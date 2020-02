Ausgewählter Artikel:

» (08.02.2020) Noizz: Sexismus, Homophobie und Antisemitismus – Menschen erzählen ihre Uber-Storys

Letzte Woche machte die Geschichte eines schwulen Mannes aus London, Finn Davies, Schlagzeilen: Auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrdienstleister Uber sollen er und sein Date von der Fahrerin aufgefordert worden sein, das Küssen zu unterlassen – mit Hinweis auf ihre Religion.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Februar 2020

» Stuttgarter Nachrichten über Sexmesse Obscene: Eine Messe für "lustvolles Leben"

Stilvoll und hochwertig will die etwas andere Sexmesse Obscene sein, nicht plump und anrüchig. Mit starker Beteiligung von Stuttgarter Erotikexperten wollen die Aussteller im März in Sindelfingen für Offenheit und Toleranz werben.

» Legal Tribune Online: Karrierenetzwerk sucht 50 LGBT+ Juristen – "Jura ist doch noch ziem­lich kon­ser­vativ"

Top-Juristen, die offen schwul, lesbisch, bi oder transident sind – das Karrierenetzwerk Alice sucht 50 LGBT+-Juristen. Schwieriger als gedacht, sagt Stuart B. Cameron, der die Kampagne initiiert hat.

» Hamburger Morgenpost: Der Kiez hat jetzt einen Sex-Club nur für Frauen

Das Angebot für Männer im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli ist riesig und deckt die verschiedensten sexuellen Vorlieben ab – Frauen müssen sich hier länger umsehen. Eine bekannte Anlaufstelle sind Olivia Jones' "Wilde Jungs" auf der Großen Freiheit. Hier strippen Männer für Frauen – Dollarscheine und Anfassen inklusive. Die Künstlerin und Wissenschaftlerin Sibylle Peters erweitert jetzt das Vergnügungs-Angebot: kreativ, erotisch und verspielt.

» Westfälischer Anzeiger: Als Schwuler in Drensteinfurt – ein Betroffener erzählt

Dies ist die Geschichte von einem, der auszieht, um sich selbst zu finden. Sebastian Goddemeier wächst in Drensteinfurt auf. Mit 19 kehrt er der Kleinstadt den Rücken. Wütend. Unsicher. Enttäuscht. Das Gepäck voller schmerzhafter Erinnerungen: an das Spießrutenlaufen auf dem Schulhof, das Ausgegrenzt sein.

» taz: Ohne Outing auf die Toilette

Die technische Universität Harburg hat genderneutrale Toiletten eingeführt. Der Asta sorgt sich vor protestierenden Falschpinkler*innen.

» Zeit Online: Sex, das deutsche "Queer Eye" und keine Heidi Klum

"Sex Education" erklärt Sex besser als "Sex, Explained", finden Kalle und Passmann. Und im rbb stylen missmutige schwule Männer Menschen um, die ihnen egal sind.

» Westfalen-Blatt über Coming-out am Arbeitsplatz: "Jeder zweite versteckt sich"

Die sexuelle Orientierung eines Menschen ist Privatsache und sollte am Arbeitsplatz kein Thema sein. Das sollte man meinen. Und so steht es seit fast sieben Jahren im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). In der Praxis aber sind die Erfahrungen in Ostwestfalen-Lippe sehr unterschiedlich.

» Lampertheimer Zeitung: Podiumsgespräch über Gender in den schönen Künsten

Im Wiesbadener Literaturhaus diskutieren Anna Bergmann, Anna Haas und Marlene Streeruwitz über Geschlechterbilder in der Literatur.

» Welt über Semperopernball: Das Dresden Dragrace

Der Semperopernball ist deutsche Mittelschicht pur und trotzdem ist er schwul wenn auch auf eine heteronormative Art. Ein Bericht zwischen Champagnerlaune, Harald Glööckler und Annegret Kramp-Karrenbauer.

» Nau: Krankenkasse diskriminiert mit Versicherung lesbische Frauen

Die Krankenkasse Sanitas hat eine Fruchtbarkeits-Versicherung lanciert. Klingt nach einer guten Sache. Bloss sind einige Frauen davon ausgeschlossen.

» Der Spiegel: Jameela Jamil outet sich als queer

Die britische Schauspielerin Jameela Jamil ist Jurorin in einer Sendung, in der es um Voguing geht, einen Tanz vor allem der queeren Szene. Es hagelte Kritik – nun hat sie geantwortet.

07. Februar 2020

» Tages-Anzeiger: Warum sind alle so schnell beleidigt?

Die Empörungswellen in den sozialen Medien scheinen immer höher und häufiger aufzuschlagen.

» Kölner Stadt-Anzeiger interviewt "Ex-Corner"-Wirt: "Als schwules Pärchen geht man in Chorweiler eher nicht Hand in Hand"

Dieter Hennes betreibt seit seit 20 Jahren die Schwulen- und Lesbenkneipe im ?Bermudadreieck?. Im Interview spricht er über Toleranz, Probleme und den CSD.

» Stuttgarter Nachrichten: Mehr als zwei Eltern – soll das Gesetz das zulassen?

Viele Familienformen sind rechtlich nicht vorgesehen zum Beispiel, wenn zwei Schwule und eine Frau zu dritt ein Kind aufziehen. Was sich am Abstammungsrecht ändern muss, sagt Familienanwalt Wolfgang Schwackenberg im Interview.

» inFranken.de: Projekttag am Gymnasium in Ebern präsentiert "VerQUEERte Welt"

Nach wie vor ist Homosexualität ein Tabu in der Gesellschaft. Eberner Gymnasiasten beschäftigten sich mit der LGBTTIQ+ Community.

» chiemgau24.de über Prozess: "Ich hatte Todesangst" – Junger Mann berichtet von Vergewaltigungen

Die Anklage klingt haarsträubend: Während sich seine Verlobte im Nebenzimmer aufhielt soll ein 42-Jähriger ihren Sohn vergewaltigt haben – nur einer von zwei Fällen, der nun verhandelt wird.

» Schülerin im Schwarzwälder Boten über CSD: Toleranz in der Moderne

Christopher Street Day: Rechte von Schwulen und Lesben

» Deutschlandfunk Kultur über Tom Neuwirth alias "Wurst" auf Tournee: Ohne Conchita und Abendkleid

2014 hat Tom Neuwirth alias Conchita Wurst in Vollbart und Abendkleid den ESC gewonnen und ist seitdem weiterhin musikalisch aktiv. Zum Auftakt der Deutschlandtournee war Wurst in Berlin zu Gast. Und nimmt auch Stellung zum Imagewandel.

» Berliner Morgenpost: Neuer Teddy-Preis – Klares Signal gegen Hass und Verfolgung

Auf der 70. Berlinale wird erstmals ein Teddy Acitivist Award verliehen â€" an Aktivisten, die verfolgten schwulen Tschetschenen helfen.