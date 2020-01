Ausgewählter Artikel:

» (21.01.2020) taz über trans Kandidat bei Hamburg-Wahl: Wir sind zu wenige in der Politik

Der Grüne Adrian Hector möchte der erste trans Mann in der Hamburger Bürgerschaft werden. Die taz begleitete ihn beim Haustürwahlkampf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Januar 2020

» SWR: Ausstellung beleuchtet Verfolgung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz

Bis 1969 war männliche Homosexualität in der Bundesrepublik verboten. Auch in Rheinland-Pfalz waren tausende Männer von entsprechenden Strafverfahren betroffen. Eine Ausstellung im Landtag zeigt die Hintergründe der Verfolgung.

» NZZ: Ein Freikirchler im Gespräch mit seinem homosexuellen Vater

Marc Jost kämpft mit seiner Evangelischen Allianz gegen mehr Rechte für Homosexuelle. Sein Vater Samuel lebt mit seinem Mann in eingetragener Partnerschaft. Wie geht das zusammen? Ein Gespräch mit Vater und Sohn über unterdrückte Gefühle, biblische Gebote und Sünde.

20. Januar 2020

» Lokalzeit aus Köln: Umstrittenes CSD-Motto wird geändert

Der WDR zum Cologne Pride

» Blick: Schwulenrechts-Vorkämpfer Ernst Ostertag wird 90

Unermüdlich setzte sich Ernst Ostertag mit seinem Partner Röbi Rapp zeit seines Lebens für mehr Rechte für Homosexuelle ein. Seine Geschichte wurde erfolgreich im Film "Der Kreis" verewigt. Nächsten Dienstag feiert der Aktivist seinen 90. Geburtstag.

» watson: "Wir wollen keine Zensur!" ruft der weisse heterosexuelle Mann

Soll das Strafrecht Homosexuelle besser schützen? Die Gegner der Vorlage haben eine Gemeinsamkeit: Sie wissen nicht, wie sich Homophobie anfühlt.

» NZZ: Die Grand-Slam-Rekordsiegerin Margaret Court ist eine unerwünschte Jubilarin

Mit 24. Grand-Slam-Siegen ist Margaret Court bis heute die erfolgreichste Tennisspielerin. Heuer jährt sich der Kalender-Grand-Slams der Australierin zum 50.?Mal. Dies stürzt die Organisatoren des Australien Open in ein Dilemma.

» SRF: Bleiben Witze über Schwule straflos?

Bei Annahme der Erweiterung der Strafnorm auf sexuelle Orientierung bleibt auch Kritik an anderen Lebensformen erlaubt.

» Badische Zeitung: Beim "Queer Pop"-Symposium in konnte man "Voguing" ausprobieren

Krper und Geschlecht von Stereotypen befreien – darum ging's beim "Queer Pop"-Symposium an der Uni Freiburg. Und auch Tanzen kann man jenseits der Geschlechterrollen: Beim "Voguing".

» Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Rosa von Praunheim: "Im nächsten Leben werde ich ein Erdbeerfrosch"

Der Regisseur Rosa von Praunheim hat über 150 Filme gemacht, oft skurril und schräg, gerne mit älteren Damen, immer wieder über schwules Leben. Auf dem Max Ophüls Filmfestival erhält er nun den Ehrenpreis.

» BR24: Erstmals lesbisches Prinzenpaar im Nürnberger Fasching

Am 11.11. gab die Faschingsgesellschaft "Crazy Dancers" aus Nürnberg bekannt: Wir haben zwei Frauen als Prinzenpaar in der neuen Faschingssession. Jetzt hatten sie einen ihrer ersten Auftritte im mittelfränkischen Langenzenn.

» Die Ostschweiz: "Ausgerechnet die LGBTI-Community hat Mühe mit Vielfalt"

Der Ostschweizer Silvan Amberg ist schwul – und ein Gegner der Vorlage vom 9. Februar, welche die Anti-Rassismus-Strafnorm auf die sexuelle Orientierung erweitern will. Was treibt ihn an – und wie geht seine Community damit um?

» Tages-Anzeiger über angeblichen "Minderheitenterror": Wer macht Angst vor sozialer Gerechtigkeit?

Demagogie bestimmt den Kampf gegen den angeblichen "Minderheitenterror". Das geht nicht.

» Frankfurter Rundschau über 20 Jahre "Homonale": Verschiedene Lebenswelten zeigen

Das schwul-lesbischen Filmfestival "Homonale" feiert 20-jähriges Bestehen. Ziel war und ist es, auch heterosexuelle Zuschauer ins Kino zu locken.

» nordbayern über Jorge González und der Fasching: "Ich war immer Prinz"

Jorge González wurde als Model-Coach in der Show "Germanys Next Topmodel" und als Juror bei "Let's Dance" bekannt. Der 52-jährige gebürtige Kubaner arbeitete auch als Choreograf für namhafte Designer wie Vivienne Westwood oder Laura Biagiotti. Nun wurde ihm der Faschingsorden "Wider die Neidhammel" verliehen.

» BR24: Wie unsere Gesellschaft von Gender-Vielfalt profitieren könnte

Heidi Klum schickt trans*-Models über den Catwalk, in Ausweisen steht inzwischen bei "Geschlecht" auch "divers". Dennoch ist Queerness eine Herausforderung für viele. Was ist mit dem komplexen Begriff überhaupt gemeint? Zeit für eine Klärung.

19. Januar 2020

» Mallorca Magazin: Deutscher Resident verprügelt, weil er schwul ist

Der 38-Jährige wurde in Capdepera von mehreren Jugendlichen getreten, geschlagen und beschimpft. Sein Partner verhinderte, dass noch Schlimmeres geschah.

» Südtirol News: Prügel, weil sie lesbisch ist

Zuerst waren es "nur" Beleidigungen. Doch dann folgten Schläge mit der Faust und Fußtritte. Die 31-jährige Giulia Ventura ist am Mittwoch in Potenza brutal verprügelt worden.

» NZZ am Sonntag interviewt homophoben Chocolatier Johannes Läderach: "Ich bin doch kein Frauenverachter"

Der Chocolatier Läderach wird boykottiert, weil der Chef als evangelikaler Christ gegen Abtreibungen kämpft und als homophob verrufen ist. Jetzt nimmt Johannes Läderach erstmals zu den Vorwürfen Stellung.

