» (26.01.2020) Deutschlandfunk Kultur zum Filmfestival Max Ophüls Preis: Queeres Erzählen ist politisch

Leben zwischen Verpflichtung und Träumen: Der queere Film "Neubau" ist bester Spielfilm des Max-Ophüls-Festivals und erhielt zusätzlich den Preis für gesellschaftliche Relevanz. Ein Zeichen dafür, dass politisches Erzählen ohne Schlagzeilen auskommt.

26. Januar 2020

» magazin.hiv zum Streit um die HIV-PrEP: Stigma, Homophobie und die Befreiung schwuler Sexualität

Die Einführung der HIV-Prophylaxe PrEP ist ein Beispiel für demokratische Biopolitik und macht Hoffnung auf eine Beendigung von Sexnegativität und Stigmatisierung, findet Dr. Karsten Schubert.

» jetzt: Schwule Männer, wie homofeindlich ist Fußball?

Darüber haben wir mit Christoph von der schwulen Mannschaft "Team München" gesprochen.

» NZZ Bellevue: Dragqueens sind im Mainstream angekommen – Grund für Irritation sind sie noch immer

Ausgerechnet in den USA, wo die Drag-Szene einen ihrer Ursprünge hat, sorgen geschminkte Transvestiten und androgyne Divine-Typen nach wie vor für Irritationen

» Berliner Morgenpost interviewt Rosa von Praunheim: "Ich bin ja jung und habe noch viel vor"

Filmemacher Rosa von Praunheim über seinen Arbeitseifer, die Weisheit des Alters und was man dem Nachwuchs mit auf den Weg geben kann.

» 20 Minuten: Wer Ja zu Anti-Homohass-Gesetz sagt, wird geküsst

Nationalrat Angelo Barrile (SP) setzt sich für die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm ein und ruft eine ungewöhnliche Aktion ins Leben.

25. Januar 2020

» Rolling Stone: Adam Lambert startet LGBTQ+-Stiftung "The Feel Something Foundation"

Es ist eine Mission oder ein Projekt, die LGBTQ+-Gemeinschaft in den Bereichen Bildung, Kunst, Obdachlosigkeit, Selbstmordprävention und psychische Gesundheit zu unterstützen

» taz über Rechtsextreme in Spanien: Vox macht Druck gegen LGBTQ

Geht es nach den Rechtsextremen, sollen Eltern ihre Kinder aus dem Unterricht nehmen können. Zumindest, wenn es um sexuelle Minderheiten geht.

» Nollendorfblog zum Kölner CSD-Motto: Nicht die Hymne ist unantastbar. Unsere Würde ist es.

Nicht der Kölner CSD hat die Begriffe der Hymne den Rechten überlassen. Sondern der Widerwille der Bürgerlichen, diese wirklich ernst zu meinen.

» sport.de: Ehrung geplant! Der unangenehme Besuch von Margaret Court

50 Jahre nach ihrem Grand-Slam-Sieg wird Margaret Court am Montag bei den Australian Open geehrt werden. Trotz ihrer Tiraden gegen Homosexuelle und Transgender.

» watson über Diskriminierungs-"Arena": Der bedrohte Stammtisch und das N-Wort von Karin Keller-Sutter

Am 9. Februar entscheidet das Volk, ob Homo- und Bisexuelle besser vor Hass und Diskriminierung geschützt werden sollen. In der Abstimmungs-"Arena" stritten sich Gegner und Befürworter über das Ausmass der Homophobie in der Schweiz, die Grenzen des Stammtischs und die Wirtschaftsfreiheit von Hochzeitstortenbäckern.

» Die Kolumnisten: Jim Reeves – Kein Mord – Ein verstörendes Urteil

In der Nacht zum 1. Februar 2016 wurde Jim Reeves umgebracht. Die Täter wurden vom LG Berlin wegen Totschlags in einem besonders schweren Fall verurteilt. Der BGH bestätigte nun dieses Urteil und damit, dass die Tat kein Mord war. Warum eigentlich? – Eine Kolumne von Heinrich Schmitz

24. Januar 2020

» Nau über "SRF bi de Lüt": Schwules Paar wird zum Publikumsliebling

Ein schwules Berner Paar wünscht sich ein zweites Kind. Die SRF Serie dazu begeistert die TV-Zuschauer.

» jetzt: Hetero-Frauen, wie fühlt ihr euch mit Lesben in der Gemeinschaftsdusche?

Machen sich Hetero-Frauen Gedanken darüber, ob Lesben sie unter der Dusche abchecken?

» Kölner Stadt-Anzeiger: Aus Coming-Out-Gruppe entstanden – Die Zauberflöten haben immer ein bisschen "Rheinweh"

Vor 25 Jahren entstand der Männerchor ?Die Zauberflöten? aus einer Coming-out-Gruppe.

» NZZ am Sonntag: Ich bin beleidigt

Verbale Aggression unter Strafe zu stellen, ist richtig. Aber führt die Prävention von Sprachgewalt nun dazu, dass wir uns noch schneller beleidigt fühlen?

23. Januar 2020

» Spiegel über transsexuellen Sohn eines Rechtspopulisten: Die Geschichte vom verlorenen Vater

Wilson Witzel ist Gouverneur von Rio und christlicher Fundamentalist. Sein Sohn kämpft als Transsexueller für Minderheiten. Ihr Fall zeigt, wie sich das gespaltene Brasilien wieder versöhnen könnte.

» WirtschaftsWoche: Schwule und Lesben wettern gegen Schweizer Chocolatier Läderach

Aufruf zum Schoko-Boykott: Ein Streit zwischen dem Schweizer Traditions-Chocolatier Läderach und der LGBTQ-Gemeinde spitzt sich wegen homophober Äußerungen zu.

» Der Postillon nicht wirklich witzig: Weil er sich Nacktbilder von Männern beschaffte – Saudischer Kronprinz gesteinigt

Was hat er sich nur dabei gedacht? Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ist heute in Riad gesteinigt worden, weil er sich Nacktbilder von Männern beschaffte. In Saudi-Arabien steht auf Homosexualität die Todesstrafe.

» Passauer Neue Presse: Frau organisiert deutschlandweit Lesben-Partys – aus dem Rottal

Isabell Pettau lebt bei ihrer Mutter in Karpfham (Landkreis Passau) und von dort betreut sie zusammen mit ihrer Ex-Freundin in München den gemeinsamen Online-Shop "LGBTPQ". Außerdem organisiert sie von Karpfham aus Lesben-Partys in ganz Deutschland, arbeitet an einem Podcast für Spotify – und schreibt ein Buch.