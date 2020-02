Ausgewählter Artikel:

» (05.02.2020) Süddeutsche.de über "Legende" von Ronald M. Schernikau: Ende des Gesprächs

Ronald M. Schernikau war Kommunist und homosexuell, beides ausdrücklich und lautstark. 1991 starb er mit nur 31 Jahren an Aids. Jetzt wurde "Legende" neu aufgelegt, seine tausendseitige Tirade gegen die Kultur.

05. Februar 2020

» Deutsche Welle: Europäischer Lesben- und Schwulenverband beklagt zunehmende Homophobie

Der Lobby-Verband "ILGA", der sich für LGBTI-Menschen einsetzt, kritisiert, dass in der EU viele Rechte nicht durchgesetzt werden. Der Jahresbericht belegt eine Zunahme von "Hass" im Netz. Bernd Riegert aus Brüssel.

» Zeit Online über künstliche Befruchtung: "Ende der Heuchelei"

In Frankreich bekommen alleinstehende und homosexuelle Frauen das Recht zur künstlichen Befruchtung. Doch nicht alle Betroffenen sind euphorisch.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Umjubelte Premiere der schwul-lesbischen Röschen-Sitzung

"La Vie en Röse – Pariser, Prumme und Pailletten" ist der Titel der schwul-lesbischen Karnevalssitzung

» Tagesspiegel: Zwei Mütter? Vom Staat nicht gewollt

Gesa Teichert-Akkermann und Verena Akkermann erwarten ein Kind. Nach deutschem Recht dürfen nicht beide als Mütter eingetragen sein – dagegen klagen sie jetzt.

04. Februar 2020

» Frankfurter Rundschau: Wie die AfD reagiert, wenn der CSD nicht nach ihrer Pfeife tanzt

Der Kölner CSD wird unter einem neuen Motto stattfinden. Einigkeit! Recht! Freiheit! zogen die Veranstalter zurück. Was macht die AfD? Versucht zu spalten. Ein Kommentar.

» FAZ über Universität Frankfurt: Rosa*Liste fordert All-Gender-Toiletten

Mehr Toiletten für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, verlangt die Hochschulgruppe Rosa*Liste. Die Uni Frankfurt zeigt sich offen dafür.

» zentralplus: Wie in Luzerner Schulen über Homosexualität aufgeklärt wird

Zu Zeiten, in denen Homosexuelle im Nachtleben brutal verprügelt wurden, stellt man sich die Frage: Wie läuft das mit dem Sexualkundeunterricht an Schulen?

» Bluewin interviewt drei trans Frauen: "Ich dachte, ich sei der einsamste Mensch auf der Welt"

Jenny, Lena und Nadia, wann haben Sie alle bemerkt, dass Ihr Äusseres nicht mit Ihrer inneren Identität übereinstimmt? Oder anders gefragt: Wann haben Sie realisiert, dass Sie "trans" sind?

» Stuttgarter Nachrichten nach "Eagle"-Skandal: Wer darf wo welches Lokal aufmachen?

Die Diskussion um die Kneipe Eagle hat viele Fragen zum Thema Gaststättenkonzessionen aufgeworfen. Was ist erlaubt, wer legt das fest? Den Rahmen bilden Gaststättengesetz und Baurecht.

03. Februar 2020

» Spiegel Online interviewt gleichgeschlechtliches Paar beim Wiener Opernball: "Irgendwer muss Erster sein"

Zum ersten Mal wird beim Wiener Opernball ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar debütieren: Sophie Grau und Iris Klopfer. Der Groll des Ball-Urgesteins "Mörtel" Lugner lässt sie kalt.

» Monitor (ARD) bei Youtube: Streit um das Kölner CSD-Motto und eine Kampagne von rechts

Um das Motto des diesjährigen CSD in Köln ist ein heftiger Streit entbrannt und hat zu einer Kampagne von rechts geführt. Der Veranstalter des CSD, der Kölner Lesben- und Schwulentag e.V., hatte sich zunächst für das Motto "Einigkeit! Recht! Freiheit!" entschieden.

» Saarbrücker Zeitung über Kappensitzung in Wustweiler: Homo oder bi? Ischele tolerant wie nie

Kappensitzung in der Seelbachhalle. Über 100 Akteure sorgen für kurzweiligen Abend.

» SRF über christlichen Sexshop: "Euch schickt der Himmel!"

Schluss mit dem Tabu um Lust: Das fanden vier Freikirchler und haben einen Sexshop mit christlichen Werten eröffnet.

» NDR: Rosa von Praunheim über seinen Film "Darkroom"

150 Filme hat Rosa von Praunheim gedreht, fast immer geht es darin um schwule Männer in Deutschland. Auch der Film "Darkroom" dreht sich darum. Er hatte am Sonntag Hamburg-Premiere.

» Focus Online: "Es geht um Freiheit" – Immer mehr Polizisten für die Queer-Community

Beim Sex und in der Liebe ist vieles möglich. Auch bei der sexuellen Identität ist die Bandbreite groß. Dennoch werden viele Menschen, die nicht heterosexuell leben, diskriminiert und angefeindet. Die Polizei will das mit LSBTI-Ansprechpersonen ändern.

» MOPO.de: Für "Diversität und Vielfalt" – Hamburger Bezirk bekommt zwei bunte Kreisverkehre

Im Bezirk Altona wird's bunt! Nach einem Vorstoß des Grünen-Politikers Yusuf Uzundag sollen zwei Kreisverkehre in Altona bunt angemalt werden, ähnlich wie der bunte Zebrastreifen in St. Georg, der mittlerweile wieder Geschichte ist.

» züriost: Kennen Sie einen guten Schwulenwitz?

Die Schweizer müssen ein verdammt humorvolles Volk sein. Schon vor der Abstimmung über die Anti-Rassismus-Strafnorm, und jetzt wieder vor der möglichen Ausweitung auf die sexuelle Orientierung, hört man überall im Land den gleichen Einwand: «Aber dann können wir ja gar keine Witze mehr machen über _______.» (bitte selber einfügen, zur Auswahl stehen: «Albaner», «Jugoslawen», «Neger», «Flüchtlinge», «scheiss Flüchtlinge», «Juden», «Lesben», «Schwule», «Schwuchteln», «Tucken».)

» Märkische Oderzeitung: Frankfurts Club gleichgeschlechtlicher Liebender feiert Jubiläum

Vor 30 Jahren eröffnete in Frankfurt der "Club gleichgeschlechtlich Liebenden". Die Idee für den Treffpunkt hatte Sylvia Thies, die im Gefängnis Hoheneck eine selbstbewusste Lesbe wurde.

» Blick: Hass ist keine Meinung

Am 9. Februar wird über die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm punkto sexueller Orientierung abgestimmt. Der Aufruf zu Hass gegenüber Homosexuellen und pauschale Diskriminierung von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen würde damit in Zukunft strafbar.