» (18.01.2020) inFranken.de: Mama hat "Nein" gesagt: -So wurde Ben aus Oberfranken vom Mädchen zum Mann

Mobbing und Selbsthass prägen Bens Leben. Im Alter von drei Jahren weiß Ben bereits, dass er ein Junge sein möchte. Bis er mit der Geschlechtsanpassung beginnt, vergehen zwölf Jahre.

18. Januar 2020

» lokalo24.de über trans Jungen: Zum richtigen Zeitpunkt

Redakteur Christopher Göbel schreibt über einen Jungen, der als Mädchen geboren wurde und mit 16 Jahren sein Outing gestartet hat.

» derStandard.at über Homophobie im Fußball: Weshalb die Trikotnummer 24 in Brasilien verpönt ist

Als Zeichen gegen Homophobie wurde Pele-Statue in Santos ein Trikot mit der Rückennummer übergezogen

» Tagesspiegel: Die Queens von Neukölln

Verschwimmende Geschlechtergrenzen, Nacktheit als Angriff auf das Patriarchat. In der Kneipe Tristeza gibt es jetzt Morgan Wood Callistos Drag Show for Busy People.

» Kinzig-News: Neuauflage ungewiss – Vorstand des Hanauer CSD-Vereins tritt zurück

Am 29. Juni vergangenen Jahres wurde in Hanau zum ersten Mal ein Christopher Street Day (CSD) gefeiert.

» jetzt: Queers, stört es euch, dass Pride-Flaggen ein Fashion-Symbol sind?

Oder findet ihr es gut, dass man LGBTQ-Unterstützung jetzt kaufen kann?

» Allgemeine Zeitung Coesfeld über jungen Schwulen: "Ich wusste nie, wo ich dazugehörte"

Zehn Jahre ist es her, dass Sebastian Goddemeier seinen Realschulabschluss gemacht hat. Sieben Jahre, seit er Drensteinfurt den Rücken gekehrt hat. Fast war es eine Art Flucht, denn der heute 26-Jährige hat unter Ausgrenzung und Anfeindungen gelitten – weil er homosexuell ist.

» Saarbrücker Zeitung zu Homosexualität und Fastnacht: Streckt Regularien die Zunge raus

Gesellschaftliche Veränderungen brauchen unglaublich viel Zeit. Der Schwulenparagraph 175 verschwand 1994 aus dem Strafgesetzbuch. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist seit 2017 möglich. Jetzt, im Jahr 2020, haben die Fastnachter im Saarland darüber debattiert, ob ein gleichgeschlechtliches Prinzenpaar, in dem konkreten Fall ein Prinzessinnenpaar, zur Wahl des saarländischen Prinzenpaares antreten dürfe oder nicht.

17. Januar 2020

» Tagesspiegel: Gendersternchen sind bei der Berliner Polizei verboten

Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern ist auch bei der Berliner Polizei ein Thema. Aber nicht alle Schreibweisen sollen verwendet werden.

» heute.at: "Ist mein Hund schwul?

Birgit wüsste gerne, warum sich ihr Hund anderen Rüden gegenüber so verhält. Hundetrainerin Jessica Berger weiß Rat.

» Erik Flügge über Diskussion zum Motto des Cologne Pride: Der Hexenkessel

Die Diskussion um das Kölner CSD Motto 2020 "Einigkeit! Recht! Freiheit!" hat die Szene gespalten. Vielleicht ist das das Einzige, worauf sich alle nach dem gestrigen Gesprächsabend zum CSD-Motto einigen können.

» Blick: Schwulen-Paar Ciccio und Raphael Ravi-Pinto erwartet gleich zwei Kinder

Vor drei Jahren erfüllte sich das schwule Paar Raphael und Ciccio Ravi-Pinto aus Bern seinen Kinderwunsch per Leihmutter in den USA. Doch Tochter Gaia soll nicht allein aufwachsen. «SRF bi de Lüt – Familiensache» begleitet das Duo auf seiner zweiten Vaterschaftsreise.

» GQ: Sex Education – Was Heteros im Bett von Schwulen lernen können

Wer mehr und besseren Sex will, kann sich einiges von der Gay Community abschauen. Was genau verrät Ihnen unser Autor in einer kleinen Sex Education.

» GQ über Ncuti Gatwa: Eric aus dem Netflix-Hit "Sex Education"

Der schottische Schauspieler zeigt in "Sex Education", welche Rollen unsere Serien und Kinofilme prägen werden

» ze.tt: So bist du als queerer Mensch sicher in anderen Ländern unterwegs

Ein Gefahrenindex zeigt, dass Reisen in viele Länder dieser Welt für LGBTQIA-Menschen mit Risiken verbunden sein kann. Wir haben mit queeren Reisenden gesprochen und stellen ihre Tipps für sicheres Unterwegs-sein vor.

» Deutschlandfunk: Als Mann und Frau schuf er sie ... doch nicht

Das Geschlecht "divers" taucht in Bibelübersetzungen nicht auf. Doch es gibt Anhaltspunkte dafür, dass im Alten und Neuen Testament nicht alles in die Kategorien männlich/weiblich eingeordnet werden konnte. Eine Tagung in Halle widmete sich Homosexualität, Transsexualität und Jungfrauenschaft.

» taz: Lesbe? Sorgerechtsentzug!

Bis in die 90er wurden lesbischen Müttern ihre Kinder weggenommen. Argument: Kindeswohl. Jetzt nehmen sich die Grünen des Themas an.

» Badische Neueste Nachrichten: Alt werden mit HIV

Die Zahl der Neuansteckungen mit HIV sinkt in Deutschland stetig, trotzdem steigt die Zahl der HIV-positiven Menschen weiter. Denn aufgrund der Fortschritte der Medizin können immer mehr Menschen mit dem Virus alt werden. Das Thema erreicht nun auch die Pflegeeinrichtungen. Die Aids-Hilfe Karlsruhe hat deshalb verstärkt Kontakte zu Pflegeheimen aufgebaut.

16. Januar 2020

» zentralplus: Das Luzerner "Montana" ist offiziell LGBT-freundlich

Die Angestellten des Luzerner Hotels "Montana" haben eine Schulung besucht, um besser auf die Bedüfnisse von schwulen und lesbischen Touristen eingehen zu können.

» watson: Warum sich Schwule in Zürich mehr vor Attacken fürchten als in anderen Schweizer Städten

Ein schwules Paar wurde in der Silvesternacht im Niederdorf brutal zusammengeschlagen. Jetzt verstärkt die Polizei ihre Präsenz am Zähringerplatz. In anderen Schweizer Städten ist es der LGBT-Community hingegen fast zu ruhig.