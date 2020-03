Ausgewählter Artikel:

» (05.03.2020) Der Landbote: Sie lebte als Mann, nun holt sie Rekorde bei den Frauen

Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard dominiert als Transgender-Athletin an Turnieren. Das stösst auf Widerstand.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. März 2020

» Sonntagsblatt über transsexuelle Jugendliche: Jonah hieß früher Johanna – dann veränderte sich sein Leben

Sie fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, das ihnen aufgrund körperlicher Merkmale zugeschrieben wird: Transgeschlechtliche Jugendliche suchen zunehmend Beratung und Hilfe. Denn ein Leben im Körper, der nicht passt, verursacht psychisches Leid.

» Zeit Online: Das Ende der Kernfamilie

Die Kernfamilie aus Vater, Mutter, Kind galt lange als Befreiung. Jetzt stößt das Modell an seine Grenzen, weil Politik und Familien an ihren Idealen scheitern.

» Fashion United: Pri Bertucci, von [SSEX BBOX], über Diversity in der Mode

Während einer Veranstaltung über Kreislaufwirtschaft, Upcycling und Vielfalt, die letzten Monat in São Paulo stattfand, gab es auch eine Debatte über Mode und Aktivismus, an der Pri Bertucci teilnahm. Bertucci ist CEO von [SSEX BBOX], die sich um die Sichtbarmachung der Themen Gender und Sexualität im öffentlichen Leben und am Arbeitsplatz bemüht. Nach der Debatte nahmen zwei große brasilianische Modeunternehmen Kontakt zu [SSEX BBOX] auf und arbeiten derzeit aus, wie sie ihre HR- und Personalabteilungen zum Thema Vielfalt und Integration schulen können.

» Berlin Feminist Film Week: "Eine Trennung zwischen cis und trans Frauen lehnen wir ab"

Am Donnerstag beginnt die Feminist Film Week. Mit Gründerin Karin Fornander haben wir über Solidarität, #MeToo und den Klassiker Bandits gesprochen.

» Jüdische Allgemeine über Schalom Aleikum: Eine Entscheidung des Himmels, wen man liebt

Bei der ersten Veranstaltung des Dialogprojekts 2020 diskutieren Juden und Muslime über LGBTIQ und Religion

» 20 Minuten: "Sie nannten ihn Schwuchtel"

Philipp ist schwul, schminkt sich gern und wird deswegen gemobbt. GummiLove-Rookie Emi (19) hält zu ihm.

» Mannheimer Morgen: Turnier der Toleranz kommt

Fußball: Come-Together-Cup erstmals in Mannheim / Inklusion, Vielfalt und Verständigung im Fokus

» St. Galler Tagblatt: Künstlerin, Soldatin, lesbisch, NSDAP-Funktionärin – Die Geschichte der Vorarlberger Malerin Stephanie Hollenstein kommt auf die Bregenzer Bühne

Vom Vorarlberger Bauernmädchen, das beim Viehhüten malte, zur gefeierten Künstlerin zur NSDAP-Funktionärin. Der Wiener Dramatiker Thomas Arzt bringt das widersprüchliche Leben der Vorarlberger Malerin Stephanie Hollenstein auf die Bühne in Bregenz.

» ORF: Gottesdienst mit lesbischer Bischöfin in England

Bischöfin Mary Glasspool und Priesterin Canon Mpho Tutu van Furth (Tochter von Desmond Tutu) – beide Frauen sind lesbisch – werden am 22. Juli, dem Vortag des anglikanischen Lambeth-Gipfels, eine Messe in England feiern.

» Refinery29: Die Zukunft des Aktivismus ist menschenbezogen

In einer Folge der Doku-Reihe auf YouTube geht es um den radikalen, queeren, schwarzen Feminismus in Amerika. Dafür gibt uns M. Adams, Mitbegründer*in von Freedom Inc. einen Einblick in die harte Arbeit der Aktivist*innen vor Ort.

» inforadio über Figurentheater Ute Kahmann: "queer papa queer"

Ute Kahmann macht Figurentheater für Kinder und Erwachsene. Jetzt ist sie mit ihrem Stück "queer papa queer" im Kulturhaus Spandau zu sehen – eine Zeitreise in die Lebenswelt homosexueller Männer in der DDR. rbb-Kulturreporter Oliver Kranz hat sie getroffen.

04. März 2020

» Berliner Zeitung: Sex mit der Maschine

In Deutschland würde jeder Fünfte laut einer Studie gerne mal mit einem Sexroboter schlafen. Sechs Prozent können sich sogar vorstellen, sich in einen Roboter zu verlieben.

» Volksstimme: Loburg bekommt keine männliche First Lady

Der Rückzüg Pete Buttigiegs weckt die Erinnerungen an Chasten Glezmanin, der als Austauschschüler in Loburg gewesen war.

» evangelisch.de: "Morgenfroh". Von einem Abschied, der ein Aufbruch sein könnte

Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer. Mit dem Verweis auf diese Stelle aus dem Johannes-Evangelium beendete die Ökumenische Aids-Initiative KIRCHE positHIV nach 26 Jahren ihre Arbeit. Eindrücke vom Abschiedsgottesdienst.

» Bistum Essen: Ruhrbischof würdigt langjährigen Chef der Essener Aidshilfe

Er habe Markus Willeke als einen für seine Überzeugungen streitbaren, aber ebenso aufrichtigen, offenen und nachdenklichen Gesprächspartner erlebt, schreibt Bischof Franz-Josef Overbeck über den am vergangenen Samstag verstorbenen Geschäftsführer der Aidshilfe Essen.

» Radio Regenbogen: Verenas Rechnung von der Kinderwunschklinik

Verena Ada (34) und ihre Frau haben – wie viele andere Ehepaare auch – einen gemeinsamen Kinderwunsch. Das Paar aus Bechtheim besuchte deshalb im Januar eine Kinderwunschklinik in Mainz. Die Rechnung dafür haben wir bezahlt.

» Zeit Online interviewt schwulen Pastor auf St. Pauli: "Gottesdienst hat viel mit Disco zu tun"

Sieghard Wilm ist schwul und Pastor auf St. Pauli. Hier erzählt er von seinem jetzt erscheinenden Buch, durchtanzten Nächten auf dem Kiez und Kämpfen in der Kirche.

» Deutschlandfunk Kultur über Illustrator Aubrey Beardsley: Skandalöse Visionen fürs viktorianische England

Dämonen, androgyne Sagengestalten – als der visionäre Illustrator Aubrey Beardsley mit 25 starb, hinterließ er viele Bilder, die das viktorianische England stark herausforderten. Die Tate Britain ergründet Beardsleys Stil jetzt in einer Ausstellung.

03. März 2020

» Blick über lesbische Tantra-Lehrerin: Mahara McKay zeigt ihr Liebesglück

Vor einem Monat outete Mahara McKay ihr neues Liebesglück: Sie hat sich in eine Frau verliebt – bei einem ihrer Tantra-Kurse in Goa. Eine Liebe, für die sie gebetet hat.