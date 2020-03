Ausgewählter Artikel:

» (07.03.2020) Lausitzer Rundschau: Transsexuelle Kommandeurin verlässt Storkow

Seit zweieinhalb Jahren ist Oberstleutnant Anastasia Biefang verantwortlich für das Informationstechnikbataillon in Storkow. Aber nur noch bis Oktober. Mit uns spricht sie über ihr Coming-Out und komische Kommentare in Afghanistan.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. März 2020

» NZZ: "Nur ein Viertel aller Priester lebt wirklich keusch. Im Maximum! Es ist eine Farce."

Gabriella Loser Friedli führte jahrelang eine geheime Beziehung mit einem katholischen Ordensmann. Berichte über ein homoerotisches Klima und Kindsmissbrauch in der Kirche erstaunen sie kein bisschen. Nun müsse endlich die Zölibatspflicht fallen, fordert sie.

» NZZ: Ihr Spenderkinderlein kommet – warum es bei der Ehe für alle nur eine richtige Lösung gibt

Die politisch brisanteste Frage ist bei der Ehe für alle noch offen: Sollen lesbische Paare Zugang zur Samenspende erhalten? Sie müssen. Alle Argumente dagegen sind vorgeschoben und scheinheilig.

» Wuppertaler Rundschau: 2020 gibt es keinen CSD in Wuppertal

Der für den 20. Juni 2020 in Wuppertal geplante Bergischen Christopher Street Day (CSD) fällt aus. Anlass für diese Entscheidung sei, dass das Elberfelder Ölbergfest am selben Tag stattfinde, so die Vorstandsmitglieder Olaf Wozniak und Anne Simon vom Verein Wupperpride.

» Frankenpost: Timo Cavelius spricht über sein Coming-out

Der Sport ist manchmal ein unbequemes Terrain. Hass, Schmähung und Diffamierung ist in den Stadien dieser Welt nichts Neues – weiß auch Timo Cavelius.

06. März 2020

» neues deutschland zum Weltfrauentag: Das Korsett von "Frau"-Sein ist zu eng

Der 8. März steht bevor – der sogenannte Frauentag. Feministische Kämpfe sind aber keine "Frauenkämpfe". Sie immer noch so zu nennen und nur ein ganz bestimmtes Bild von "Frau" im Kopf zu haben, schließt viele aus.

» Kickfieber: Ist der Fußball bereit für einen schwulen Profifußballer?

Ist der Fußball bereit für homosexuelle Profis und ihre Coming-Outs? Gastautor Phil hat sich dieser Thematik gewidmet.

» taz über BDSM und politische Verantwortung: Sex ist politisch

Auch die BDSM-Community muss ihre Symbolik kritisch betrachten. Begriffe wie Sklave oder Fotze sollten nicht allen zur Verfügung stehen.

» Sumikai: Gerichtsurteil in Tokyo entscheidet, dass gleichgeschlechtliche Paare den gleichen Schutz wie Ehepaare erhalten

In Japan ist es weiterhin nicht möglich, dass gleichgeschlechtliche Paar anerkannt heiraten können. Allerdings ist ein Umschwung zu spüren und immer mehr Gemein

» NDR: Als homosexuelle Männer von Nazis verfolgt wurden

Zwischen 1933 und 1945 verfolgten Nationalsozialisten homosexuell lebende Männer – auch in Lübeck. In mühsamer Archivarbeit hat Christian Rathmer ihre Geschichten recherchiert.

» derStandard.at über Sprache: Vom Genderstern und seinen Gegnern

Die Universität Wien hat für ihr Personal eine Leitlinie zum Gendern herausgebracht. Obwohl Studierende und Wissenschafter damit nicht gemeint sind, stößt sich eine Gruppe Studierender daran

» Stuttgarter Nachrichten: Segen für Homopaare in Brenzkirche und Co.

In den vier Gotteshäusern der Evangelischen Nordgemeinde können sich Schwule und Lesben das Ja-Wort geben. Allerdings werden sie nur gesegnet, nicht getraut.

» Nordkurier über spätes Coming-out: Schwuler Arzt findet erst spät sein Liebesglück

Hans und Georg* sind ein Paar. Doch bevor die beiden Männer zueinander fanden, lebten sie ein normales Leben so wie es ihr Umfeld von ihnen erwartete.

» Heute.at: Wiener Paar drohte in den Flitterwochen 25 Jahre Haft

Georg F. und Christoph P. haben ihre Flitterwochen in Sansibar gebucht. Weil Homosexuellen dort Gefängnis droht, wollen sie die Reise stornieren. Kein Grund für das Reisebüro.

» jetzt: Queers, was macht gute Verbündete aus?

Wie können cis hetero Menschen gute Verbündete von queeren Menschen sein?

» Süddeutsche.de zum Tod von Tabea Blumenschein: Das Kraftzentrum der Subkulturen

Tabea Blumenschein war Schauspielerin und Kostümbildnerin, Künstlerin, Performance-Rockerin und Covergirl für weibliche Homosexualität. Nun ist die Berliner Ikone im Alter von 67 Jahren gestorben.

05. März 2020

» Sonntagsblatt über transsexuelle Jugendliche: Jonah hieß früher Johanna – dann veränderte sich sein Leben

Sie fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, das ihnen aufgrund körperlicher Merkmale zugeschrieben wird: Transgeschlechtliche Jugendliche suchen zunehmend Beratung und Hilfe. Denn ein Leben im Körper, der nicht passt, verursacht psychisches Leid.

» Zeit Online: Das Ende der Kernfamilie

Die Kernfamilie aus Vater, Mutter, Kind galt lange als Befreiung. Jetzt stößt das Modell an seine Grenzen, weil Politik und Familien an ihren Idealen scheitern.

» Fashion United: Pri Bertucci, von [SSEX BBOX], über Diversity in der Mode

Während einer Veranstaltung über Kreislaufwirtschaft, Upcycling und Vielfalt, die letzten Monat in São Paulo stattfand, gab es auch eine Debatte über Mode und Aktivismus, an der Pri Bertucci teilnahm. Bertucci ist CEO von [SSEX BBOX], die sich um die Sichtbarmachung der Themen Gender und Sexualität im öffentlichen Leben und am Arbeitsplatz bemüht. Nach der Debatte nahmen zwei große brasilianische Modeunternehmen Kontakt zu [SSEX BBOX] auf und arbeiten derzeit aus, wie sie ihre HR- und Personalabteilungen zum Thema Vielfalt und Integration schulen können.

» Berlin Feminist Film Week: "Eine Trennung zwischen cis und trans Frauen lehnen wir ab"

Am Donnerstag beginnt die Feminist Film Week. Mit Gründerin Karin Fornander haben wir über Solidarität, #MeToo und den Klassiker Bandits gesprochen.