» (11.02.2020) Nau: CEO von YB wünscht sich Outings der Schweizer Fussballer

Schwule Fussballer sollen auch in der Schweiz kein Tabu-Thema mehr sein. Das findet der CEO von YB. Der Liga und dem SFV gefällt's.

11. Februar 2020

» monopol über Alexander McQueen, das Wunderkind der Haute Couture

Alexander McQueen war ein genialer Modedesigner, dessen Tod heute vor zehn Jahren eine Leerstelle hinterließ. Mit seinen Entwürfen konnte er ganze Geschichten erzählen über Wut, Melancholie oder Romantik

» Mädchen.de: Bisexuell sein – Was genau ist das?

Heteros stehen auf das andere Geschlecht. Homosexuelle Mädels und Jungs finden das eigene Geschlecht anziehend. Doch wen liebt man, wenn man bisexuell ist?

» Neue Presse: Segen für jede Liebe – Dieser Pastor hat eine Botschaft

Ein Gottesdienst für die Liebe: Pastor Axel Kawalla (51) lädt am Valentinstag in die Jugendkirche ein. Der HIV- und Aids-Seelsorger der Hannoverschen Landeskirche hat eine Botschaft: Gott ist bunt.

» Vice über Virtual-Reality-Porno: Ich bin schwul und habe versucht, mit einer Frau zu schlafen

Ich wollte realistischen Sex und bekam eine Hausfrau, die mir demütig ein Schinkenbrot serviert.

» Nollendorfblog: Dringender Hilferuf aus Polen an die deutsche Community und den Berliner CSD

Jeder kann etwas tun. Die polnische Community braucht unsere Solidarität.

» Süddeutsche.de über Didier Eribons Frühwerk: "Am Anfang war die Beleidigung"

Von Oscar Wilde zu Foucault und darüber hinaus: In den "Betrachtungen zur Schwulenfrage" erkundet Didier Eribon die unabschließbare Arbeit, das Leben als Kunstwerk zu entwerfen.

» Futter über Konversionstherapien in Österreich: Was hat sich seit dem Verbot getan?

Vor gut einem halben Jahr fasste der Nationalrat einen Entschluss: Konversionstherapien an Kindern und Minderjährigen sind ab sofort verboten.

» Sumikai: Harajukus Kawaii Monster Cafe unterstützt LGBT-Paare zum Valentinstag

Das Kawaii Monster Cafe spiegelt hervorragend die bezaubernde, aber irgendwie verzerrte Modeszene von Harajuku wider.

» NZZ über Betreiber von Queer-Klub nach erneuter Attacke gegen Homosexuelle in Zürcher Altstadt: "Wir können nicht warten, bis die Polizei die Massnahmen anpasst."

Am Wochenende ist es im Zürcher Niederdorf erneut zu einem homophob motivierten Übergriff gekommen. Der Betreiber vom Queer-Klub "Heaven" spricht von einer neuen Eskalationsstufe ? und will selber gegen die zunehmende Gewalt vorgehen.

» 20 Minuten: "Religiöse Teenager sind homophober eingestellt"

Schwule Männer sind im Zürcher Niederdorf erneut angegriffen worden. Ein Experte erklärt die Gründe für Homophobie bei Jugendlichen.

» Aargauer Zeitung interviewt Ernst Ostertag: "Ich habe nie damit gerechnet, dass so eine Abstimmung zu meinen Lebzeiten durchkommt"

Ernst Ostertag, der bekannteste Schwulenaktivist der Schweiz, erlebt mit der Annahme des Diskriminierungsgesetzes "ein starkes neues Stück" der Schwulengeschichte. Am Abstimmungssonntag erzählt er im Gespräch, warum er an dieses Resultat geglaubt hat und wieso er die Gegner nie verurteilen würde.

» Tages-Anzeiger: Polizei warnt vor der Erfassung homophober Taten

Das Parlament ist für eine Statistik zu Delikten gegen Homosexuelle. Für Polizeikommandanten, Justizdirektoren und das Bundesamt für Statistik sind das "heikle" Daten.

10. Februar 2020

» Aargauer Zeitung: Lesbisches Paar mit Baby? In unseren Köpfen hat das kaum eine Chance

Kommentar von Anna Miller

» Grenchner Tagblatt über trans Frau: Eine Hirnthrombose hat ihr Leben verändert – "Was jetzt kommt, ist für mich eine Zugabe"

Eine Hirnthrombose hat Johanna Lehmanns Leben verändert. Nun hat sie ein Buch mit Mundartliedern veröffentlicht.

» 20 Minuten: Erneuter Angriff auf Schwule im Niederdorf

Am Tag zur Abstimmung zum Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist es in Zürich zu einem Angriff auf Schwule gekommen.

» Aargauer Zeitung: Er kämpfte gegen die Ausweitung der Antirassismusstrafnorm – "Akzeptanz erreichen wir nur mit Gleichberechtigung und Normalität"

Michael Frauchiger ist homosexuell. Der Zürcher SVP-Politiker kämpfte als Co-Präsident des LGBTI-Komitee "Sonderrechte NEIN!" gegen die Ausweitung der Antirassismusstrafnorm. Und nun engagiert er sich für die Ehe für alle.

» watson: Das schreibt die Schweizer Presse zum klaren Verdikt zur Anti-Rassismus-Strafnorm

Die Kommentatoren in Schweizer Medien deuten das klare Ja zur Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm als starkes Zeichen gegen Diskriminierung.

09. Februar 2020

» Blick über Exklusiv-Umfrage: Schweizer wollen die Homo-Ehe

Jeder Fünfte spricht sich für die Homo-Ehe aus. Das zeigt eine Umfrage, die BLICK exklusiv vorliegt. Selbst die Samenspende für lesbische Paare findet eine komfortable Mehrheit. Doch im Parlament steht Schwulen und Lesben ein schwerer Kampf bevor.

» NZZ: Das Ja zum Anti-Hass-Gesetz signalisiert einen Wertewandel

Fast zwei Drittel der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger votierten für das Gesetz zum Schutz vor Hass gegen Homo- und Bisexuelle. Auch Kantone, die Vorlagen zugunsten von Schwulen und Lesben früher abgelehnt hatten, stimmten nun dem Gesetz zu.