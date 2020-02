Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Februar 2020

» RP Online: Schwules Prinzenpaar wirbt in Gladbach für Weltoffenheit

Die Tollitäten Thorsten Neumann und Axel Ladleif sehen den Veilchendienstagszug als ein Signal gegen Mobbing und für Akzeptanz.

» Mein-MMO.de: Schwuler LoL-Profi verlässt Team – Sagt, Mitspieler beleidigten ihn

Der türkische "League of Legends"-Spieler Dumbledoge verließ sein Team SuperMassive, weil es zu Beleidigungen durch seine Mitspieler kam.

» mädchen.de klärt auf: So funktioniert der Sex bei schwulen Paaren

Sex bei Schwulen. Wie funktioniert der Sex bei zwei Jungen oder Männern? Wir klären eure Fragen!

» Süddeutsche.de: Münchens schwule Seite

Homosexualität soll künftig in allen Ausstellungen des Stadtmuseums ein "selbstverständlicher Bestandteil" sein

» watson: Beziehungsstress? Ist ein heterosexuelles Problem, sagen Gilbert & George

Das Geheimnis guter Gastronomie? "Heisse Teller und heisse Kellner!" Wir hatten das Vergnügen mit zwei kuriosen Gentlemen.

» Onetz über homophobe Beleidigungen: Verbale Ausraster bringen junge Frau vor den Richter

Eine 19-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth soll ein gleichgeschlechtliches Paar in zwei Fällen beleidigt haben. Es sollen anfällige Worte gegen deren Homosexualität gefallen sein. Auch zwei Polizisten soll sie beleidigt haben.

» Progress über LGBTI in Georgien: Nichts zu feiern, alles zu gewinnen

Unmöglich nannte das georgische Innenministerium die Pläne, eine Pride-Parade in Tbilisi abzuhalten. Die Organisator_innen der ersten Pride der Kaukasusrepublik belehrten sie eines Besseren. Doch dorthin war es ein harter Weg.

» Tagesspiegel über Brasilien: Die Opfer des rechten Präsidenten

Die rassistischen und homophoben Aussagen des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro provozieren Übergriffe im Land. Fünf Berichte.

» Ludwigsburger Kreiszeitung über queeres Opernball-Paar: "Ich wünsche mir nächstes Mal weniger Rummel"

Iris Klopfer aus Ludwigsburg hat mir ihrer Freundin Sophie Grau als erstes gleichgeschlechtliches Debütantenpaar den Opernball eröffnet

23. Februar 2020

» der zaunfink: Unerschütterlich. Hanau, Halle, Orlando.

"Und wieder wird man spüren, dass viele der Menschen, die einem da aus vollem Herzen ihre Solidarität zusichern, nie wirklich verstehen werden, wie es sich anfühlt, ein Leben lang immer wieder für unwillkommen und minderwertig erklärt zu werden, und dass sie sich nicht einmal darum bemühen."

» Deutschlandfunk Kultur: Wie umgehen mit Transidentität bei Kindern?

Was ist zu tun, wenn sich Kinder und Jugendliche im falschen Körper fühlen: abwarten oder eingreifen? Der Deutsche Ethikrat hat in Berlin zu einer kontroversen Diskussion zu diesem Thema geladen.

» neues deutschland: Transfeindliche Gewalt erschreckend alltäglich

Am Samstagabend ist erneut eine Transfrau in Kreuzberg geschlagen, bespuckt und beleidigt worden. Die Angriffe häufen sich. Nur wenige betroffene Trans-Menschen erstatten Anzeige.

» Gießener Allgemeine erinnert an spektakulären Mord an Schwulen in Gießen: Der Tote mit dem Regenschirm im Rachen

Vor fast 50 Jahren wird Friedhelm J. tot in einer Toilette am Oswaldsgarten in Gießen gefunden. Die Brutalität der Tat wirft bis heute Fragen nach dem Motiv des Mörders auf.

» jetzt: Lesben, welche Klischees nerven am meisten?

Über lesbische Frauen gibt es viele Klischees: Lesben hassen Männer, Lesben haben kurze Haare, Lesben spielen Fußball. Aber welches nervt am meisten?

» Progress: Die Queeren Kinder der Umm el-Dunya

Ein kurzer Einblick in meinen Erfahrungen als queerer Jugendlicher in Kairo, der größten Stadt im Nahen Osten, sowie zur Lage von queeren Menschen dort.

22. Februar 2020

» bento interviewt Judoka Timo Cavelius: "Für Homophobie ist heute kein Platz mehr, auch nicht im Profisport"

Timo Cavelius ist 23 Jahre alt und steht in seiner Gewichtsklasse auf Platz 42 der Judo-Weltrangliste.

» Tonight News über "Let's Dance" auf RTL: Ex-Fußballerin Steffi Jones will mit Mann antreten

Steffi Jones lebt in einer homosexuellen Beziehung. In der RTL-Tanzshow "Let's Dance" will sie jedoch mit einem Mann tanzen, wie sie nun verriet.

» Hamburger Abendblatt: Dagmar Berghoff im Podcast über Wilhelm Wieben – "Er war ein Plauderer"

Die Folge des Abendblatt-Podcasts "Geliebt & Unvergessen" erinnert an den Grandseigneur der "Tagesschau-"Sprecher.

» NZZ: "Die Nationalität ist nicht der Grund dafür, dass jemand Schwule verprügelt"

Schwulenfeindlichkeit sei in der Schweiz weit verbreitet, sagt die grüne Zürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart. Den Vorwurf, die Stadt habe das Problem zu wenig ernst genommen, weist sie entschieden zurück.

» Blick über Attacke in Großbritannien: Mann (54) verprügelt Schwule und schlägt Kellnerin blutig

Vor einem Restaurant im britischen Leeds greift ein Mann (54) ein schwules Paar grundlos an und schlägt einer Kellnerin eine Faust ins Gesicht. Ein Überwachungsvideo zeigt die Attacke. Jetzt muss der Prügler hundert Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.