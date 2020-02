Ausgewählter Artikel:

» (16.02.2020) Elle: LGBT History Month – Warum dieser Monat gerade wichtiger ist denn je

Im Februar findet jährlich der LGBT History Month statt. Warum dieser Monat gerade jetzt wichtiger denn je ist? Auf ELLE.de gibt es die Antwort!

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Februar 2020

» Deutschlandfunk Kultur über Polyamorie: Mehr Mut zur offenen Beziehung

Beziehungen mit mehr als zwei Partnern kommen viel häufiger vor, als man denkt, sagt die Paartherapeutin und Psychologin Karina Lins. Sollten wir das Ideal von monogamer Zweisamkeit aufgeben?

» Pforzheimer Kurier: Gaggenauer Pfarrer spricht über die Reaktionen auf seine Ehe mit einem Mann

Der 59-jährige Pfarrer Alexander Kunick aus Gaggenau ist mit einem Mann verheiratet. Er kennt katholische Pfarrerkollegen, die den Zölibat nicht leben.

15. Februar 2020

» Spiegel über LGBT-Rechte in Taiwan: Love Is in the Air – doch sie hat es schwer

Als erstes Land in Asien hat Taiwan 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Aber die gesellschaftliche Debatte darüber kommt nicht zur Ruhe auch wegen gezielter Falschinformationen.

» Süddeutsche.de: Kampf um Geschlechter

Die Vorstellung, was männlich und was weiblich ist, verändert sich. Manche fordern, Geschlechter gleich ganz abzuschaffen. Ist das wissenschaftlich sinnvoll – und tut man Trans- und Intersexuellen damit wirklich einen Gefallen?

» Süddeutsche.de über die transsexuelle Sängerin Kim Petras: Eine neue Göttin

Kim Petras war die jüngste Transsexuelle, die je geschlechtsangleichend operiert worden ist – wird sie nun der erste transsexuelle Weltstar? Ein Treffen.

» Deutschlandfunk über 50 Jahre Disco: Divers, emanzipatorisch und innovativ

Disco – das ist Keimzelle aller Arten von Klub- und Tanzmusik, wie wir sie heute kennen. Sie ist die prägendste Form des Pop in den letzten Jahrzehnten. Zum ersten Mal zielte Musik allein darauf, die Leute zum Tanzen zu bringen – das war auch die Geburt des DJ als kreativer und gestaltender Künstler.

» schwäbische: Wie aus Vanessa Nick wird

Der 19-jährige Nick aus Mengen wurde als Mädchen geboren, jetzt lässt es sein Geschlecht angleichen.

» Kurier: Polizei sammelt Daten zu Übergriffen auf Homosexuelle

2021 soll ein erster Bericht veröffentlicht werden. Bisher werden derartige Straftaten nicht extra erfasst

» Berliner Morgenpost über schwulen Alkoholiker: Adolf kämpfte ein Leben lang gegen den Alkohol

Um sich aus der Sucht zu befreien, braucht es oft viele Versuche. Dieter Puhl erzählt die Geschichte von Adolf.

» GQ über Jens Spahn: Warum seine Homosexualität eine Rolle spielt

"Ist die CDU modern genug für einen schwulen Kanzler?" fragt Bild Online und meint damit Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Frage ist berechtigt

» Schweriner Volkszeitung über Potsdamer Projekt Katte: Mehr Toleranz für Schwule und Lesben

Vergangenes Jahr in Brandenburg weniger Straftaten wegen sexueller Orientierung als noch vor Jahren.

» ze.tt: Queerness und Männlichkeit – Der Podcast Realitäter*innen zeigt neue Perspektiven auf

Lúcia und Gizem bieten Themen und Identitäten abseits der Mehrheitsgesellschaft eine Plattform. Wir haben mit den beiden gesprochen.

14. Februar 2020

» hallo münchen: Früher war ich ihr Mann, nun ihre Frau - eine hollywoodreife Liebesgeschichte zum Valentinstag

Ihre große Liebe hielt auch, als nach 20 Jahren aus Patrick Patricia wurde. Eine hollywoodreife Liebesgeschichte, an der uns die Forstenriederin passend zum Valentinstag teilhaben lässt.

» Volksstimme über schwule Liebende: Eine ganz gewöhnliches Liebespaar

Conny und Thomas Hartmann aus Brumby sind ein stinknormales schwules Paar mit Alltagsstress und Sorgen, mit Zielen und Träumen.

» Märkische Allgemeine: Weniger Straftaten gegen Schwule und Lesben als noch vor Jahren

Viele Prominente haben sich in den vergangenen Jahren öffentlich zu ihrer sexuellen Orientierung geäußert. Schwule und Lesben stoßen heute auf mehr Toleranz als früher. Doch noch immer gibt es Gewalt gegen sie.

» BR24: Shakespeares "Othello" als homosexuelle Frau – Premiere in Hof

Das Theater Hof bringt zwei Premieren auf die Bühnen: Shakespeares "Othello" in einer ungewöhnlichen Inszenierung, in der die Hauptperson eine homosexuelle Frau ist. Außerdem feiert das Stück "Der Rest" von Roland Spranger in Hof seine Uraufführung.

» RTL: Schwangere gesteht ihrem Partner, dass sie auf Frauen steht

Mit 19 Jahren hat Vanessa gemerkt, dass sie homosexuell ist. Das Problem: Sie war zu dem Zeitpunkt schwanger – von ihrem damaligen Freund.

» jetzt: Schwule Männer, habt ihr mehr unverbindlichen Sex?

Grindr und Co.: Stimmt es, dass Schwule mehr unverbindlichen Sex haben?

» infosperber: Weltwoche-PR für Schoggi-Läderach – Die Fakten

Die Weltwoche nimmt den Schokoladen-Produzenten Läderach in Schutz und schiesst scharf gegen Infosperber. Ein Rohrkrepierer.