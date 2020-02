Ausgewählter Artikel:

» (14.02.2020) SRF über LGBTQ im Museum: Wie Michelangelos David beim Coming-out half

Das V&A Museum fokussiert einmal pro Monat auf queere Kunst mit Erfolg: Die LGBTQ-Führungen haben einen Trend gesetzt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Februar 2020

» Welt: Warum ich als schwuler Ex-Muslim in die FDP eintrete

Unser Gastautor hat türkische Eltern, ist atheistischer Ex-Muslim und sieht die deutsche Parteienlandschaft auf gefährliche Weise polarisiert. Der einzige Lichtblick ist für ihn die FDP, trotz schwerer Fehler. Hier erklärt er, warum er den Liberalen beitritt.

» Würzburg erleben: Fastnacht mal anders – Würzburger bei den Rosa Wölckchen

Von Würzburg auf Gerdas kleine Weltbühne, einem Travestietheater in Mühlheim am Main! So startete das Jahr für die Würzburger Andreas und Matthias. Beide 25 Jahre alt, beide Studenten und beide brennen gleichermaßen für das Tanzen.

» derStandard.at: Schwulenfeindliche Männerwelt – Lloyd Newson mit "Enter Achilles"

Warum Choreograf Lloyd Newson sein Stück "Enter Achilles" heute wieder zeigt. Premiere ist am 14.2. im Festspielhaus St. Pölten

» Sumikai: Pride House Tokyo wird zu den Olympischen Spielen wieder öffnen

Immer mehr Gemeinden in Japan setzten sich für sexuelle Minderheiten ein. Zu den Olympischen und Paralympischen Spielen will das Land zeigen, dass jeder herzlic

» SRF über LGBTQ im Museum: Wie Michelangelos David beim Coming-out half

Das V&A Museum fokussiert einmal pro Monat auf queere Kunst mit Erfolg: Die LGBTQ-Führungen haben einen Trend gesetzt.

» enorm interviewt Trans-DJ Folly Ghost: Diversität in der Clubszene

Das No Shade-Kollektiv in Berlin will mehr Diversität in der Clubszene der Stadt: es nimmt nur Frauen, Transmenschen und nicht binäre Menschen auf.

» Ruhr Nachrichten: Dragqueen Gaby Tupper beim Gottesdienst in der Dortmunder Reinoldikirche

Eine Dragqueen ist ein eher ungewöhnlicher Gast in einer Kirche. Anfang März kommt die Berliner Queer-Aktivistin Gaby Tupper in die Reinoldikirche. Dort spircht sie über ein sensibles Thema.

13. Februar 2020

» BuzzFeed über intersexuellen Menschen: Der Kampf für ein Leben

Micha ist als intersexuelles Kind geboren, weder Mann noch Frau. Dann wurde Micha zu einem Jungen operiert. Es war der Beginn einer Biografie voller Schmerzen und Selbstzweifel.

» Human Resources Manager: "Nicht Unternehmen sind homophob, sondern Menschen"

Stuart B. Cameron setzt sich seit über 10 Jahren für LGBT+-Diversity ein. Warum Unternehmen nicht gleich offen sind, nur weil sie Regenbogenflaggen posten.

» BR24: Augsburg bekommt Schutzwohnung für Männer

Nicht nur Frauen werden Opfer von sexueller oder häuslicher Gewalt. Laut Sozialdiensten suchen auch viele Männer Hilfe. In Augsburg soll deswegen analog zu Frauenhäusern eine Schutzwohnung für Männer eingerichtet werden.

» Echo: Vorurteile gegen Schwule – Wie geht man damit um?

Ein 22 Jahre alter Darmstädter erzählt von der Diskriminierung von Schwulen auf Pausenhöfen und von seinem Kampf um Akzeptanz und Anerkennung.

Erst lesen, dann kaufen

» InTouch: t.A.T.u. – Das macht das lesbische Skandal-Duo heute!

Als t.A.T.u. brachen Jelena Katina und Julija Wolkowa in den 2000ern sämtliche Tabus. Doch was machen die russischen Lolitas heute?

» SRF über Fallstricke der Diversität: Ich ist kompliziert

Je diverser wir sind, desto freier? Das sei ein Trugschluss unserer Zeit, sagt der deutsche Soziologe Armin Nassehi.

12. Februar 2020

» Westdeutsche Zeitung: Fachstelle hilft "queeren Senioren"

Drei Düsseldorfer Träger kooperieren Ziel ist es, zu sensibilisieren und Raum für nicht heterosexuelle Senioren zu schaffen.

» Metal Hammer: Sean Reinert durfte Organe nicht spenden, weil er schwul war

Ex-Cynic-Drummer Sean Reinert wollte nach seinem Tod seine Organe spenden. Das durfte er jedoch nicht, weil er ein sexuell aktiver Homosexueller war.

» watson: 15-Jähriger greift Schwule vor Zürcher Gay-Club an – das hat Folgen für die Justiz

Wie oft es in der Schweiz zu politisch motivierten Straftaten kommt, wird statistisch nicht erfasst. Das könnte sich bald ändern. Doch nicht alle sind davon begeistert.

» evangelisch.de über drei schwule Männer: Ich glaube, hilf meinem Unglauben

Unser Glaube ist ein Geschenk. Doch was tun, wenn wir merken, dass uns dieses Geschenk abhanden zu kommen droht? Zum Beispiel, weil wir in der Gemeinde schwere Verletzungen erfahren haben. Drei Männer erlebten das, nachdem sie dort von ihren homosexuellen Empfindungen erzählten. Eine Andacht zum Glauben und dem Ringen darum, ihn zu bewahren.

» Solothurner Zeitung über Bistum Basel: Homosexuelle können nicht heiraten und nicht alle Ämter ausüben

Der Bundesrat fordert eine rasche Umsetzung der gleichgeschlechtlichen ehe. Eine solche gibt es auch in der katholischen Kirche nicht. Derweil will das Bistum Basel Homosexuelle und Transmenschen besser integrieren. Gespräch mit der Vorsteherin der "Regenbogenpastoral".

» Tagesspiegel: Erinnerung an einen von den Nazis verfolgten homosexuellen Juristen

Mehr als vier Jahre, nachdem die CDU-Fraktion einen Antrag zum Gedenken an Kurt Gudell in die Bezirksverordnetenversammlung eingebracht hat, sieht es so aus, als ob die Gedenktafel für Gudell bald realisiert werden kann.

» derStandard.at über Blutspende von Homosexuellen: Wenn Blut nicht gleich Blut ist

Homosexuelle Männer werden zwölf Monate lang vom Blutspenden ausgeschlossen. Für die Neos ein "völliger Ausschluss" und diskriminierend