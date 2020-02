Ausgewählter Artikel:

» (03.02.2020) Saarbrücker Zeitung über Kappensitzung in Wustweiler: Homo oder bi? Ischele tolerant wie nie

Kappensitzung in der Seelbachhalle. Über 100 Akteure sorgen für kurzweiligen Abend.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Februar 2020

» Spiegel Online interviewt gleichgeschlechtliches Paar beim Wiener Opernball: "Irgendwer muss Erster sein"

Zum ersten Mal wird beim Wiener Opernball ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar debütieren: Sophie Grau und Iris Klopfer. Der Groll des Ball-Urgesteins "Mörtel" Lugner lässt sie kalt.

» Monitor (ARD) bei Youtube: Streit um das Kölner CSD-Motto und eine Kampagne von rechts

Um das Motto des diesjährigen CSD in Köln ist ein heftiger Streit entbrannt und hat zu einer Kampagne von rechts geführt. Der Veranstalter des CSD, der Kölner Lesben- und Schwulentag e.V., hatte sich zunächst für das Motto "Einigkeit! Recht! Freiheit!" entschieden.

» SRF über christlichen Sexshop: "Euch schickt der Himmel!"

Schluss mit dem Tabu um Lust: Das fanden vier Freikirchler und haben einen Sexshop mit christlichen Werten eröffnet.

» NDR: Rosa von Praunheim über seinen Film "Darkroom"

150 Filme hat Rosa von Praunheim gedreht, fast immer geht es darin um schwule Männer in Deutschland. Auch der Film "Darkroom" dreht sich darum. Er hatte am Sonntag Hamburg-Premiere.

» Focus Online: "Es geht um Freiheit" – Immer mehr Polizisten für die Queer-Community

Beim Sex und in der Liebe ist vieles möglich. Auch bei der sexuellen Identität ist die Bandbreite groß. Dennoch werden viele Menschen, die nicht heterosexuell leben, diskriminiert und angefeindet. Die Polizei will das mit LSBTI-Ansprechpersonen ändern.

» MOPO.de: Für "Diversität und Vielfalt" – Hamburger Bezirk bekommt zwei bunte Kreisverkehre

Im Bezirk Altona wird's bunt! Nach einem Vorstoß des Grünen-Politikers Yusuf Uzundag sollen zwei Kreisverkehre in Altona bunt angemalt werden, ähnlich wie der bunte Zebrastreifen in St. Georg, der mittlerweile wieder Geschichte ist.

» züriost: Kennen Sie einen guten Schwulenwitz?

Die Schweizer müssen ein verdammt humorvolles Volk sein. Schon vor der Abstimmung über die Anti-Rassismus-Strafnorm, und jetzt wieder vor der möglichen Ausweitung auf die sexuelle Orientierung, hört man überall im Land den gleichen Einwand: «Aber dann können wir ja gar keine Witze mehr machen über _______.» (bitte selber einfügen, zur Auswahl stehen: «Albaner», «Jugoslawen», «Neger», «Flüchtlinge», «scheiss Flüchtlinge», «Juden», «Lesben», «Schwule», «Schwuchteln», «Tucken».)

» Märkische Oderzeitung: Frankfurts Club gleichgeschlechtlicher Liebender feiert Jubiläum

Vor 30 Jahren eröffnete in Frankfurt der "Club gleichgeschlechtlich Liebenden". Die Idee für den Treffpunkt hatte Sylvia Thies, die im Gefängnis Hoheneck eine selbstbewusste Lesbe wurde.

» Blick: Hass ist keine Meinung

Am 9. Februar wird über die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm punkto sexueller Orientierung abgestimmt. Der Aufruf zu Hass gegenüber Homosexuellen und pauschale Diskriminierung von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen würde damit in Zukunft strafbar.

» meinbezirk.at über queeren Rapper Ian Jules: "Ich bekomme regelmäßig Morddrohungen"

Der Klagenfurter Hip-Hop-Musiker Ian Jules kämpft für mehr Toleranz und Individualität. KLAGENFURT (chl). Ian Jules steht für Toleranz liest man am Ende der E-Mails des Klagenfurter Rappers und Hip-Hop-Musikers.

» Süddeutsche.de über Kulturpolitik in Polen: Der polnische Standpunkt

In Warschau ist das Ujazdowski-Zentrum für zeitgenössische Kunst eine Insel der Offenheit. Wie lange noch?

02. Februar 2020

» 20 Minuten: So reagieren Passanten auf Schwule und Lesben

Böse Blicke und dumme Sprüche: Wir begleiteten mit einer versteckten Kamera ein lesbisches Paar und zwei Schwule durch Zürich.

» Noizz: Für LGBT-Rechte – Diese queeren Aktivisten bezwingen die 7 höchsten Gipfel der Welt

"Pink Summits"-Gründer Dastan Kasmamytov im NOIZZ-Interview : Von homphoben Morddrohungen zu Regenbogenflaggen auf den sieben höchsten Gipfeln der Erde.

» FAZ über Diversität in der Modebranche: Das Geschäft mit der Vielfalt

Weiß, schwarz, transgender: Kein Modelabel punktet heute noch, wenn es nicht auf Diversität setzt. Hinter der neuen Norm steckt knallhartes geschäftliches Kalkül.

» Tagesspiegel: Wer hat Angst vor Judith Butler?

Volles Haus: Die US-Gender-Forscherin Judith Butler war am Freitagabend zu Gast an der TU.

» Blick-Streitgespräch zur Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm: Zwei Lesben – zwei Meinungen

Beide kämpfen für mehr Rechte für frauenliebende Frauen. Doch bei der Erweiterung des Anti-Rassismus-Gesetzes sind sich Ex-Radrennfahrerin Barbara Ganz und Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz uneinig.

» südostschweiz: Man bringt sie nicht mehr um – aber sonst?

Vor ein paar Tagen, am 27. Januar, wurde in Auschwitz der 75. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager-Häftlinge durch die Rote Armee gefeiert. Zwei Wochen später, am 9. Februar, kommt in der Schweiz eine Erweiterung der Anti-Rassimus-Strafnorm zur Abstimmung. Was haben die beiden Daten gemeinsam? Mehr als man denkt.

» Blick zum Gutachten zur Anti-Rassismusstrafnorm: Alles "billige Angstmacherei"

Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, wenn die Rassismus-Strafnorm auf die sexuelle Orientierung ausgeweitet werde. So sehen es die Gegner. Obwohl ihr eigenes Gutachten ihnen widerspricht.

01. Februar 2020

» Tagesspiegel: Mein drittes Geschlecht

Mehr als zwei Geschlechter sind den Formularen von Firmen und Behörden nach wie vor oft unbekannt. Sogar bei Titeln herrscht mehr Diversität. Eine Kolumne.