» (17.02.2020) junge Welt interviewt LSVD: "Das Schweizer Votum ist ein Statement"

Lesben- und Schwulenverband fordert Konsequenzen gegen homophobe Hasskriminalität. Ein Gespräch mit Markus Ulrich

17. Februar 2020

» Stuttgarter Zeitung: Bündnis wirbt für tolerantes Familienbild

Für ein tolerantes und modernes Familienbild demonstrierte am Samstag das Bündnis Vielfalt für Alle auf dem Stuttgarter Schlossplatz – als Gegenveranstaltung zu einer Veranstaltung der "Demo für alle" in Böblingen

» watson: Grobe Attacken auf Schwule nehmen zu – jetzt reagiert die Club-Szene

Es ist Samstagabend und kurz nach Türöffnung im Zürcher Club Hive. Die Schlange vor dem Club misst bestimmt schon mehr als 50 Meter die Stimmung ist

» rbb24 interviewt Opferberatung: "Wo jemand beleidigt wird, kann die Situation leicht eskalieren"

Beleidigungen, Bedrohungen, Übergriffe – gibt es in Berlin jeden Tag. Wann kann oder sollte man als Opfer oder Zeuge eigentlich die Polizei rufen? Immer dann, wenn sich jemand bedroht fühlt, sagt eine Mitarbeiterin der Opferberatungsstelle Reach Out.

» Volksfreund: Im Rosa Karneval sind alle Farben willkommen – außer Braun

Die queere Sitzung des Schmit-z steht für ein buntes Trier.

» SRF interviewt Wirtschaftsethiker: Coca-Cola bekennt Farbe – "Unternehmen haben die politische Sprache noch nicht drauf"

Im vergangenen Abstimmungskampf mischte auch Coca-Cola mit. Eine neue Form im Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik?

» Rhein-Neckar-Zeitung über Konversionstherapien: "Homosexualität ist keine Krankheit – das sollte klar sein"

Trotz Verbots von Konversionstherapien gibt es solche "Angebote" auch in Heidelberg – Podiumsdiskussion im Café Leitstelle

» watson: "Kleine Titten, fetter Bauch" – Princess Nokia zeigt, wie feministischer Queer-Rap geht

Princess Nokia irritiert. Sie ist eine afro-indigene, queere Rapperin, Feministin, eine, die sich nichts bieten lässt und in der New Yorker U-Bahn genauso austeilt, wie auf der Bühne. Im März tut sie dies in Zürich. Ihr dabei zuzuschauen, lohnt sich.

» Deutschlandfunk im Gespräch mit Patsy l'Amour laLove: "Verhältnisse, die skandalös sind, müssen skandalisiert werden"

Ein falscher Like auf Twitter, ein unüberlegter Witz oder das Einstehen für eine Meinung, die vom politisch korrekten Mainstream abweicht. Das reicht bereits aus, um gecancelt zu werden. Diese Art moralischer Boykott ist häufig nur emotionaler Aktivismus – mit fataler Wirkung.

16. Februar 2020

» Ostfriesen-Zeitung: Nach Coming-out folgte das Liebes-Glück

Nils Jenssen vom FC Norden bekannte sich vor fünf Jahren als erster ostfriesischer Fußballer ganz offen zu seiner Homosexualität. Er hat damals interessante Reaktionen auf sein Coming-out erhalten.

» NRZ: Elena Lipilina arbeitet für die EuroGames 2020 in Düsseldorf

Elena Lipilina aus Russland findet, dass Projekte wie das schwul-lesbische Sportturnier auch in ihrer Heimat gebraucht werden.

» Haller Kreisblatt zu "Schwuler Zigeuner"-Rufen: Gericht stellt Verfahren gegen SC Peckeloh wegen sexistischer Beleidigung ein

Wie berichtet hatte Schiedsrichter Marc-Roger Rudzki nach dem Haller-Kreisblatt-Cup Ende Dezember einen Sonderbericht angefertigt. Darin beschuldigte er mehrere Fans des SC Peckeloh, ihn zwischen und während der Vorrundenpartien sexistisch und diskriminierend beleidigt zu haben.

» ORF: Glitzer & ACTion! – Das war der Tuntenball

Der 31. Tuntenball am Samstag ist unter dem Motto ACT! gestanden und über 2.000 Paradiesvögel sind ihm gefolgt. Ob hetero oder homo alle waren willkommen, und gemeinsam wurde die ganze Nacht gefeiert. Hier finden Sie die Bilder der Nacht!

» FAZ über Homosexualität: Der Spaltpilz in den Kirchen

Methodisten, Anglikaner, Pietisten der Streit im Umgang mit der Homosexualität führt in den protestantischen Kirchen zu tiefen Rissen. Doch auch in den deutschen Landeskirchen ist lange über das Thema debattiert worden.

» NZZ: Weshalb an der "Zurich Pride" auch am Stadthaus Regenbogen-Flaggen gehisst werden

Bisher waren lediglich an vier Anlässen im Jahr alle offiziellen Masten der Stadt Zürich beflaggt. Nun kommt die Zurich Pride dazu ? wegen seiner internationalen Ausstrahlung.

» Welt: Schwules Paar feiert an Altweiber Hochzeit mit Kölscher Note

Mainzer Fastnacht trifft auf Kölner Karneval: An Altweiber – dem 20.2.20 – werden sich Thomas und Jörg in Mainz das Ja-Wort geben.

» Deutschlandfunk Kultur über Polyamorie: Mehr Mut zur offenen Beziehung

Beziehungen mit mehr als zwei Partnern kommen viel häufiger vor, als man denkt, sagt die Paartherapeutin und Psychologin Karina Lins. Sollten wir das Ideal von monogamer Zweisamkeit aufgeben?

» Pforzheimer Kurier: Gaggenauer Pfarrer spricht über die Reaktionen auf seine Ehe mit einem Mann

Der 59-jährige Pfarrer Alexander Kunick aus Gaggenau ist mit einem Mann verheiratet. Er kennt katholische Pfarrerkollegen, die den Zölibat nicht leben.

» Elle: LGBT History Month – Warum dieser Monat gerade wichtiger ist denn je

Im Februar findet jährlich der LGBT History Month statt. Warum dieser Monat gerade jetzt wichtiger denn je ist? Auf ELLE.de gibt es die Antwort!

15. Februar 2020

» Spiegel über LGBT-Rechte in Taiwan: Love Is in the Air – doch sie hat es schwer

Als erstes Land in Asien hat Taiwan 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Aber die gesellschaftliche Debatte darüber kommt nicht zur Ruhe auch wegen gezielter Falschinformationen.