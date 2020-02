Ausgewählter Artikel:

» (29.02.2020) taz über transfeindliche Lecture: Eine geplante Veranstaltung und die Folgen

Eine auf taz.de angekündigte Veranstaltung von Queer Nations hat einen Shitstorm ausgelöst. Wie kam es dazu?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Februar 2020

» Deutschlandfunk Kultur über Menschenrechte: Der Missbrauch der Religionsfreiheit

Religionsfreiheit ist eigentlich ein Freiheitsrecht. Doch sie wird nicht selten politisch instrumentalisiert und gegen andere Menschenrechte in Stellung gebracht. Ein neues Buch beschäftigt sich mit diesem Phänomen.

» Spiegel-TV über trans Frau: Svea und ihr Jahr der Verwandlung

Schon als kleiner Junge – da heißt sie noch Sven – wird Svea in der Schule gehänselt, weil sie mit "Jungsdingen" nichts anfangen kann. Eine geschlechtsangleichende Operation ist der Befreiungsschlag.

» TAG24 aus den USA: 36-Jähriger vergewaltigt Lesbe, indem er vorgaukelt, schwul zu sein

Taurence Callagain vergewaltigte eine Frau, indem er ihr glaubhaft machte, dass er in Wirklichkeit schwul sei.

» ze.tt: Auf Social Media wehren sich bisexuelle Männer gegen Vorurteile

Unter dem Hashtag #BisexualMenExist fordern sie mehr Sichtbarkeit. Anlass der Aktion ist eine Szene aus der Netflix-Serie Love is blind und die darauffolgenden Reaktionen.

» zentralplus über Wahlen in Luzern: LGBT-Kandidaten bilden eigenes Komitee

Für die Parlamentswahlen in der Stadt Luzern haben sich die lesbischen und schwulen Kandidierenden zu einem Komitee zusammengeschlossen. Unter dem Motto "Queer Vote Deine Stimme im Luzerner Rathaus"

28. Februar 2020

» Märkische Oderzeitung: Queere Themen auf der Berlinale

Mehr als 40 Filme beschäftigen sich mit Fragen der Identität. Doch LGBTIQ ist in ihnen nicht das dominierende Thema.

» Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit "Welcome to Chechnya"-Regisseuer: Wer queer ist, dem drohen in Tschetschenien Folter und Tod

Der Film "Welcome to Chechnya" begleitet LGBT-Menschen bei ihrer Flucht aus Tschetschenien. Die Protagonisten und ihre Fluchthelfer zu treffen, sei eine der bewegendsten Erfahrungen seines Lebens gewesen, sagt Regisseur David France.

» Bluewin interviewt Besitzerin von queerfeministischem Sexhop: "Es stört mich nicht, die neue Beate Uhse zu werden"

Frau Sigrist, wir machen heute ein Frage-Antwort-Spiel: Ich stelle Ihnen in den nächsten 45 Minuten möglichst viele Fragen und Sie antworten möglichst schnell und spontan. Passt Ihnen eine Frage nicht, sagen Sie einfach weiter.

27. Februar 2020

» GrenzEcho: Belgischer Fußball zeigt Regenbogenfarbe

Der belgische Fußball wird am kommenden Wochenende (Regenbogen)-Farbe bekennen.

» jetzt: "Bisexuelle Männer werden ständig als 'verwirrt' und schwul bezeichnet"

Unter dem Hashtag #BisexualMenExist fordern sie weniger Vorurteile und mehr Sichtbarkeit.

» Tagesspiegel über Hasskriminalität gegen Schwule und Lesben in Berlin: Mehr homophobe Straftaten angezeigt

In der Berliner Staatsanwaltschaft verfolgt eine Spezialabteilung homophobe Hasskriminalität. Seit Jahren steigen die Zahlen.

» shz.de: Historiker Dr. Alexander Zinn spricht vor Schülern über Leidensweg eines Homosexuellen

Der Autor las aus seinem Buch "Das Glück kam immer zu mir" über Rudolph Brazda und sein Schicksal in der Nazi-Zeit.

» Zeit-Interviewpodcast: Thomas Hitzlsperger, wie hat Ihr Coming-out den Fußball verändert?

Als "The Hammer" hat er Sportgeschichte geschrieben. Im unendlichen Podcast spricht Thomas Hitzlsperger über Druck, sein schönstes Tor und ein folgenreiches Interview.

» Nollendorfblog über Transfeindlichkeit während der Berlinale: Es beginnt mit dem Klo

Ein Gastbeitrag von Drehbuchautor Lion H. Lau: "Ich will nicht über Toiletten sprechen. Aber ich muss."

» Aargauer Zeitung: Auch gleichgeschlechtliche Paare sollen Zugang zur Samenspende erhalten

Die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin will, dass die Regeln zur Samenspende überarbeitet werden. Die Gesetze würden der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen nicht gerecht.

» Mannheimer Morgen über schwules Hochzeitspaar: "Wahrlich ein besonderes Datum"

Jörg Oberländer aus Frankfurt hat am 29. Februar Geburtstag – nun feiert er zudem an diesem Tag seine Hochzeit

» Das Wochenblatt aus Paraguay: Die erste Schule für Transgender

Asunción: Die erste Schule für Transgender im Land ist fertiggestellt. Laut Yren Rotela sei in weniger als einer Woche der Unterrichtsbeginn möglich.

» evangelisch.de: Trauung für alle?

Fast überall in Deutschland können schwule oder lesbische Paare jetzt in einer evangelischen Kirche heiraten. Doch viele Paare machen von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Was sind die Gründe für die Ablehnung?

» BR24 spricht mit Sebastian Körber: Diskriminierung beginnt mit der Sprache

Der queer-politische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Sebastian Körber prangert in der Bayern 2-radioWelt Diskriminierungen gegen nicht heterosexuelle Menschen an, die in Bayern alltäglich seien.