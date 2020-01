Ausgewählter Artikel:

» (24.01.2020) Nau über "SRF bi de Lüt": Schwules Paar wird zum Publikumsliebling

Ein schwules Berner Paar wünscht sich ein zweites Kind. Die SRF Serie dazu begeistert die TV-Zuschauer.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Januar 2020

» Nau über "SRF bi de Lüt": Schwules Paar wird zum Publikumsliebling

Ein schwules Berner Paar wünscht sich ein zweites Kind. Die SRF Serie dazu begeistert die TV-Zuschauer.

» jetzt: Hetero-Frauen, wie fühlt ihr euch mit Lesben in der Gemeinschaftsdusche?

Machen sich Hetero-Frauen Gedanken darüber, ob Lesben sie unter der Dusche abchecken?

» Kölner Stadt-Anzeiger: Aus Coming-Out-Gruppe entstanden – Die Zauberflöten haben immer ein bisschen "Rheinweh"

Vor 25 Jahren entstand der Männerchor ?Die Zauberflöten? aus einer Coming-out-Gruppe.

» NZZ am Sonntag: Ich bin beleidigt

Verbale Aggression unter Strafe zu stellen, ist richtig. Aber führt die Prävention von Sprachgewalt nun dazu, dass wir uns noch schneller beleidigt fühlen?

Registrierung erforderlich

23. Januar 2020

» Spiegel über transsexuellen Sohn eines Rechtspopulisten: Die Geschichte vom verlorenen Vater

Wilson Witzel ist Gouverneur von Rio und christlicher Fundamentalist. Sein Sohn kämpft als Transsexueller für Minderheiten. Ihr Fall zeigt, wie sich das gespaltene Brasilien wieder versöhnen könnte.

Probeabo erforderlich

» WirtschaftsWoche: Schwule und Lesben wettern gegen Schweizer Chocolatier Läderach

Aufruf zum Schoko-Boykott: Ein Streit zwischen dem Schweizer Traditions-Chocolatier Läderach und der LGBTQ-Gemeinde spitzt sich wegen homophober Äußerungen zu.

» Der Postillon nicht wirklich witzig: Weil er sich Nacktbilder von Männern beschaffte – Saudischer Kronprinz gesteinigt

Was hat er sich nur dabei gedacht? Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ist heute in Riad gesteinigt worden, weil er sich Nacktbilder von Männern beschaffte. In Saudi-Arabien steht auf Homosexualität die Todesstrafe.

» Passauer Neue Presse: Frau organisiert deutschlandweit Lesben-Partys – aus dem Rottal

Isabell Pettau lebt bei ihrer Mutter in Karpfham (Landkreis Passau) und von dort betreut sie zusammen mit ihrer Ex-Freundin in München den gemeinsamen Online-Shop "LGBTPQ". Außerdem organisiert sie von Karpfham aus Lesben-Partys in ganz Deutschland, arbeitet an einem Podcast für Spotify – und schreibt ein Buch.

» watson: YB bekennt Farbe für Schwule – das ist erst der Anfang

Der Fussball-Schweizermeister hat kurz vor der Abstimmung sein Logo mit Regenbogenfarben hinterlegt. Dass sich Sportvereine politisch positionieren, ist extrem selten. Ein Szenenkenner glaubt, die Zeit sei reif für ein Outing von schwulen Profi-Fussballern.

» Tagesspiegel: "RuPaul's Drag Race ist sexistisch"

Performer*in CampDad kritisiert die Drag-Legende RuPaul – und erklärt, was Dragkinging konventionellen Formaten voraus hat.

» jetzt: "Schwuler Single möchte Vater werden"

Co-Parenting: Igor hat sich schon immer Kinder gewünscht. Ein langer Weg hat ihm das ermöglicht.

» bento: Kann man das Wort "Schwuchtel" auch nett meinen?

Karin ist eine Lesbe. Hannes ist schwul. In der Schweiz wurde jetzt die Homo-Ehe eingeführt. Wenn wir auf Deutsch über Menschen reden, die nicht

» Mopo: Sex-Shop für Männer in Hamburg angegriffen

Die Betreiber des Shops gehen von politischer oder religiöser Motivation aus.

» taz über Minderheiten und Diskriminierung: Das Unbehagen der Identitäten

Wer Identitätspolitik komplett ablehnt, verkennt: Es spielt eben doch eine Rolle, welchen Hintergrund eine Person hat, die eine Meinung äußert.

22. Januar 2020

» Deutschlandfunk-Interview zum Kölner CSD-Motto: "Wir sind weder vor rechts noch vor links eingeknickt"

"Einigkeit! Recht! Freiheit!" sollte das Motto des größten deutschen CSD 2020 in Köln lauten. Es hagelte Kritik: Das Motto sei zu nationalistisch, zu rechts, so der Tenor. "Es gab viele kleine Gruppen, die damit nicht auf die Straße gehen wollten", sagte Mitorganisator Oliver Lau im Dlf.



(mp3, 4.45 MB, 4:51min)



» 20 Minuten: Behinderte und Trans-Menschen im WC-Streit

An der Hochschule Luzern gibt es drei neue All-Gender-Toiletten. Weil an der Tür auch ein Symbol für Behinderte angebracht war, gab es Knatsch.

» Bravo über Nikkie Tutorials: Erstes Interview nach Transgender-Outing

YouTuberin NikkieTutorials spricht in US-Show über Transgender-Outing

» Kleine Zeitung über Mord an schwulem Fußball-Fanklubleiter: Elf Jahre und Einweisung für 18-Jährigen

Ein 18-Jähriger stand heute in Wien wegen Mordes vor Gericht: Ein Gutachter stellte bei dem jungen Mann u.a. eine schwere, kombinierte Persönlichkeitsstörung fest.

» Gala über "Married At First Sight" in Australien: Erstmals trauen sich zwei Frauen

Damit schreibt Australien wohl TV-Geschichte. In ihrer Version von "Hochzeit auf den ersten Blick" geben sich erstmals zwei Frauen das Ja-Wort.

» FAZ zum Kölner CSD-Motto: Das neue Tabu

Warum haben die Kölner Organisatoren das CSD-Motto Einigkeit! Recht! Freiheit! wieder verworfen? Für das Recht und die Freiheit der Menschen, deren Geschlechtsleben von der alten Norm abweicht, ist in dieser Republik noch nicht alles erreicht.