» (20.02.2020) NZZ am Sonntag über Sexismus und Homophobie: Koleka Putuma bringt auf den Punkt, worüber man in Südafrika nicht spricht

Die Lyrikerin Koleka Putuma trifft mit ihrer Kritik der Gewalt gegen Frauen und Homosexuelle einen Nerv.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Februar 2020

» Tagesspiegel über Karneval in Rio de Janeiro: "Jesus wäre heute bei den Schwulen"

Eine Sambaschule zeigt Gottes Sohn als Schwarzen, Indio und Frau. Dagegen mobilisieren konservative Christen – die Angst vor körperlicher Gewalt wächst.

» rbb24: 21-Jähriger nach Angriff auf Homosexuellen vor Gericht

Vor dem Landgericht Potsdam muss sich seit Donnerstag ein 21-Jähriger verantworten. Er soll in Brück versucht haben, einen Mann zu töten, weil dieser homosexuell ist. Der Angeklagte gab den Angriff zu – nannte aber ein anderes Motiv.

» Sonntagsblatt zum Fasching: Zwei junge Nürnbergerinnen sind Prinzessinnenpaar

Fasching ist bunt, offen und manchmal schrill. Da passt doch ein gleichgeschlechtliches Prinzessinnenpaar wunderbar. Die Nürnberger Faschingsgesellschaft Cracy Dancers wird jedenfalls von Marcella I. und Sena I. regiert.

» spieletipps über Homophobie: Wir sollten über Stereotype in japanischen Spielen sprechen

Japanische Spiele standen schon öfter in der Kritik LGBT-Charaktere in einem schlechten Licht dastehen zu lassen.

» sissy: In memoriam – Hans Stempel und Martin Ripkens

Hans Stempel und Martin Ripkens waren über 55 Jahre ein Paar. Sie lebten und arbeiteten zusammen, haben sich als Filmkritiker und -scouts leidenschaftlich für das internationale Autorenkino und gegen die homophoben Strukturen innerhalb der deutschen Filmbranche engagiert – und eigene Filme über schwules Leben und homosexuelle Geschichte gemacht. Martin starb 2012 im Alter von 78. Hans folgte ihm vor wenigen Tagen, am 11. Februar dieses Jahres, er wurde 94 Jahre alt. Wir erinnern an die zwei Vorreiter der schwulen, politisch bewussten Filmkultur mit einem Text, den die beiden im Jahr 2008 für das Programmheft der Teddy-Awards verfasst haben, wo sie für ihr breites Engagement mit einem Spezialpreis geehrt wurden.

» Spiegel über queere Liebe in Filmen und Serien: Ist doch nur ein Kuss

Noch immer werden queere Geschichten in populären Medien häufig nur angedeutet, um das Mainstream-Publikum nicht zu verschrecken. Dank der Streamingdienste ändert sich da gerade aber etwas.

» Vice: Florian ist Putzmann im Sexclub – und er liebt es

Er schlief im Tiergarten, hatte mit Männern Sex gegen Geld. Dann fand er seinen Traumjob.

» Zeit Online über queeres Paar beim Opernball: Drag im Walzertakt

Sophie Grau und Iris Klopfer sind das erste gleichgeschlechtliche Paar, das den Wiener Opernball eröffnet.

» jetzt: "Dass sich ein Hetero-Mann ernsthaft für Mode interessiert, können sich nur wenige vorstellen"

Was bedeutet es im Jahr 2020 ein Mann zu sein? Das fragen wir ab jetzt wöchentlich in unserer neuen Kolumne.

» Ostsee-Zeitung: Hochzeit am 20.2.2020 in Stralsund – diese Männer haben die große Liebe gefunden

Martin Palleit und Roberto Kropp haben sich 2018 in Berlin kennengelernt und leben heute in Vorpommern. Für ihre Hochzeit haben sie sich ein markantes Datum ausgesucht: Am 20.2.2020 heiratet das Paar in Stralsund. Der OZ haben sie ihre Geschichte gezählt: Alles begann mit der Suche nach einer Umzugshilfe.

» NDR: Trotz Ehe für alle (noch) keine Rechte für alle

Simone und Johanna sind die Eltern von Juno. Doch bis das auch rechtlich der Fall ist, müssen die beiden Frauen aus Hamburg-Barmbek einen komplizierten Weg gehen.

» TAG24 über "First Dates": Corinna trifft Sächsin Anni, ist aber gar nicht lesbisch

Die VOX-Sendung First Dates will am Donnerstagabend zwei einsame Frauenherzen verkuppeln – miteinander! Ob das klappt?

» Friday Magazine: "Je mehr Menschen sich outen, desto besser"

Warum dauert das mit der Ehe für alle so lange? Und wie tolerant wird unsere Gesellschaft in 100 Jahren sein? Sozialpsychologin Tabea Hässler hat die Antworten rund ums Thema Queerphobie.

19. Februar 2020

» SiegT-Blog über KIRCHE positHIV: Abschied nach 26 Jahren

Nach 26 Jahren beendet KIRCHE positHIV ihre Arbeit. 1993 in Berlin gegründet, stand die Ökumenische Aids-Initiative in Kontrast, teils offenem Widerspruch zu einem "christlichen" Menschenbild, das Homosexuelle einerseits über Jahrhunderte verdammt hatte, andererseits nun, im Zeichen der Aids-Pandemie, HIV-Positive nicht anders denn als arme Opfer sah, denen man nun Mitleid widerfahren lassen wollte.

» Spiegel ûber Klinik für queere Menschen in Mumbai: "HIV zu haben, ist kein Verbrechen"

2,1 Millionen Menschen in Indien leben mit HIV. Die Regierung will das Land bis 2030 von dem Virus befreien. Doch vor allem homosexuellen Männern werden Behandlungen häufig noch verwehrt – eine Klinik will das ändern.

» Salzburg24: HIV-Infektion als Grund für Invalidität?

In Salzburg ist am Dienstag ein Streit um die Bewilligung einer Invaliditätspension vor dem Arbeits- und Sozialgericht gelandet. Ein mit HIV infizierter Mann sieht sich nach einer langen Leidensgeschichte wegen psychischer Probleme nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Das würden etliche Expertisen bestätigen, sagt er. Doch Gerichtsgutachter kamen zum Ergebnis, dass sich sein Zustand bessern könnte.

» k.at: Auf diese Dinge verzichten Hetero-Männer, weil sie Angst haben, homosexuell zu wirken

Wie fragil Männlichkeit sein kann, zeigt ein neuer Reddit-Thread.

» Beobachter News über Protest gegen Symposium der rechten "Demo für Alle" in Stuttgart: Vielfalt statt verzerrtes Familienbild

Familie ist da, wo Familie gelebt wird. Unter diesem Motto veranstaltete das Stuttgarter Bündnis "Vielfalt für Alle" am Samstag, den 15. Februar eine Kundgebung auf dem Schlossplatz.

» Blick: "Warum habe ich plötzlich Lust auf einen Ladyboy?"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Wie kann es sein, dass sich selbst im hohen Alter plötzlich eine komplett neue sexuelle Vorliebe zeigt? Heute bei "Fux über Sex" auf Blick.ch