Lesben ein Minenfeld

Ein junger Mann und sein Partner werden in der Silvesternacht auf dem Zähringerplatz im Zürcher Niederdorf verprügelt. Nur weil sie schwul sind. Die Attacke ist kein Einzelfall. Nun reagiert die Stadt.

» NZZ: Angst in der Öffentlichkeit, Schläge und erniedrigende Kommentare – Unsere Instagram-Nutzer schildern ihre Erlebnisse mit Homophobie

Ein Artikel zu Homophobie schlägt in unserer Community hohe Wellen. Zahlreiche Follower erzählen uns ihre Geschichten. Wir haben einige davon zusammengetragen.

» Thüringische Landeszeitung: Jenaer Forschung zur Homosexualität könnte Zeichen setzen

Eine Podiumsdiskussion war in Jena der Forschung zur Homosexualität gewidmet ? vor 100 Jahren und in der Gegenwart.

» NZZ: Bessere Pflege für Homosexuelle

Zürcher Gemeinderat fordert mehr Sensibilität für LGBT-Menschen in Altersheimen.

15. Januar 2020

» TAG24: Mademoiselle Nicolette über ihr Single-Sein als Transgender-Frau

Sexpertin Mademoiselle Nicolette aus Koblenz ist eine transidente Frau. Am Dienstag sprach sie auf Instagram über ihr Transgender- und Single-Sein.

» Deutsche Welle: "In Guatemala ist Schwulsein eine politische Angelegenheit"

Mit seinem Amtsantritt im Januar ist Aldo Dávila der erste offen schwule Kongressabgeordnete in Guatemala. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einem Land, in dem homophobe Morde noch weit verbreitet sind.

» Kieler Nachrichten über angebliche Morddrohung: Schwules Ehepaar will Schutz in Kiel suchen

Ein schwules Ehepaar aus Köln wird so massiv bedroht, dass es nun nach Kiel ziehen will. Der Terror für die beiden Männer fing mit Schmierereien und Angriffen an und gipfelte zuletzt in einer Morddrohung. Wie tolerant ist unser Land?

» Kieler Nachrichten: Wie sicher ist Schleswig-Holstein für Homosexuelle?

In Köln wird ein schwules Ehepaar so sehr bedroht, dass die beiden Männer nun nach Kiel flüchten wollen. Wie sicher ist Schleswig-Holstein für Schwule? Ein Interview.

» Stadtrevue-Pro&Kontra zum Kölner CSD-Motto: Kopfschütteln im scharfen Wind

"Einigkeit! Recht! Freiheit!" das Motto für den Christopher Street Day 2020 spaltet die queere Szene. Pro und Kontra in der Stadtrevue

» taz zu Berlinale-Jurypräsident Jeremy Irons: Fauxpas der Festivalveranstalter

Irons hat sich wiederholt frauenfeindlich und homophob geäußert. Ihn zum Vorsitzenden der Berlinale-Jury zu wählen, ist falsch.

» Spiegel über LGBT-Hasserin Margaret Court: Die Selbstdemontage einer Tennis-Ikone

Margaret Court war die beste Tennisspielerin der Welt. Inzwischen hetzt sie als Pastorin gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle. Und stellt die Öffentlichkeit damit vor ein Dilemma.

» Hase-Post: Selbsthilfegruppe für Transkinder, deren Eltern und Angehörige in Osnabrück gegründet

Transsexualität ist ein Thema, das polarisiert. Gerade Kinder, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können, stehen vor vielen Hürden und haben oft niemanden, mit dem sie darüber reden können. Um Hemmnisse abzubauen, wurde nun die erste Selbsthilfegruppe für transsexuelle Kinder in Osnabrück gegründet.

» Vogue: Bei "Queer 4 You" geht es um mehr als nur ein Makeover – so vielversprechend ist die deutsche Reality-TV-Show

Mit deutscher Besetzung bestehend aus Fabian Hart, Christian Fitzenwanker, Chris Glass und Sven Rebel startet ab dem 27. Dezember die Serie "Queer 4 You". Zunächst in der ARD Mediathek und anschließend ab 13. Januar im RBB (immer montags um 21 Uhr) zu sehen, soll das vorerst dreiteilige Format die deutsche TV-Landschaft etwas aufmischen.

» RP Online über Vortrag über Homosexualität: Der Ruf nach Akzeptanz

Thomas Tillmann ist Lehrer am Fabritianum und bekennender Homosexueller. Bei einem Vortrag in der Villa Merländer im Rahmen der Reihe Montagsimpulse berichtete er, was ihn bewogen hat, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen.

» 20 Minuten: "Auch Linkshänder werden diskriminiert"

Derzeit sind 66 Prozent der Stimmbürger für die Ausdehnung des Anti-Rassismus-Artikels auf Homosexuelle. Bereits steht eine Ausweitung zur Diskussion.