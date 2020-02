Ausgewählter Artikel:

» (26.02.2020) Telepolis über Polen: Erweiterung der "LGBT-freien Zonen"

Die Kampagne, unterstützt von der PiS-Regierung und den Staatsmedien, kritisiert das EU-Parlament, das im Dezember Polen aufforderte, diese Zonen abzuschaffen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Februar 2020

» RTL: Mein Mann steht auf Männer – und jetzt?

Lydia konnte es nicht fassen, als ihr erster und einziger Mann Dieter sich nach 14 Jahren Ehe im Jahr 2013 als homosexuell outete. Was betroffenen Frauen hilft

» Südkurier: Christin Löhner, Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Konstanz, zieht ihre Kandidatur zurück

Die Aktivistin für die Belange von Transsexuellen, Schwulen, Lesben und Transgender-Personen, will nicht mehr im OB-Wahlkampf in Konstanz antreten. Ihre Kandidatur gibt sie zugunsten von Luigi Pantisano auf, der als unabhängiger Kandidat antritt.

» Der Spiegel: Schwul in der DDR – "Ich hatte keine Ahnung, wie die Stasi arbeitet"

In Hamburg führt Micco Dotzauer vergnügt die Contact-Bar. In der ersten Hälfte seines Lebens kämpfte er in Leipzig für die Schwulenbewegung – bis er 1988 aufgab und von einem West-Besuch nicht zurückkehrte.

» Telepolis über Polen: Erweiterung der "LGBT-freien Zonen"

Die Kampagne, unterstützt von der PiS-Regierung und den Staatsmedien, kritisiert das EU-Parlament, das im Dezember Polen aufforderte, diese Zonen abzuschaffen

» Süddeutsche.de über Gisela Jonas: Die Scham und die Sitte

Vor sechzig Jahren wurden in einer Razzia in München die Chansons der "Schwabinger Gisela" als "schamverletzend" beschlagnahmt und verboten.

25. Februar 2020

» Kleine Zeitung über queeres Duo: Knebl und Scheirl vertreten Österreich bei der Kunstbiennale in Venedig

Die Künstlerinnen Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl werden Österreich auf der nächsten Kunstbiennale in Venedig 2021 vertreten.

» jetzt: "Würden Sie mir helfen, der Welt zu sagen, dass ich auch schwul bin?"

Buttigieg hilft Neunjährigem beim Coming-out

» RTL: Wenn der Ehemann mit dem Kumpel fremdgeht

Outet sich der Freund oder Ehemann plötzlich als homosexuell, bricht für die betroffenen Frauen eine Welt zusammen. So war es auch bei Nadine.

» Welt: Hass- oder Liebesprediger – Darf Franklin Graham auftreten?

Die einem werfen ihm vor, Gewalt gegen Homosexuelle zu schüren, die anderen meinen, er predige Liebe: Der US-Prediger Franklin Graham soll bald in Köln auftreten und polarisiert die Menschen.

» Tagesspiegel: Taz-Veranstaltung als transfeindlich kritisiert

Empörung in der Community: In einem Ankündigungstext für die Queer Lecture im Taz-Gebäude ist von Transgeschlechtlichkeit als einem Irrweg die Rede.

» tz über Kuss-Foto mit Mann: Hundeprofi Martin Rütter kocht vor Wut – "... diesen Ars***geigen, die das tun"

Ein Kuss-Foto von Martin Rütter mit seinem Freund Alex sorgt auf Instagram für jede Menge Ärger. Der Vox-Hundeprofi kocht vor Wut und bittet einige seiner Follower: "Kommt nicht zu meiner Livetour, ihr Ar***geigen!"

» Tagesspiegel über Diskriminierung in der Filmbranche: Ignoranz und Fahrlässigkeit, die wütend machen

Wer wird mehrfach diskriminiert? Ein Panel der Berlinale diskutiert über Intersektionalität.

» FAZ über Oper am Théâtre de la Monnaie: Irgendwas mit Unisextoiletten und Homoehe

Ein toller Tag aus drei Perspektiven: Am Théâtre de la Monnaie werden die Opern von Mozart und Da Ponte zu einer verzahnt. Dabei stechen vor allem die singenden Männer hervor.

24. Februar 2020

» RP Online: Schwules Prinzenpaar wirbt in Gladbach für Weltoffenheit

Die Tollitäten Thorsten Neumann und Axel Ladleif sehen den Veilchendienstagszug als ein Signal gegen Mobbing und für Akzeptanz.

» Mein-MMO.de: Schwuler LoL-Profi verlässt Team – Sagt, Mitspieler beleidigten ihn

Der türkische "League of Legends"-Spieler Dumbledoge verließ sein Team SuperMassive, weil es zu Beleidigungen durch seine Mitspieler kam.

» mädchen.de klärt auf: So funktioniert der Sex bei schwulen Paaren

Sex bei Schwulen. Wie funktioniert der Sex bei zwei Jungen oder Männern? Wir klären eure Fragen!

» Süddeutsche.de: Münchens schwule Seite

Homosexualität soll künftig in allen Ausstellungen des Stadtmuseums ein "selbstverständlicher Bestandteil" sein

» watson: Beziehungsstress? Ist ein heterosexuelles Problem, sagen Gilbert & George

Das Geheimnis guter Gastronomie? "Heisse Teller und heisse Kellner!" Wir hatten das Vergnügen mit zwei kuriosen Gentlemen.

» Onetz über homophobe Beleidigungen: Verbale Ausraster bringen junge Frau vor den Richter

Eine 19-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth soll ein gleichgeschlechtliches Paar in zwei Fällen beleidigt haben. Es sollen anfällige Worte gegen deren Homosexualität gefallen sein. Auch zwei Polizisten soll sie beleidigt haben.

» Progress über LGBTI in Georgien: Nichts zu feiern, alles zu gewinnen

Unmöglich nannte das georgische Innenministerium die Pläne, eine Pride-Parade in Tbilisi abzuhalten. Die Organisator_innen der ersten Pride der Kaukasusrepublik belehrten sie eines Besseren. Doch dorthin war es ein harter Weg.