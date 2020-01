Ausgewählter Artikel:

» (22.01.2020) Deutschlandfunk-Interview zum Kölner CSD-Motto: "Wir sind weder vor rechts noch vor links eingeknickt"

"Einigkeit! Recht! Freiheit!" sollte das Motto des größten deutschen CSD 2020 in Köln lauten. Es hagelte Kritik: Das Motto sei zu nationalistisch, zu rechts, so der Tenor. "Es gab viele kleine Gruppen, die damit nicht auf die Straße gehen wollten", sagte Mitorganisator Oliver Lau im Dlf.



(mp3, 4.45 MB, 4:51min)



Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Januar 2020

» taz über Minderheiten und Diskriminierung: Das Unbehagen der Identitäten

Wer Identitätspolitik komplett ablehnt, verkennt: Es spielt eben doch eine Rolle, welchen Hintergrund eine Person hat, die eine Meinung äußert.

22. Januar 2020

» Deutschlandfunk-Interview zum Kölner CSD-Motto: "Wir sind weder vor rechts noch vor links eingeknickt"

"Einigkeit! Recht! Freiheit!" sollte das Motto des größten deutschen CSD 2020 in Köln lauten. Es hagelte Kritik: Das Motto sei zu nationalistisch, zu rechts, so der Tenor. "Es gab viele kleine Gruppen, die damit nicht auf die Straße gehen wollten", sagte Mitorganisator Oliver Lau im Dlf.



(mp3, 4.45 MB, 4:51min)



» 20 Minuten: Behinderte und Trans-Menschen im WC-Streit

An der Hochschule Luzern gibt es drei neue All-Gender-Toiletten. Weil an der Tür auch ein Symbol für Behinderte angebracht war, gab es Knatsch.

» Bravo über Nikkie Tutorials: Erstes Interview nach Transgender-Outing

YouTuberin NikkieTutorials spricht in US-Show über Transgender-Outing

» Kleine Zeitung über Mord an schwulem Fußball-Fanklubleiter: Elf Jahre und Einweisung für 18-Jährigen

Ein 18-Jähriger stand heute in Wien wegen Mordes vor Gericht: Ein Gutachter stellte bei dem jungen Mann u.a. eine schwere, kombinierte Persönlichkeitsstörung fest.

» Gala über "Married At First Sight" in Australien: Erstmals trauen sich zwei Frauen

Damit schreibt Australien wohl TV-Geschichte. In ihrer Version von "Hochzeit auf den ersten Blick" geben sich erstmals zwei Frauen das Ja-Wort.

» FAZ zum Kölner CSD-Motto: Das neue Tabu

Warum haben die Kölner Organisatoren das CSD-Motto Einigkeit! Recht! Freiheit! wieder verworfen? Für das Recht und die Freiheit der Menschen, deren Geschlechtsleben von der alten Norm abweicht, ist in dieser Republik noch nicht alles erreicht.

» BuzzFeed über Klage eines lesbischen Paares in Karlsruhe: Mama hat Recht

Trotz der Ehe für alle werden lesbische Co-Mütter bis heute rechtlich nicht anerkannt. Erstmals plant in Deutschland ein Paar jetzt den öffentlichen Weg vor das Verfassungsgericht.

» BuzzFeed: YouTuber Tommy Toalingling erklärt, warum Miguel Pablos Fake-Outing so ein Problem ist

"Was du gemacht hast, ist kein aufklären, sondern eine Zirkusshow."

» SR2: Über "queeres" Leben im Kino

Beim Filmfestival Max Ophüls Preis gibt es 2020 den Themenschwerpunkt: "Der queere Blick". Es geht dabei vor allem um die Perspektive junger Filmemacher auf Themen wie Homosexualität, Diversität, Gender, Trans- oder fluide Geschlechteridentität, kurz: auf "queeres" Leben. Dass dieser ganz andere Lifestyle zumindest in der deutschen Filmszene längst als Teil der Normalität akzeptiert wird, stößt bei dem Berliner Kinokritiker Peter Claus auf große Zustimmung. "Wenn wir wirklich eine offene Gesellschaft sein wollen, dann muss das selbstverständlich sein", sagte Claus im Gespräch mit SR-Moderator Kai Schmieding.

» RTL über DSDS 2020: Transsexuelle Dolicha Grey zieht eine feuchtfröhliche Show ab

Dolicha Grey hat nicht die beste Stimme – und das weiß sie auch. Deshalb will sie bei DSDS einfach nur eine feuchtfröhliche Show abziehen.

» Jenaer Nachrichten über CSD 2020: Es wird wieder bunt in Jena

CSD Jena startet in die nächste Runde: Am 11. Juli findet der dritte Christopher Street Day in Jena statt.

» NZZ: "Kunst macht Menschen toleranter"

Der homosexuelle Hongkonger Sammler Patrick Sun widmet sich Gegenwartskunst, die sich mit Gender-Fragen befasst, und kuratierte eine zurzeit vielbeachtete Ausstellung in Bangkok.

Registrierung erforderlich

» Die Presse: Alles queer und queerer in der Kunsthalle

Antirassistisch, feministisch, queer, antikolonialistisch, wachstumskritisch . . . Das neue Zagreber Leitungskollektiv WHW hat sein erstes Programm für die Kunsthalle Wien präsentiert.

» Welt: Warum das Deutschlandlied zur Schwulenparade gehört

Eigentlich sollte der Kölner CSD unter dem Motto: Einigkeit! Recht! Freiheit! stehen. Doch Kritiker witterten die Gefahr des Nationalismus. Jetzt hat der Kölner Lesben- und Schwulentag den Slogan geändert und eine Gelegenheit verpasst.

21. Januar 2020

» taz über trans Kandidat bei Hamburg-Wahl: Wir sind zu wenige in der Politik

Der Grüne Adrian Hector möchte der erste trans Mann in der Hamburger Bürgerschaft werden. Die taz begleitete ihn beim Haustürwahlkampf.

» SWR: Ausstellung beleuchtet Verfolgung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz

Bis 1969 war männliche Homosexualität in der Bundesrepublik verboten. Auch in Rheinland-Pfalz waren tausende Männer von entsprechenden Strafverfahren betroffen. Eine Ausstellung im Landtag zeigt die Hintergründe der Verfolgung.

» NZZ: Ein Freikirchler im Gespräch mit seinem homosexuellen Vater

Marc Jost kämpft mit seiner Evangelischen Allianz gegen mehr Rechte für Homosexuelle. Sein Vater Samuel lebt mit seinem Mann in eingetragener Partnerschaft. Wie geht das zusammen? Ein Gespräch mit Vater und Sohn über unterdrückte Gefühle, biblische Gebote und Sünde.

Registrierung erforderlich

20. Januar 2020

» Lokalzeit aus Köln: Umstrittenes CSD-Motto wird geändert

Der WDR zum Cologne Pride

» Blick: Schwulenrechts-Vorkämpfer Ernst Ostertag wird 90

Unermüdlich setzte sich Ernst Ostertag mit seinem Partner Röbi Rapp zeit seines Lebens für mehr Rechte für Homosexuelle ein. Seine Geschichte wurde erfolgreich im Film "Der Kreis" verewigt. Nächsten Dienstag feiert der Aktivist seinen 90. Geburtstag.