» (27.01.2020) aero.de: Kein Pride-Flight nach Warschau

Polens Regierung finanziert der staatseigenen Fluggesellschaft LOT die Übernahme von Condor. Der Deal sichert Tausende Arbeitsplätze in Frankfurt, hat aber einen politischen Preis: Condor wird zur deutschen Enklave eines neuen polnischen Staatskapitalismus. Lufthansa geht auf Distanz.

27. Januar 2020

» Oberbayerisches Volksblatt: Transsexuell – Wie Steffi Jädicke aus Bad Endorf dank Hormontherapie ein neues Leben beginnt

Auch wenn sie bereits 50 Jahre alt ist – eigentlich ist das Jahr 2013 die Geburtsstunde von Steffi Jädicke. Denn damals fällte die transsexuelle Bad Endorferin den Entschluss, offen als Frau zu leben. Mithilfe einer Hormontherapie geht sie nun einen weiteren großen Schritt in Richtung ihres wahren Ichs.

» Stuttgarter Zeitung: Das KC im Exil ist später fertig als geplant

Die große Party am neuen Ort steigt später als geplant: Wirtin Laura Halding-Hoppenheit, die viel Lob für ihren Auftritt bei Harald Schmidt im Schauspielhaus hört, eröffnet ihren Kings Club im Exil erst im Februar. Der Umbau verzögert sich.

» Neue Osnabrücker Zeitung: Schwul und katholisch – Wie passt das im Bistum Osnabrück zusammen?

Michael Lührmann ist katholisch und homosexuell. Das sind für ihn keine Widersprüche. Obwohl die Kirche gelebte Homosexualität ablehnt, engagiert er sich. Warum tut er sich das an?

» Fuerteventura-Zeitung: Fuerteventura setzt auf LGBT-Tourismus – Jandía Pride am 02.05.2020

Auf der Internationalen Tourismusmesse FITUR in Madrid hat die Gemeinde Pájara die Veranstaltung Jandía Pride 2020 präsentiert. Mit dieser Veranstaltung will die südlichste Gemeinde Fuerteventuras sich als LGBT-freundliches Reiseziel positionieren.

» Stuttgarter Zeitung: Die ausgefallensten Looks von Billy Porter

Billy Porter gewann 2019 als erster schwarzer und homosexueller Schauspieler den Golden Globe. Doch nicht nur mit seiner schauspielerischen Leistung weiß der Amerikaner zu überzeugen, auch mit seinen ausgefallenen Looks sorgt er für Gesprächsstoff. Wir zeigen seine tollsten Outfits.

» General-Anzeiger über schwulen Politiker: SPD wählt Marc Knülle zum Bürgermeister-Kandidaten

Klares Votum für Marc Knülle: Die Sankt Augustiner SPD-Mitglieder wählen den 46-jährigen Fraktionsvorsitzenden zu ihrem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Er will die Stadt bunter und menschlicher machen.

» St. Galler Tagblatt: Federer-Gegner Tennys Sandgren hetzte gegen Schwule und sagt: "Ich bin nur Christus Rechenschaft schuldig"

Als er sich 2018 bei den Australian Open in die Viertelfinals und damit ins Rampenlicht spielt, macht Roger Federers nächster Gegner in Melbourne auch Bekanntschaft mit den Schattenseiten des Ruhms.

» Deutsche Welle: Vielfach geehrt, aber auch umstritten – Rosa von Praunheim

Beim Nachwuchsfestival "Max Ophüls Preis" hat er den Preis für sein Lebenswerk bekommen: Deutschlands bekanntester schwuler Filmregisseur Rosa von Praunheim. Ein Gespräch über künstlerische und menschliche Erfahrungen.

» lokalkompass.de über Lila Sitzung: Ein dreifaches Aloha

Wenn eine Karnevalsgesellschaft Rot-Grün heißt, eine Lila Sitzung mit den Rosa Funken veranstaltet und sich irgendwo zwischen Verzauberung und Regenbogen bewegt, dann dürfte klar sein: Das wird bunt, ungewöhnlich, das wird Party.

» Süddeutsche.de über Rosa Liste: Flagge zeigen

Die Rosa Liste will mit Politikpräsenz die schwul-lesbische Bewegung sichtbar machen

» Der Bund über LGBTI-Aufklärung in der Schule: "Ich bin auch so einer"

Wie outet man sich bei den Eltern? Sind Bisexuelle immer in zwei Menschen verliebt? Ein Schulbesuch zeigt, welche Fragen Jugendliche zur gleichgeschlechtlichen Liebe beschäftigen.

» katholisch.de: Wie ernst muss ein Katholik den Katechismus nehmen?

Sein Stellenwert ist selbst unter Gläubigen umstritten

26. Januar 2020

» Berliner Zeitung über lesbische First Lady: Die Geschichte von Eleanor und Hick

Eleanor Roosevelt, Ehefrau des amerikanischen Präsidenten, und Lorena Hickok, eine bekannte politische Reporterin, waren ein paar Jahre lang ein mit der Verbesserung der Welt beschäftigtes Liebespaar.

» Nau: Die Geldmache mit der LGBT-Freundlichkeit

Während das Diskriminierungsverbot von Homo- und Transsexuellen auf der politischen Agenda näher rückt, ärgern sich Schwule über die wachsende Geldmacherei.

» Tagesspiegel über Gedenken an marginalisierte NS-Opfer: "Nie wieder" – auch für Homosexuelle

75 Jahre Befreiung von Auschwitz: Homosexuelle NS-Opfer warten vielerorts auf Rehabilitation und Gleichstellung. Nur langsam wird umgedacht. Ein Gastbeitrag.

» magazin.hiv zum Streit um die HIV-PrEP: Stigma, Homophobie und die Befreiung schwuler Sexualität

Die Einführung der HIV-Prophylaxe PrEP ist ein Beispiel für demokratische Biopolitik und macht Hoffnung auf eine Beendigung von Sexnegativität und Stigmatisierung, findet Dr. Karsten Schubert.

» Deutschlandfunk Kultur zum Filmfestival Max Ophüls Preis: Queeres Erzählen ist politisch

Leben zwischen Verpflichtung und Träumen: Der queere Film "Neubau" ist bester Spielfilm des Max-Ophüls-Festivals und erhielt zusätzlich den Preis für gesellschaftliche Relevanz. Ein Zeichen dafür, dass politisches Erzählen ohne Schlagzeilen auskommt.

» jetzt: Schwule Männer, wie homofeindlich ist Fußball?

Darüber haben wir mit Christoph von der schwulen Mannschaft "Team München" gesprochen.

» NZZ Bellevue: Dragqueens sind im Mainstream angekommen – Grund für Irritation sind sie noch immer

Ausgerechnet in den USA, wo die Drag-Szene einen ihrer Ursprünge hat, sorgen geschminkte Transvestiten und androgyne Divine-Typen nach wie vor für Irritationen