» (19.02.2020) k.at: Auf diese Dinge verzichten Hetero-Männer, weil sie Angst haben, homosexuell zu wirken

Wie fragil Männlichkeit sein kann, zeigt ein neuer Reddit-Thread.

19. Februar 2020

» SiegT-Blog über KIRCHE positHIV: Abschied nach 26 Jahren

Nach 26 Jahren beendet KIRCHE positHIV ihre Arbeit. 1993 in Berlin gegründet, stand die Ökumenische Aids-Initiative in Kontrast, teils offenem Widerspruch zu einem "christlichen" Menschenbild, das Homosexuelle einerseits über Jahrhunderte verdammt hatte, andererseits nun, im Zeichen der Aids-Pandemie, HIV-Positive nicht anders denn als arme Opfer sah, denen man nun Mitleid widerfahren lassen wollte.

» Spiegel ûber Klinik für queere Menschen in Mumbai: "HIV zu haben, ist kein Verbrechen"

2,1 Millionen Menschen in Indien leben mit HIV. Die Regierung will das Land bis 2030 von dem Virus befreien. Doch vor allem homosexuellen Männern werden Behandlungen häufig noch verwehrt – eine Klinik will das ändern.

» Salzburg24: HIV-Infektion als Grund für Invalidität?

In Salzburg ist am Dienstag ein Streit um die Bewilligung einer Invaliditätspension vor dem Arbeits- und Sozialgericht gelandet. Ein mit HIV infizierter Mann sieht sich nach einer langen Leidensgeschichte wegen psychischer Probleme nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Das würden etliche Expertisen bestätigen, sagt er. Doch Gerichtsgutachter kamen zum Ergebnis, dass sich sein Zustand bessern könnte.

» Beobachter News über Protest gegen Symposium der rechten "Demo für Alle" in Stuttgart: Vielfalt statt verzerrtes Familienbild

Familie ist da, wo Familie gelebt wird. Unter diesem Motto veranstaltete das Stuttgarter Bündnis "Vielfalt für Alle" am Samstag, den 15. Februar eine Kundgebung auf dem Schlossplatz.

» Blick: "Warum habe ich plötzlich Lust auf einen Ladyboy?"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Wie kann es sein, dass sich selbst im hohen Alter plötzlich eine komplett neue sexuelle Vorliebe zeigt? Heute bei "Fux über Sex" auf Blick.ch

» taz über Queens-Club für heteraexuelle Frauen: Erotik ohne Patriarchat

Für drei Wochen eröffnet auf Hamburg-St. Pauli ein Kunst-Club mit Performern, die sich den weiblichen Besucher*innen persönlich widmen.

» WAZ: Essener Karnevalsverein kürt erstmalig schwules Königspaar

Michael Wilmers und Uwe Klemans sind das erste schwule Königspaar des Karnevalsvereins Rot-Grün. Den Titel haben sie beim Bogenschießen geholt.

» WAZ: Schwuler Muslim in Essen – Wenn ein Outing tödlich sein kann

Deutschland ist ein aufgeschlossenes Land. In manchen Milieus lebt ein Schwuler aber auch hier in Lebensgefahr. Ein Muslim aus Essen berichtet.

» Vice: Als Transfrau im Knast – Was ich im Gefängnis über Sex und Liebe gelernt habe

Die am längsten inhaftierte Transfrau Großbritanniens erzählt vom sexuellen Alltag hinter Gittern.

» Welt: Warum eine lesbische Frau in Polen um ihr Leben fürchtet

Immer mehr Dörfer in Polen folgen einer Kampagne und erklären sich zu schwulen- und lesbenfreien Zonen. Unterstützung bekommen sie von der Kirche. Reportage aus einem Land, das sich zunehmend zur Homophobie bekennt.

» evangelisch.de interviewt Vloggerinnen: Hashtag #AndersAmen

Ellen und Steffi Radtke sind ein queeres lesbisches Paar auf dem Land in Niedersachsen. Sie sind im verflixten siebten Ehejahr und wollen gerne ein Kind. Gleichzeitig sind sie beide Theologinnen und Pastorinnen in einer ländlichen Kirchengemeinde. Und seit neustem haben sie den Youtube-Kanal "Anders Amen".

» bento über LGBT-Rechte in Polen: "Ich könnte nicht einfach so auf ein Date mit einem Mann gehen"

Als Sappho* vor zwei Jahren zum Studieren in die polnische Großstadt Lublin zog, lernte sie eine Stadt kennen, in der queere Menschen sichtbar

18. Februar 2020

» Frankfurter Rundschau über antifeministischen Verein Frau2000plus: "Vielfalt sehen sie als Pflaster auf dem Weg in die Verderbnis"

Autoritären und streng religiösen Eltern macht das Angst: Autor Wolfgang Brosche über den reaktionären Widerstand gegen die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz.

» Tagesspiegel über queere Filme der Berlinale 2020: Selbsterfindung mit Sex, Schnaps und Schminke

Coming Out ist kein Drama, die Liebe schon. Junge Menschen stehen im Fokus vieler Berlinale-Filme, die sich mit LGBTQ-Themen befassen. Ein Überblick.

» shz.de: Henrik Schmidt alias Dragqueen Veuve Noire über Anderssein und Intoleranz

Henrik Schmidt alias Veuve Noire klärt an Schulen und Kitas über Anderssein auf und wirbt für Toleranz und Vielfalt.

» Noizz über Drive-by-Shooting: Zwei queere Paare in Miami angeschossen

Mehrere Männer haben in Miami zuerst auf ein schwules Paar und dann auf eine lesbische Frau geschossen. Die Angreifer werden noch immer gesucht.

» Gamereactor: Atlus West passt fragwürdige Darstellung von Schwulen in Persona 5 Royal an

Die Entwickler wollen "richtigstellen, was sich gehört" und was nicht.

» Berliner Morgenpost über schwulen Politiker: Kreisverband wählt Matthias Steuckardt zum CDU-Stadtrat

Beim CDU-Kreisparteitag setzte sich der 40-Jährige gegen Christian Zander durch. Am Mittwoch muss die BVV Steuckardt ins Amt wählen.

» Abendzeitung über Jochen Schropp: Möchten sein Freund und er Kinder?

Jochen Schropp ist seit anderthalb Jahren mit seinem Freund zusammen. Erstmals hat der Moderator im Juni 2018 über seine Homosexualität gesprochen.