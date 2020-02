Ausgewählter Artikel:

» (01.02.2020) Jungle World über Buch von Gabriele Dietze: Gewohnte Kampfbegriffe

Die Genderforscherin Gabriele Dietze wendet sich in ihrem neuen Buch gegen eine angebliche mit der Verteidigung sexueller Freiheit argumentierende »Migrationsabwehr«. Eine solche betreiben ihrer Meinung nach neben Rechten vor allem Homosexuelle und Feministinnen.

01. Februar 2020

» Tagesspiegel: FDP fordert "Schikane trans- und intergeschlechtlicher Menschen" zu beenden

Der Innenminister verbietet trans Menschen die dritte Geschlechtsoption. Das hält die FDP für verfassungswidrig.

» ProSieben über GNTM-Kandidatin Lucy: Sie hatte noch keine Geschlechtsanpassung

Die 20-jährige Lucy wurde als Junge geboren. Schnell hat sie gemerkt, dass sie sich im falschen Körper befindet. Mit 18 Jahren outete sie sich als Transgender. Hier kannst du nachlesen, was in ihr vorgeht.

» jetzt: Queers, müsst ihr euch der Szene anpassen?

Fühlt ihr euch verpflichtet, beim CSD auf die Straße zu gehen oder in Schwulenbars zu tanzen?

» Süddeutsche.de: Das Wunschkind mit zwei Vätern

Ein schwules Paar aus Niederbayern kämpft drei Jahre lang um ein Adoptivkind. Als schließlich Felix zu ihnen kommt, nimmt eine glückliche Familie ihren Anfang, die überall akzeptiert wird.

» südostschweiz interviewt Jonny Fischer: "Ich werde dauernd in eine Schublade gesteckt"

Kabarettist, Unternehmer, Publikumsliebling: Jonny Fischer reitet seit Jahren auf der Erfolgswelle.

» Bluewin interviewt Sven Rebel: "Deshalb lasse ich den einen oder anderen Promi verwundert zurück"

Der Lebenscoach Sven Rebel hilft Menschen, ihre innere Mitte zu finden. Ein Gespräch über Vorurteile, die dunklen Seiten der Seele und prominente Hilfesuchende.

31. Januar 2020

» stern über Chaz Bono: So geht es Sonny und Chers Transgender-Kind heute

Chers ehemalige Tochter entschied sich 2008 zu einer Geschlechtsumwandlung. Das Verhältnis zu ihrem Kind sei besser denn je, sagt die Musiklegende.

» 20 Minuten: Erst Redner an Gay Pride, jetzt Homo-Artikel-Gegner

Andrea Caroni ist für die Ehe für alle. Dennoch bekämpft er den Antidiskriminierungsartikel. Im Interview erklärt der FDP-Ständerat, warum.

» zentralplus: "Ich habe jahrelang dafür gebetet, dass ich heterosexuell werde"

"Ein Leben im Versteck": Mehr als 20 Jahre verheimlichte ein Homosexueller seine wahren Gefühle. Unproblematisch war sein Outing auch vor wenigen Jahren nicht. Der Zuger Matthias Ebneter sagt, weshalb die kommende Abstimmung einen fundamentalen Beitrag für die Akzeptanz von Schwulen leisten könnte.

» Express: Junge, Mädchen, egal – An Schul-Klo in Troisdorf steht jetzt, was wirklich wichtig ist

Die Troisdorfer Europaschule gehört zum bundesweiten Netzwerk "Schule der Vielfalt".

» Märkische Allgemeine: Erster Christopher Street Day in der Prignitz – "In der Region ein Tabuthema"

Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist legendär. Er ist zu gleichen Teilen Fest und Demonstration für die Rechte bi-, homo- und transsexueller Menschen. Gibt es nun bald auch in der Prignitz einen CSD? Die Planungen dafür sind in vollem Gange.

» Süddeutsche.de über homosexuelle Flüchtlinge: Bedroht, geflohen, wieder bedroht

Homosexuelle müssen oft fliehen, weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden. Hier sollen sie nun besser geschützt werden

30. Januar 2020

» Süddeutsche.de über Serie "Gentleman Jack": Das Mädchen ist schon halb verliebt

Die Serie "Gentleman Jack" von der britischen Drehbuchautorin und Regisseurin Sally Wainwright ist großartiges Kostümfernsehen und erzählt von einer lesbischen Gutsherrin, die ihrer Zeit weit voraus ist – jedenfalls auf den ersten Blick.

» ze.tt-Interview: So beginnt gewöhnlich der Wiener Opernball – dieses Mal eröffnet ihn ein queeres Tanzpaar

Der Ball ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt. Heuer führte schon Sophies und Iris Anmeldung dafür zu Schlagzeilen. mit ze.tt hat mit Sophie über ihre Motive und die Reaktionen gesprochen.

» taz über Lesben gegen rechts: Nein zum Homonationalismus!

Schwul- oder Lesbischsein taugt als rechte Strategie. Es gilt dagegen zu halten

» VICE: Die komplexe Beziehung zwischen Drogen, Sex und Konsens

Eine wissenschaftliche Studie hat zum ersten Mal untersucht, wie einvernehmlich Sex auf Drogen sein kann und warum bestimmte Menschen öfter Sex auf Drogen haben.

» Weser-Kurier: Hilfe für Opfer von Hasskriminalität in Bremen

Hasskriminalität nimmt zu, wird oft aber nicht als solche erkannt. Sagt Daniel Blida und umschreibt damit einen Teil seines Aufgabenfeldes. Der 42-Jährige ist Ansprechpartner der Polizei für LSBTIQ*-Menschen.

» Beobachter: Swiss beendet Zusammenarbeit mit Läderach

Nach Vorwürfen hat die Swiss die Zusammenarbeit mit dem Glarner Chocolatier Läderach beendet.

» Westfälische Rundschau: Wegen Homo-Ehe – Siegerländer Evangelikale begehren auf

Präses des Siegerländer Gemeinschaftsverbandes tritt aus der evangelischen Kirche aus.

