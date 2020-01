Ausgewählter Artikel:

» (29.01.2020) taz trifft schwulen brasilianischen Politiker im Exil: "Ich würde es wieder tun"

Der brasilianische Politiker Jean Wyllys spuckte einst Jair Bolsonaro ins Gesicht. Der taz erzählt er, wie dieser Tag sein Leben verändert hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Januar 2020

» BR24 über "AJ and the Queen": Familie ist, was man sich selbst draus macht

RuPaul ist mit seiner Casting-Show "RuPaul's Drag Race" der einflussreichste Drag-Entertainer der USA und hat die Kunstform aus der schwulen Subkultur in den Mainstream katapultiert. Davon zeugt auch seine neue Netflix-Serie.

» Noizz: Homophob und sexistisch? Fangt an, euch über Berlinale-Jurypräsident Jeremy Irons aufzuregen

Der Schauspieler äußerte sich kritisch zu Abtreibung, sexuellen Übergriffen und gleichgeschlechtlicher Ehe.

» Futter zu Vorfall in Klagenfurt: "Wir wurden geschlagen, weil wir schwul sind"

Wir haben mit Daniel über den homophoben Übergriff auf ihn und die Stimmung gegenüber homosexuellen Menschen in Klagenfurt gesprochen.

» taz über Verfassungsklage eines lesbischen Paares: Mutter mit Malus

Gesa Teichert-Akkermann und Verena Akkermann können nach deutschem Recht nicht beide Mütter sein. Dagegen will das Paar klagen.

» Welt spricht mit Ärztin über trans Kinder: "Wir unterbrechen die Pubertät bei diesen Kindern"

Rund 700 transidente und intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche betreut Annette Richter-Unruh an der Bochumer Universitätskinderklinik. Die Ärztin beobachtet einen weltweiten Anstieg.

» Deutschlandfunk im Gespräch mit Rosa von Praunheim: "Heteros haben viel von Schwulen gelernt"

Ein schwuler Serienmörder machte 2015 Schlagzeilen. Mit K.O. Tropfen tötete er mehrere Männer in Berlin, die er unter anderem in Schwulenclubs traf. "Nach fünfzig Jahren Emanzipation kann man auch mal einen bösen Schwulen zeigen", sagte der Regisseur Rosa von Praunheim im Dlf.

» junge Welt: Rotlicht – Homophobie

Angemessen dürfte der unscharfe Begriff der Homophobie dann sein, wenn von Menschen die Rede ist, die vor eigenen Begehrlichkeiten Angst haben. Denn wer sich homophob geriert, muss gar nicht selbst heterosexuell sein.

» Pforzheimer Zeitung: Stadtarchiv präsentiert Forschungsergebnisse zum Thema "Homosexuelle als Opfer des Nationalsozialismus"

Im Stadtarchiv hat Christian Könne über seine aktuellen Forschungserkenntnisse zur Homosexuellenverfolgung im Nationalsozialismus in Pforzheim berichtet.

» Nau: Dominique Rinderknecht verlor wegen Tamy Glauser Jobs

Sie sind seit vier Jahren ein Paar. Jetzt packt Dominique Rinderknecht über die Schattenseiten ihrer Beziehung mit Tamy Glauser aus.

» Donaukurier: Nächster Ingolstädter Christopher-Street-Day im Juli

Nach der erfolgreichen Premiere des Christopher- Street-Days (CSD) in Ingolstadt – sie fand am 21. September statt -, wird es heuer eine zweite Auflage geben: irgendwann im Juli.

28. Januar 2020

» Sumikai: LGBT-Sportlerin und Aktivisten hoffen auf positiven Effekt der Olympischen Spiele

Durch die Offenheit und Toleranz soll auch Japan toleranter werden

» Volksfreund spricht mit Jo Weil über Verbotene-Liebe-Comeback: "Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich Nein sagen würde"

Schauspieler Jo Weil spricht im Interview über schlechten Gesang, Homosexualität und verrät, wann er zu Verbotene Liebe zurückkehren würde.

» Süddeutsche.de über "Queer4you": Fast wie neu

Der rbb wagt eine deutsche Version von "Queer Eye": Vier schwule Männer helfen bei der Runderneuerung.

27. Januar 2020

» FAZ über TV-Sendung "Queer 4 you": Mehr als aufeinanderprallende Lebenswelten

Die Realitysendung "Queer Eye" wurde weltweit gefeiert. In der Serie helfen vier schwule Lifestyle-Berater anderen Menschen aus einer schwierigen Lebenssituation. Unter dem Titel "Queer 4 you" läuft das Format jetzt im RBB.

» BuzzFeed: Warum die 2. Staffel Sex Education besonders wertvoll für junge queere Menschen und Frauen ist

Spoiler Warnung!

» taz: Die Queer­Beraterin

Julika Prantner-Weber ist Sozialarbeiterin und Koordinatorin vom Schulprojekt des RosaLinde e. V. in Leipzig für queere Bildung, Beratung und Begegnung.

» Oberbayerisches Volksblatt: Transsexuell – Wie Steffi Jädicke aus Bad Endorf dank Hormontherapie ein neues Leben beginnt

Auch wenn sie bereits 50 Jahre alt ist – eigentlich ist das Jahr 2013 die Geburtsstunde von Steffi Jädicke. Denn damals fällte die transsexuelle Bad Endorferin den Entschluss, offen als Frau zu leben. Mithilfe einer Hormontherapie geht sie nun einen weiteren großen Schritt in Richtung ihres wahren Ichs.

» Stuttgarter Zeitung: Das KC im Exil ist später fertig als geplant

Die große Party am neuen Ort steigt später als geplant: Wirtin Laura Halding-Hoppenheit, die viel Lob für ihren Auftritt bei Harald Schmidt im Schauspielhaus hört, eröffnet ihren Kings Club im Exil erst im Februar. Der Umbau verzögert sich.

» Neue Osnabrücker Zeitung: Schwul und katholisch – Wie passt das im Bistum Osnabrück zusammen?

Michael Lührmann ist katholisch und homosexuell. Das sind für ihn keine Widersprüche. Obwohl die Kirche gelebte Homosexualität ablehnt, engagiert er sich. Warum tut er sich das an?

