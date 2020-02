Ausgewählter Artikel:

» (13.02.2020) Echo: Vorurteile gegen Schwule – Wie geht man damit um?

Ein 22 Jahre alter Darmstädter erzählt von der Diskriminierung von Schwulen auf Pausenhöfen und von seinem Kampf um Akzeptanz und Anerkennung.

Erst lesen, dann kaufen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Februar 2020

» BuzzFeed über intersexuellen Menschen: Der Kampf für ein Leben

Micha ist als intersexuelles Kind geboren, weder Mann noch Frau. Dann wurde Micha zu einem Jungen operiert. Es war der Beginn einer Biografie voller Schmerzen und Selbstzweifel.

» Human Resources Manager: "Nicht Unternehmen sind homophob, sondern Menschen"

Stuart B. Cameron setzt sich seit über 10 Jahren für LGBT+-Diversity ein. Warum Unternehmen nicht gleich offen sind, nur weil sie Regenbogenflaggen posten.

» BR24: Augsburg bekommt Schutzwohnung für Männer

Nicht nur Frauen werden Opfer von sexueller oder häuslicher Gewalt. Laut Sozialdiensten suchen auch viele Männer Hilfe. In Augsburg soll deswegen analog zu Frauenhäusern eine Schutzwohnung für Männer eingerichtet werden.

» Echo: Vorurteile gegen Schwule – Wie geht man damit um?

Ein 22 Jahre alter Darmstädter erzählt von der Diskriminierung von Schwulen auf Pausenhöfen und von seinem Kampf um Akzeptanz und Anerkennung.

Erst lesen, dann kaufen

» InTouch: t.A.T.u. – Das macht das lesbische Skandal-Duo heute!

Als t.A.T.u. brachen Jelena Katina und Julija Wolkowa in den 2000ern sämtliche Tabus. Doch was machen die russischen Lolitas heute?

» SRF über Fallstricke der Diversität: Ich ist kompliziert

Je diverser wir sind, desto freier? Das sei ein Trugschluss unserer Zeit, sagt der deutsche Soziologe Armin Nassehi.

12. Februar 2020

» Westdeutsche Zeitung: Fachstelle hilft "queeren Senioren"

Drei Düsseldorfer Träger kooperieren Ziel ist es, zu sensibilisieren und Raum für nicht heterosexuelle Senioren zu schaffen.

» Metal Hammer: Sean Reinert durfte Organe nicht spenden, weil er schwul war

Ex-Cynic-Drummer Sean Reinert wollte nach seinem Tod seine Organe spenden. Das durfte er jedoch nicht, weil er ein sexuell aktiver Homosexueller war.

» watson: 15-Jähriger greift Schwule vor Zürcher Gay-Club an – das hat Folgen für die Justiz

Wie oft es in der Schweiz zu politisch motivierten Straftaten kommt, wird statistisch nicht erfasst. Das könnte sich bald ändern. Doch nicht alle sind davon begeistert.

» evangelisch.de über drei schwule Männer: Ich glaube, hilf meinem Unglauben

Unser Glaube ist ein Geschenk. Doch was tun, wenn wir merken, dass uns dieses Geschenk abhanden zu kommen droht? Zum Beispiel, weil wir in der Gemeinde schwere Verletzungen erfahren haben. Drei Männer erlebten das, nachdem sie dort von ihren homosexuellen Empfindungen erzählten. Eine Andacht zum Glauben und dem Ringen darum, ihn zu bewahren.

» Solothurner Zeitung über Bistum Basel: Homosexuelle können nicht heiraten und nicht alle Ämter ausüben

Der Bundesrat fordert eine rasche Umsetzung der gleichgeschlechtlichen ehe. Eine solche gibt es auch in der katholischen Kirche nicht. Derweil will das Bistum Basel Homosexuelle und Transmenschen besser integrieren. Gespräch mit der Vorsteherin der "Regenbogenpastoral".

» Tagesspiegel: Erinnerung an einen von den Nazis verfolgten homosexuellen Juristen

Mehr als vier Jahre, nachdem die CDU-Fraktion einen Antrag zum Gedenken an Kurt Gudell in die Bezirksverordnetenversammlung eingebracht hat, sieht es so aus, als ob die Gedenktafel für Gudell bald realisiert werden kann.

» derStandard.at über Blutspende von Homosexuellen: Wenn Blut nicht gleich Blut ist

Homosexuelle Männer werden zwölf Monate lang vom Blutspenden ausgeschlossen. Für die Neos ein "völliger Ausschluss" und diskriminierend

» ORF: Strafausweitung für Homophobie gefordert

Die Homosexuellen-Bewegung in Vorarlberg fordert eine Erweiterung des Diskriminierungsschutzes. In Österreich gebe es den Schutz nur in der Arbeitswelt, nicht jedoch im privaten Bereich, erklärt Michael Egger, Vizeobmann des Vereins Go West.

» Berliner Woche: Im Regenbogenfamilienzentrum gehört Beratung zu den ehrenamtlichen Aufgaben

In Schöneberg hat die größte Community der Lesben, Schwulen, bi- sowie trans- und intergeschlecht-lichen Menschen Europas ihre Heimat. Auch viele von ihnen wollen eine Familie gründen und Kinder erziehen.

» Krone.at: Tanzspektakel für die Wiener "Queer"-Community

Der Verein "Queer Dance" im Gemeindebau will die Menschen in Simmering – über alle Generationen und über alle politischen, kulturellen und ethnischen Grenzen hinweg – zusammenbringen und damit unsichtbare Schranken im Miteinander abbauen. Am 15. Februar wird zum gemeinsamen Tanz geladen.

» Sumikai: Girls Love im Trend – Identitätsfragen und schmutzige Szenen verlocken

Girls Love (Japanisch: Yuri) ist im Trend! Doch warum ist dieser Bereich so populär und was fasziniert Leser/innen an einer Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen?

» Südtirol News über Homophobie: Bozner Oberschüler wird gemobbt

Ein Bozner Oberschüler hat Südtirols Homosexuellen-Vereinigung Centaurus um Hilfe gebeten, da er in der Schule gemobbt wird.

» Frankfurter Rundschau: Zweiter CSD in Hanau in Sicht

Der Verein stellt sich mit neuem Konzept komplett neu auf. Die Organisationsarbeit soll besser verteilt werden. Anvisiert für den CSD ist der 27. Juni.

11. Februar 2020

» monopol: Alexander McQueen, das Wunderkind der Haute Couture

Alexander McQueen war ein genialer Modedesigner, dessen Tod heute vor zehn Jahren eine Leerstelle hinterließ. Mit seinen Entwürfen konnte er ganze Geschichten erzählen über Wut, Melancholie oder Romantik