Ausgewählter Artikel:

» (07.02.2020) Stuttgarter Nachrichten: Mehr als zwei Eltern – soll das Gesetz das zulassen?

Viele Familienformen sind rechtlich nicht vorgesehen zum Beispiel, wenn zwei Schwule und eine Frau zu dritt ein Kind aufziehen. Was sich am Abstammungsrecht ändern muss, sagt Familienanwalt Wolfgang Schwackenberg im Interview.

Testabo erforderlich

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Februar 2020

» Tages-Anzeiger: Warum sind alle so schnell beleidigt?

Die Empörungswellen in den sozialen Medien scheinen immer höher und häufiger aufzuschlagen.

» Kölner Stadt-Anzeiger interviewt "Ex-Corner"-Wirt: "Als schwules Pärchen geht man in Chorweiler eher nicht Hand in Hand"

Dieter Hennes betreibt seit seit 20 Jahren die Schwulen- und Lesbenkneipe im ?Bermudadreieck?. Im Interview spricht er über Toleranz, Probleme und den CSD.

Registrierung erforderlich

» Stuttgarter Nachrichten: Mehr als zwei Eltern – soll das Gesetz das zulassen?

Viele Familienformen sind rechtlich nicht vorgesehen zum Beispiel, wenn zwei Schwule und eine Frau zu dritt ein Kind aufziehen. Was sich am Abstammungsrecht ändern muss, sagt Familienanwalt Wolfgang Schwackenberg im Interview.

Testabo erforderlich

» inFranken.de: Projekttag am Gymnasium in Ebern präsentiert "VerQUEERte Welt"

Nach wie vor ist Homosexualität ein Tabu in der Gesellschaft. Eberner Gymnasiasten beschäftigten sich mit der LGBTTIQ+ Community.

» chiemgau24.de über Prozess: "Ich hatte Todesangst" – Junger Mann berichtet von Vergewaltigungen

Die Anklage klingt haarsträubend: Während sich seine Verlobte im Nebenzimmer aufhielt soll ein 42-Jähriger ihren Sohn vergewaltigt haben – nur einer von zwei Fällen, der nun verhandelt wird.

» Schülerin im Schwarzwälder Boten über CSD: Toleranz in der Moderne

Christopher Street Day: Rechte von Schwulen und Lesben

» Deutschlandfunk Kultur über Tom Neuwirth alias "Wurst" auf Tournee: Ohne Conchita und Abendkleid

2014 hat Tom Neuwirth alias Conchita Wurst in Vollbart und Abendkleid den ESC gewonnen und ist seitdem weiterhin musikalisch aktiv. Zum Auftakt der Deutschlandtournee war Wurst in Berlin zu Gast. Und nimmt auch Stellung zum Imagewandel.

» Berliner Morgenpost: Neuer Teddy-Preis – Klares Signal gegen Hass und Verfolgung

Auf der 70. Berlinale wird erstmals ein Teddy Acitivist Award verliehen â€" an Aktivisten, die verfolgten schwulen Tschetschenen helfen.

06. Februar 2020

» Blick zum Coming-out von Mahara McKay: Die sichtbaren Lesben

In den letzten Jahren wollte Mahara McKay ihr Liebesleben privat halten. Nun enthüllt sie auf Instagram: Sie liebt eine Frau. Doch das Outing brauchte Überwindung.

» amerika21: Die meisten Transmenschen werden in Brasilien getötet

Brasilien hält den obersten Platz in der Statistik, welches Land die meisten Morde an transsexuellen Menschen und Transvestiten ausweist.

» Welt über Gewalt gegen Homosexuelle: Für einen Kuss ins Gesicht getreten

Die Zahl der Straftaten gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle steigt stark an vor allem in Berlin. Die Täter sind in der Regel männlich, älter als 21 Jahre und deutsche Staatsangehörige. Worauf ist die wachsende Gewalt zurückzuführen?

» Blick: Das sagen Tamynique zum Outing von Mahara McKay

Ex-Miss Schweiz Mahara McKay liebt eine Frau. Die Aargauerin hatte aber erst Mühe dazu zu stehen. Das sei verständlich und alarmierend, finden Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht.

» FAZ über BBC/Sky-Serie "Gentleman Jack": Mit Schirm, Charme und Zylinder

Die Serie "Gentleman Jack" feiert Anne Lister als erste moderne Frau, die sich nicht scheute, offen lesbisch zu leben. Ihr in Geheimcode geschriebenes Tagebuch wurde erst lange nach ihrem Tod entziffert. Es kündet von einem außergewöhnlichen Menschen.

» Vice über Minderheitenstress: So ungesund ist unsere Gesellschaft für queere Menschen

Sie sind häufiger depressiv als heterosexuelle. Die Grünen wollen dagegen jetzt politisch vorgehen.

» Stadt Land Mama zur Stiefkindadoption: Nach der Geburt muss meine Frau unser Kind adoptieren

Anne und Anja erwarten derzeit ihr drittes Kind. Doch bevor beide auch rechtlich Mama sein dürfen, kämpfen sie mit dem Behörden-Irrsinn. Nun soll auch noch das Adoptionsrecht verschärft werden, was die Stiefkindadoption noch schwieriger für Regenbogenfamilien wie sie machen könnte.

» jetzt: Das ist: Lukas, einer von wenigen geouteten trans Schauspieler*innen

In der Funk-Serie "Druck" spielt Lukas von Horbatschewsky David, der ebenfalls trans ist. Durch David und seine Rolle fühlen sich viele trans Personen gesehen.

» Tages-Anzeiger: Er macht Balkan-Musik queer

Der Bosnier Bozo Vreco fühlt sich als Mann und Frau. Und fand seine Befreiung in traditionellen Sevdah-Liedern. Wie, das erklärte und zeigte er in der Schweiz.

Testabo erforderlich

» Süddeutsche.de zum Schweizer Referendum: Gleiche Rechte, keine Sonderrechte

Eine Reform soll in der Schweiz künftig homophobe Äußerungen unter Strafe stellen – doch ausgerechnet ein schwuler Konservativer kämpft dagegen.

» Frankfurter Rundschau über Albert Rausch und Andreas Walser: "Nur das eine, furchtbare – Andreas ist tot!"

Albert Rausch und Andreas Walser: Andrej Seuss geht einer tragisch endenden Liebesgeschichte in der Pariser Bohème nach.

» Weltwoche-Titelgeschichte: Das schwule Genie

Sie verstellten, verleugneten, versteckten sich: Zu allen Zeiten und in allen Kulturen wurden Homosexuelle verfolgt. Dennoch gelangen ihnen Höchstleistungen. Egal ob Aristoteles, Michelangelo, Tschaikowsky oder Thomas Mann – die Welt wäre ärmer ohne sie.Sie verstellten, verleugneten, versteckten sich: Zu allen Zeiten und fast in allen Kulturen wurden Homosexuelle verfolgt. Dennoch gelangen ihnen Höchstleistungen. Ohne Aristoteles, Michelangelo, Tschaikowsky und Thomas Mann wäre die Welt ärmer.