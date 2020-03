Ausgewählter Artikel:

» (03.03.2020) Futter: Österreich schreibt Geschichte – Erster schwuler Fußballverein

Der FC ALLE FARBEN WIEN ist der erste offizielle schwule Fußballverein in Österreich -- Ein Schritt in die Zukunft und ein starkes Zeichen gegen Homophobie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. März 2020

» Blick über lesbische Tantra-Lehrerin: Mahara McKay zeigt ihr Liebesglück

Vor einem Monat outete Mahara McKay ihr neues Liebesglück: Sie hat sich in eine Frau verliebt – bei einem ihrer Tantra-Kurse in Goa. Eine Liebe, für die sie gebetet hat.

» Bistum Essen: Sex, Moral und viele Fragen

Unter der Überschrift Gleiches Recht für alle? präsentiert das Bistumsmagazin BENE in der aktuellen Ausgabe drei Interviews zur Sexualmoral der katholischen Kirche. Zu Wort kommen ein homosexueller Kirchen-Mitarbeiter, ein Sexualtherapeut und ein Theologe.

» Futter: Österreich schreibt Geschichte – Erster schwuler Fußballverein

Der FC ALLE FARBEN WIEN ist der erste offizielle schwule Fußballverein in Österreich -- Ein Schritt in die Zukunft und ein starkes Zeichen gegen Homophobie.

» Tagesspiegel: Eine queere Institution, die Transfeindlichkeit unterstützt, ist nichts wert

Das queere Kulturhaus in Berlin muss ein inklusives Haus werden. Mit dem aktuellen Vorstand wird das nicht gelingen: Zeit, dass sich etwas ändert. Ein Appell.

» Berliner-Zeitung-Nachruf auf Tabea Blumenschein: Berliner Abschweifungen

Die Künstlerin, Musikerin und Schauspielerin Tabea Blumenschein war eine Ikone der Berliner Punkavantgarde. Nun ist sie im Alter von 67 Jahren gestorben.

» taz: Deutsch für Fußballfans – A***loch, W***er, H***sohn!

Mit den Beleidigungen gegen Dietmar Hopp ist eine Grenze überschritten, sagen viele. Über die Gepflogenheiten aus einer Zeit, als noch alles gut war.

» Kurier: Gery Keszler empört mit "Schnitzelgesicht"-Sager

Ex-Life-Ball-Organisator ging auf Konfrontationskurs mit Stadtchef Michael Ludwig – und entschuldigte sich später für "beleidigende Sätze".

» arte: Queer und Christin

Flo ist eine französische Youtuberin, die queer ist und sich für die Idee einsetzt, dass die Bibel nicht homophob ist. Als gläubige Christin hat sie die Bibel analysiert, um Jesus' Einstellung zu dem Thema zu kennen und hat festgestellt, dass dieses von Anhängern des traditionellen Familienmodells als wichtig angesehenes Thema, nicht angesprochen wird.

02. März 2020

» Noizz: Queere Muslime feiern bald auf ihrer ersten eigenen Pride-Parade in London

"Allahs Liebe kennt keine Grenzen und wir werden auch geliebt", so einer der prominenten Gäste des Events. Lange gab es ein Stigma um Muslime, sie seien die stärksten Gegner von LGBTI*-Personen wären. Dieses Vorurteil soll nun mit dem ImaanFest beerdigt werden.

» Süddeutsche.de kommentiert: Buttigieg hat ein Zeichen der Normalität gesetzt

Pete Buttigieg hat seinen Ehemann im nationalen Fernsehen auf offener Bühne geküsst. Er war der erste offen homosexuell lebende Kandidat, der je Delegiertenstimmen in Vorwahlen der USA gewonnen hat. Damit hat er das Land verändert.

» Noizz: "Frozen"-AutorInnen arbeiten an Musical über Gender-queeren Prinz

Endlich erscheint Queerness mehr im Mainstream-Entertainment: Die beiden Songwriter für "Frozen" wollen nach ihrem riesigen "Disney"-Erfolg ins nächste Projekt stürzen, das der Queer-Community sehr gefallen würde.

» Deutschlandfunk Kultur über 30 Jahre "Gender Trouble" von Judith Butler: Explosiver Klassiker der Geschlechterforschung

Vor 30 Jahren erschien in den USA "Gender Trouble" von Judith Butler ein Buch, das die Geschlechterforschung bis heute prägt und sogar Widerhall am Stammtisch findet. Wie lässt sich die Wucht dieses Buches erklären?

» B.Z. Berlin: Wolfgang Theis verabschiedet sich vom Schwulen Museum

Mit einer launigen Rede und umgeben von vielen langjährigen Weggefährten verabschiedete sich Wolfgang Theis (72), der Gründer des Schwulen Museum, am Abend von seiner Institution, der er in über drei Jahrzehnten zu Weltgeltung verhalf.

» Allgemeine Zeitung: Matthias Jansen, "der schwule Autoverkäufer" aus Nieder-Olm

Nach einem Bericht über das Autohaus Sweet Cars hat Matthias Jansen aus Nieder-Olm sich sofort beworben. Nun ist er der erste schwule Verkäufer im Autohaus von Frauen für Frauen.

» Volksstimme über "Engel in Amerika": Ruf nach mehr Leben

Der zweigeteilte Theaterabend "Engel in Amerika" von Tony Kushner hatte Premiere am Schauspielhaus Magdeburg.

» RP Online über schwules Prinzenpaar: Die Zeichensetzer

Im Karneval hat Mönchengladbach weit über die Stadtgrenzen positive Eindrücke gesendet, vor allem wegen des Prinzen-Paars. Es gibt weitere gute Beispiele für Toleranz und klare Haltung.

» Progress über Oscar Wilde: The (un)happy Prince

Oscar Wildes Leben war geprägt von Glamour und Kunst. Gehasst und verehrt zu seiner Zeit war er ein Vorreiter für den offenen Umgang mit Homosexualität. Ein Portrait.

01. März 2020

» Mitteldeutsche Zeitung über Dragqueen aus Halle: So lebt Dustin die Verwandlung vom Mann zur Frau

In Halle gibt es vielleicht eine Handvoll Leute, die machen, was er macht, sagt Dustin von Spiegel. Er trägt ein kurzes schwarzes Kleid und hohe Schuhe, hat silberfarbenen Schmuck angelegt – eine Kette und lange Ohrringe. Die rosafarbenen Haare reichen ihm über die Schultern. Passend dazu hat er pinken Lippenstift aufgetragen..

» Neue Südtiroler Tageszeitung über homophobe Gewalt: "Schwule Sprite"

Vor knapp einer Woche ist Maximilian Brugger am Kapuzinerplatz in Bruneck zusammengeschlagen worden. Weil er schwul ist.

29. Februar 2020

» ZEIT Campus: Zu Hause ist er hetero

Julius hat Angst, sich vor seinen Eltern zu outen. In der Uni wissen es fast alle. Über das Leben mit einem Geheimnis.

Testzugang erforderlich