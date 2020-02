Ausgewählter Artikel:

» (27.02.2020) Aargauer Zeitung: Auch gleichgeschlechtliche Paare sollen Zugang zur Samenspende erhalten

Die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin will, dass die Regeln zur Samenspende überarbeitet werden. Die Gesetze würden der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen nicht gerecht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Februar 2020

» GrenzEcho: Belgischer Fußball zeigt Regenbogenfarbe

Der belgische Fußball wird am kommenden Wochenende (Regenbogen)-Farbe bekennen.

» jetzt: "Bisexuelle Männer werden ständig als 'verwirrt' und schwul bezeichnet"

Unter dem Hashtag #BisexualMenExist fordern sie weniger Vorurteile und mehr Sichtbarkeit.

» Tagesspiegel über Hasskriminalität gegen Schwule und Lesben in Berlin: Mehr homophobe Straftaten angezeigt

In der Berliner Staatsanwaltschaft verfolgt eine Spezialabteilung homophobe Hasskriminalität. Seit Jahren steigen die Zahlen.

» shz.de: Historiker Dr. Alexander Zinn spricht vor Schülern über Leidensweg eines Homosexuellen

Der Autor las aus seinem Buch "Das Glück kam immer zu mir" über Rudolph Brazda und sein Schicksal in der Nazi-Zeit.

Registrierung erforderlich

» Zeit-Interviewpodcast: Thomas Hitzlsperger, wie hat Ihr Coming-out den Fußball verändert?

Als "The Hammer" hat er Sportgeschichte geschrieben. Im unendlichen Podcast spricht Thomas Hitzlsperger über Druck, sein schönstes Tor und ein folgenreiches Interview.

» Nollendorfblog über Transfeindlichkeit während der Berlinale: Es beginnt mit dem Klo

Ein Gastbeitrag von Drehbuchautor Lion H. Lau: "Ich will nicht über Toiletten sprechen. Aber ich muss."

» Aargauer Zeitung: Auch gleichgeschlechtliche Paare sollen Zugang zur Samenspende erhalten

Die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin will, dass die Regeln zur Samenspende überarbeitet werden. Die Gesetze würden der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen nicht gerecht.

» Mannheimer Morgen über schwules Hochzeitspaar: "Wahrlich ein besonderes Datum"

Jörg Oberländer aus Frankfurt hat am 29. Februar Geburtstag – nun feiert er zudem an diesem Tag seine Hochzeit

» Das Wochenblatt aus Paraguay: Die erste Schule für Transgender

Asunción: Die erste Schule für Transgender im Land ist fertiggestellt. Laut Yren Rotela sei in weniger als einer Woche der Unterrichtsbeginn möglich.

» evangelisch.de: Trauung für alle?

Fast überall in Deutschland können schwule oder lesbische Paare jetzt in einer evangelischen Kirche heiraten. Doch viele Paare machen von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Was sind die Gründe für die Ablehnung?

» BR24 spricht mit Sebastian Körber: Diskriminierung beginnt mit der Sprache

Der queer-politische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Sebastian Körber prangert in der Bayern 2-radioWelt Diskriminierungen gegen nicht heterosexuelle Menschen an, die in Bayern alltäglich seien.

26. Februar 2020

» katholisch.de über Wucherpfennig: Homosexuelle können auf andere Weise fruchtbar sein

Die Zeugung von Nachkommenschaft ist nach kirchlicher Lehre einer der Ehezwecke. Auch deshalb lehnt die Kirche offiziell homosexuelle Partnerschaften ab. Doch der Begriff "Fruchtbarkeit" ließe sich weiten, betont der Theologe Ansgar Wucherpfennig.

» derStandard.de: Kein Life Ball mehr in Sicht – Stadt schichtet Fördergelder für Event um

Einen direkten Nachfolge-Event wird es nicht mehr geben. Die Stadt schüttet aber Gelder, die für 2020 und 2021 bereits beschlossen waren, an Aidshilfe-Vereine und Initiativen aus

» nord24 aus Bremerhaven: Transmann gründet LBGTQ-Jugendgruppe

Früher lebte Tobias Hein im falschen Körper. Nun versteckt sich der 21-jährige Bremerhavener nicht mehr, sondern hat eine LBGTQ-Jugendgruppe gegründet.

» move36: Du lebst queer in Fulda und Region? Dann sucht die Hochschule dich für das Projekt "Akzeptanz & Vielfalt"

Am 20. Februar, startete die Hochschule mit einer Auftaktveranstaltung in der Alten Universität das Projekt Akzeptanz und Vielfalt in Fulda und Region.

» RTL: Mein Mann steht auf Männer – und jetzt?

Lydia konnte es nicht fassen, als ihr erster und einziger Mann Dieter sich nach 14 Jahren Ehe im Jahr 2013 als homosexuell outete. Was betroffenen Frauen hilft

» Südkurier: Christin Löhner, Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Konstanz, zieht ihre Kandidatur zurück

Die Aktivistin für die Belange von Transsexuellen, Schwulen, Lesben und Transgender-Personen, will nicht mehr im OB-Wahlkampf in Konstanz antreten. Ihre Kandidatur gibt sie zugunsten von Luigi Pantisano auf, der als unabhängiger Kandidat antritt.

» Der Spiegel: Schwul in der DDR – "Ich hatte keine Ahnung, wie die Stasi arbeitet"

In Hamburg führt Micco Dotzauer vergnügt die Contact-Bar. In der ersten Hälfte seines Lebens kämpfte er in Leipzig für die Schwulenbewegung – bis er 1988 aufgab und von einem West-Besuch nicht zurückkehrte.

» Telepolis über Polen: Erweiterung der "LGBT-freien Zonen"

Die Kampagne, unterstützt von der PiS-Regierung und den Staatsmedien, kritisiert das EU-Parlament, das im Dezember Polen aufforderte, diese Zonen abzuschaffen

» Süddeutsche.de über Gisela Jonas: Die Scham und die Sitte

Vor sechzig Jahren wurden in einer Razzia in München die Chansons der "Schwabinger Gisela" als "schamverletzend" beschlagnahmt und verboten.