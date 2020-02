Ausgewählter Artikel:

» (12.02.2020) Südtirol News über Homophobie: Bozner Oberschüler wird gemobbt

Ein Bozner Oberschüler hat Südtirols Homosexuellen-Vereinigung Centaurus um Hilfe gebeten, da er in der Schule gemobbt wird.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Februar 2020

» Solothurner Zeitung über Bistum Basel: Homosexuelle können nicht heiraten und nicht alle Ämter ausüben

Der Bundesrat fordert eine rasche Umsetzung der gleichgeschlechtlichen ehe. Eine solche gibt es auch in der katholischen Kirche nicht. Derweil will das Bistum Basel Homosexuelle und Transmenschen besser integrieren. Gespräch mit der Vorsteherin der "Regenbogenpastoral".

» Tagesspiegel: Erinnerung an einen von den Nazis verfolgten homosexuellen Juristen

Mehr als vier Jahre, nachdem die CDU-Fraktion einen Antrag zum Gedenken an Kurt Gudell in die Bezirksverordnetenversammlung eingebracht hat, sieht es so aus, als ob die Gedenktafel für Gudell bald realisiert werden kann.

» derStandard.at über Blutspende von Homosexuellen: Wenn Blut nicht gleich Blut ist

Homosexuelle Männer werden zwölf Monate lang vom Blutspenden ausgeschlossen. Für die Neos ein "völliger Ausschluss" und diskriminierend

» ORF: Strafausweitung für Homophobie gefordert

Die Homosexuellen-Bewegung in Vorarlberg fordert eine Erweiterung des Diskriminierungsschutzes. In Österreich gebe es den Schutz nur in der Arbeitswelt, nicht jedoch im privaten Bereich, erklärt Michael Egger, Vizeobmann des Vereins Go West.

» Berliner Woche: Im Regenbogenfamilienzentrum gehört Beratung zu den ehrenamtlichen Aufgaben

In Schöneberg hat die größte Community der Lesben, Schwulen, bi- sowie trans- und intergeschlecht-lichen Menschen Europas ihre Heimat. Auch viele von ihnen wollen eine Familie gründen und Kinder erziehen.

» Krone.at: Tanzspektakel für die Wiener "Queer"-Community

Der Verein "Queer Dance" im Gemeindebau will die Menschen in Simmering – über alle Generationen und über alle politischen, kulturellen und ethnischen Grenzen hinweg – zusammenbringen und damit unsichtbare Schranken im Miteinander abbauen. Am 15. Februar wird zum gemeinsamen Tanz geladen.

» Sumikai: Girls Love im Trend – Identitätsfragen und schmutzige Szenen verlocken

Girls Love (Japanisch: Yuri) ist im Trend! Doch warum ist dieser Bereich so populär und was fasziniert Leser/innen an einer Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen?

» Frankfurter Rundschau: Zweiter CSD in Hanau in Sicht

Der Verein stellt sich mit neuem Konzept komplett neu auf. Die Organisationsarbeit soll besser verteilt werden. Anvisiert für den CSD ist der 27. Juni.

11. Februar 2020

» monopol: Alexander McQueen, das Wunderkind der Haute Couture

Alexander McQueen war ein genialer Modedesigner, dessen Tod heute vor zehn Jahren eine Leerstelle hinterließ. Mit seinen Entwürfen konnte er ganze Geschichten erzählen über Wut, Melancholie oder Romantik

» Mädchen.de: Bisexuell sein – Was genau ist das?

Heteros stehen auf das andere Geschlecht. Homosexuelle Mädels und Jungs finden das eigene Geschlecht anziehend. Doch wen liebt man, wenn man bisexuell ist?

» Neue Presse: Segen für jede Liebe – Dieser Pastor hat eine Botschaft

Ein Gottesdienst für die Liebe: Pastor Axel Kawalla (51) lädt am Valentinstag in die Jugendkirche ein. Der HIV- und Aids-Seelsorger der Hannoverschen Landeskirche hat eine Botschaft: Gott ist bunt.

» Vice über Virtual-Reality-Porno: Ich bin schwul und habe versucht, mit einer Frau zu schlafen

Ich wollte realistischen Sex und bekam eine Hausfrau, die mir demütig ein Schinkenbrot serviert.

» Nollendorfblog: Dringender Hilferuf aus Polen an die deutsche Community und den Berliner CSD

Jeder kann etwas tun. Die polnische Community braucht unsere Solidarität.

» Süddeutsche.de über Didier Eribons Frühwerk: "Am Anfang war die Beleidigung"

Von Oscar Wilde zu Foucault und darüber hinaus: In den "Betrachtungen zur Schwulenfrage" erkundet Didier Eribon die unabschließbare Arbeit, das Leben als Kunstwerk zu entwerfen.

» Nau: CEO von YB wünscht sich Outings der Schweizer Fussballer

Schwule Fussballer sollen auch in der Schweiz kein Tabu-Thema mehr sein. Das findet der CEO von YB. Der Liga und dem SFV gefällt's.

» Futter über Konversionstherapien in Österreich: Was hat sich seit dem Verbot getan?

Vor gut einem halben Jahr fasste der Nationalrat einen Entschluss: Konversionstherapien an Kindern und Minderjährigen sind ab sofort verboten.

» Sumikai: Harajukus Kawaii Monster Cafe unterstützt LGBT-Paare zum Valentinstag

Das Kawaii Monster Cafe spiegelt hervorragend die bezaubernde, aber irgendwie verzerrte Modeszene von Harajuku wider.

» NZZ über Betreiber von Queer-Klub nach erneuter Attacke gegen Homosexuelle in Zürcher Altstadt: "Wir können nicht warten, bis die Polizei die Massnahmen anpasst."

Am Wochenende ist es im Zürcher Niederdorf erneut zu einem homophob motivierten Übergriff gekommen. Der Betreiber vom Queer-Klub "Heaven" spricht von einer neuen Eskalationsstufe ? und will selber gegen die zunehmende Gewalt vorgehen.

» 20 Minuten: "Religiöse Teenager sind homophober eingestellt"

Schwule Männer sind im Zürcher Niederdorf erneut angegriffen worden. Ein Experte erklärt die Gründe für Homophobie bei Jugendlichen.