» (09.03.2020) heise über Grindr: Chinesischer Eigentümer verkauft Dating-App auf Druck von US-Ausschuss

Weil ein US-Ausschuss Einspruch eingelegt hatte, verkauft der chinesische Konzern Beijing Kunlun die 2018 übernommene Dating-App Grindr nun wieder.

» watson: Nicht nur Curdin Orlik spricht über sein Coming-out

Lernen, was Freiheit bedeutet: Der Basler Regisseur Boris Nikitin hat sein eigenes Coming-out und das Sterben seines Vaters in einem berührenden Text verwoben.

» Tagesspiegel über Ballet Rambert in Berlin: Männliches Gehabe und nationalistische Tiraden

Schonungsloser Blick in die männliche Psyche: Das Ballet Rambert gibt bei den Berliner Festspielen ein Revival des Hooligan-Stücks "Enter Achilles".

» 20 Minuten: Schwuler in St. Moritzer Hotelbar verprügelt

Ein Zürcher ist im Ausgang verprügelt worden, weil er schwul ist. Die Wunde musste er im Spital nähen lassen.

» Express: Drag-Queen in Düsseldorf – Yoncé Banks erobert NRWs Shoppingmetropole

Die Drag-Queen ist für ein Fotoshooting zu Gast

» ORF: "Drittes Geschlecht" – Kickl-Erlass für Gerichte nicht bindend

Im Rechtsstreit über die Eintragung des "dritten Geschlechts" in Personenstandsurkunden hat der als intergeschlechtlicher Mensch geborene Alex Jürgen nun endgültig recht bekommen.

08. März 2020

» 20 Minuten: "Bin ich vielleicht lesbisch?"

Paula ist lustlos, jedenfalls dann, wenn es um ihren Freund geht. Beim Sex mit sich selber schaut sie Pornos mit Frauen. Und dabei kommt sie voll in Fahrt.

» Heute.at interviewt Sängerin Virginia Ernst: "Viele sagen mir, du schaust schwul aus"

Virginia Ernst schmeißt Sonntagabend in den Wiener Sofiensälen das Konzert "Starke Stmmen, starke Frauen". Zuvor machte sie starke Ansagen zum Thema Gleichberechtigung.

» 20 Minuten spricht mit Pink Cross über Curdin Orlik: "Er hilft damit, das Rollenbild aufzubrechen"

Curdin Orlik hat sich geoutet. Das sagt Michel Rudin, Co-Präsident der Organisation Pink Cross, dazu.

» The European: Die allermeisten Fankurven haben eine Selbstreinigungsprozesse durchgemacht

Ich möchte gerne ein paar Worte zum Thema Rassismus, Homophobie und Antisemitismus im Fußball verlieren. Als jemand, der sich lange in einer aktiven Fanszene bewegt hat maße ich mir an, das um einiges besser beurteilen zu können, als diese ganzen Politikjournalisten, die seit dem Wochenende mal wieder den Fußball für sich entdeckt haben.

» Blick über schwulen Ex-Schwinger Enrico Matossi: "Ich hätte mir Orliks Mut gewünscht"

Nach dem Coming-Out von Curdin Orlik spricht nun ein weiterer grosser Schwinger ganz offen über seine Homosexualität. Sein Name: Enrico Matossi (62).

» rbb24 über Buchhandlung mit Werken nur von Frauen und queeren Autor*innen: "Vielleicht haben wir zu lange seine Version der Geschichte gehört"

Jedes Buch eröffnet eine neue Sicht auf die Welt. Viel zu selten werden die Sichtweisen von Frauen abgebildet, findet Emilia von Senger. Deshalb bietet sie in ihrer Buchhandlung fast nur Bücher von Frauen und queeren Autor*innen an.

» Berliner Zeitung: Thilo Christ, Deutschlands erster offen HIV-positive Bürgermeister

Thilo Christ ist ein Berliner in Brandenburg, ein Wessi im Osten und HIV-positiv und hat es dennoch zum Bürgermeister in einem Brandenburger Dorf gebracht.

» NZZ am Sonntag: Homosexualität – Reden hilft, auch Schwingern

Ein Kurzkommentar.

» NZZ am Sonntag: Nachruf – Die Künstlerin Tabea Blumenschein war eine Provokation auf Highheels

Tabea Blumenschein, Schauspielerin und Künstlerin, die in den achtziger Jahren in Berlin mit Die Tödliche Doris auftrat, ist 67-jährig gestorben.

» Volksstimme über transsexuelle Magdeburgerin: Ein ganz neues Leben als Frau

Merle Konrad hat ihren ersten Frauentag mit 43 Jahren erlebt. Ihr Leben hat vor gut einem Jahrzehnt erst so richtig begonnen.

» Neue Westfälische: Er ist Christ und schwul – Warum Timo Platte dafür viel Ablehnung erfuhr

Timo Platte ist Christ und schwul. Dass das für viele gläubige Menschen auch heute noch nicht zusammenpasst, musste er schmerzlich erfahren. In Gütersloh spricht er offen und ehrlich darüber.

» SRF: Mashrou Leila singen gegen Repression an

Die libanesische Band Mashrou Leila ist gesellschaftskritisch, politisch, schwul. Und damit vielen ein Dorn im Auge.

07. März 2020

» ORF interviewt Musikerin Virginia Ernst: "Kategorisiere mich nicht als lesbisch"

Virginia Ernst erklärt im Wien heute-Interview, wieso sie sich nicht in eine Schublade stecken lässt und es nach wie vor große Herausforderungen beim Thema Gleichberechtigung gibt.

» Tagesspiegel spricht mit Rapperin Sookee über ihren Abschied: "Jedes Konzert muss ein Abriss sein"

Sookee ist eine der wichtigsten deutschen Rapperinnen. Jetzt hat sie die Nase voll vom deutschen Hip-Hop-Gechäft. Ein Gespräch über Feminismus, Erwartungsdruck und ihre Zukunft.