Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Februar 2020

» Schweriner Volkszeitung über Potsdamer Projekt Katte: Mehr Toleranz für Schwule und Lesben

Vergangenes Jahr in Brandenburg weniger Straftaten wegen sexueller Orientierung als noch vor Jahren.

» ze.tt: Queerness und Männlichkeit – Der Podcast Realitäter*innen zeigt neue Perspektiven auf

Lúcia und Gizem bieten Themen und Identitäten abseits der Mehrheitsgesellschaft eine Plattform. Wir haben mit den beiden gesprochen.

14. Februar 2020

» hallo münchen: Früher war ich ihr Mann, nun ihre Frau - eine hollywoodreife Liebesgeschichte zum Valentinstag

Ihre große Liebe hielt auch, als nach 20 Jahren aus Patrick Patricia wurde. Eine hollywoodreife Liebesgeschichte, an der uns die Forstenriederin passend zum Valentinstag teilhaben lässt.

» Volksstimme über schwule Liebende: Eine ganz gewöhnliches Liebespaar

Conny und Thomas Hartmann aus Brumby sind ein stinknormales schwules Paar mit Alltagsstress und Sorgen, mit Zielen und Träumen.

» Märkische Allgemeine: Weniger Straftaten gegen Schwule und Lesben als noch vor Jahren

Viele Prominente haben sich in den vergangenen Jahren öffentlich zu ihrer sexuellen Orientierung geäußert. Schwule und Lesben stoßen heute auf mehr Toleranz als früher. Doch noch immer gibt es Gewalt gegen sie.

» BR24: Shakespeares "Othello" als homosexuelle Frau – Premiere in Hof

Das Theater Hof bringt zwei Premieren auf die Bühnen: Shakespeares "Othello" in einer ungewöhnlichen Inszenierung, in der die Hauptperson eine homosexuelle Frau ist. Außerdem feiert das Stück "Der Rest" von Roland Spranger in Hof seine Uraufführung.

» RTL: Schwangere gesteht ihrem Partner, dass sie auf Frauen steht

Mit 19 Jahren hat Vanessa gemerkt, dass sie homosexuell ist. Das Problem: Sie war zu dem Zeitpunkt schwanger – von ihrem damaligen Freund.

» jetzt: Schwule Männer, habt ihr mehr unverbindlichen Sex?

Grindr und Co.: Stimmt es, dass Schwule mehr unverbindlichen Sex haben?

» infosperber: Weltwoche-PR für Schoggi-Läderach – Die Fakten

Die Weltwoche nimmt den Schokoladen-Produzenten Läderach in Schutz und schiesst scharf gegen Infosperber. Ein Rohrkrepierer.

» Nau-Halleluja-Kolumnist: So denke ich als Christ über Ehe für alle

Sam Urech (35) aus dem Zürcher Oberland ist Halleluja-Kolumnist. Er schreibt auf Nau.ch das Wort zum Freitag.

» Allgemeine Zeitung: Alzeyer Mutmacher – Dominik outet sich vor seinen Mitschülern

Dominik ist 16, Alzeyer und schwul. Jüngst hat er sich vor der ganzen Gustav-Heinemann-Realschule plus geoutet dabei träumt er von einer Welt, in der das nicht mehr nötig wäre.

» shz.de: Jonna Voß spricht über die Gründung ihrer Gruppe für queere Jugendliche in Neumünster

Die 15-Jährige und ihre Mutter Steffi (52) haben eine Gruppe für queere Jugendliche unter 18 Jahren ins Leben gerufen.

» Welt: Warum ich als schwuler Ex-Muslim in die FDP eintrete

Unser Gastautor hat türkische Eltern, ist atheistischer Ex-Muslim und sieht die deutsche Parteienlandschaft auf gefährliche Weise polarisiert. Der einzige Lichtblick ist für ihn die FDP, trotz schwerer Fehler. Hier erklärt er, warum er den Liberalen beitritt.

» Würzburg erleben: Fastnacht mal anders – Würzburger bei den Rosa Wölckchen

Von Würzburg auf Gerdas kleine Weltbühne, einem Travestietheater in Mühlheim am Main! So startete das Jahr für die Würzburger Andreas und Matthias. Beide 25 Jahre alt, beide Studenten und beide brennen gleichermaßen für das Tanzen.

» derStandard.at: Schwulenfeindliche Männerwelt – Lloyd Newson mit "Enter Achilles"

Warum Choreograf Lloyd Newson sein Stück "Enter Achilles" heute wieder zeigt. Premiere ist am 14.2. im Festspielhaus St. Pölten

» Sumikai: Pride House Tokyo wird zu den Olympischen Spielen wieder öffnen

Immer mehr Gemeinden in Japan setzten sich für sexuelle Minderheiten ein. Zu den Olympischen und Paralympischen Spielen will das Land zeigen, dass jeder herzlic

» SRF über LGBTQ im Museum: Wie Michelangelos David beim Coming-out half

Das V&A Museum fokussiert einmal pro Monat auf queere Kunst mit Erfolg: Die LGBTQ-Führungen haben einen Trend gesetzt.

» enorm interviewt Trans-DJ Folly Ghost: Diversität in der Clubszene

Das No Shade-Kollektiv in Berlin will mehr Diversität in der Clubszene der Stadt: es nimmt nur Frauen, Transmenschen und nicht binäre Menschen auf.

» Ruhr Nachrichten: Dragqueen Gaby Tupper beim Gottesdienst in der Dortmunder Reinoldikirche

Eine Dragqueen ist ein eher ungewöhnlicher Gast in einer Kirche. Anfang März kommt die Berliner Queer-Aktivistin Gaby Tupper in die Reinoldikirche. Dort spircht sie über ein sensibles Thema.

13. Februar 2020

» BuzzFeed über intersexuellen Menschen: Der Kampf für ein Leben

Micha ist als intersexuelles Kind geboren, weder Mann noch Frau. Dann wurde Micha zu einem Jungen operiert. Es war der Beginn einer Biografie voller Schmerzen und Selbstzweifel.