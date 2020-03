Ausgewählter Artikel:

» (13.03.2020) Focus über Co-Parenting: Christine ist bisexuell, Gianni schwul, zusammen haben sie eine Tochter

Christine Wagner ist vor sechs Jahren Mutter geworden. Gianni Bettucci, der Vater ihrer Tochter ist schwul, sie selbst bisexuell. Zusammen sind die drei eine richtige Familie. Denn Wagner und Bettucci sind Co-Parents.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. März 2020

» Tagesspiegel: Replik von Jan Feddersen zur transphoben Lecture

Die Ankündigung einer Queer Lecture aus radikalfeministischer Perspektive sorgte aufgrund der Wortwahl für großen Unmut in der queerfeministischen Szene. Wir bedauern das ausdrücklich und bitten um Verzeihung – aber: Wird es denn nicht endlich Zeit, miteinander in Disput zu geraten? Und eben diesen Streit auch auszuhalten, ohne ihn direktorinnenhaft zu entscheiden?

» jetzt: Queere Community, wie wollt ihr genannt werden?

LGBT, LGBTQ*, LGBTQIA gibt es eine einheitliche Bezeichnung für die queere Community?

» jetzt interviewt Tarik Tesfu: "Ich liebe es, bei einem Film einfach losheulen zu können"

Tarik Tesfu, bekannt aus Tariks Genderkrise, über Männlichkeit 2020

» Tagesspiegel: Jeremie Tille ist der jüngste Organisator eines CSDs – Ein Zeichen für die Prignitz setzen

Jeremie Tille ist 19 und will den ersten CSD in der Prignitz auf die Beine stellen – auch um queere Jugendliche in der Region zu unterstützen.

» Mac Life: Apple kämpft gegen transphobische US-Gesetze

Apple kämpft jetzt gemeinsam mit Amazon, Google, Microsoft und drei Dutzend weiteren Unternehmen gegen eine neue Gesetzgebung, die sich negativ auf die Rechte von LGBT-Mitarbeiter auswirken wird.

» Deutschlandfunk über Homophobie in Polen: Das Saarland an den Grenzen seiner Freundschaft

Etwa 100 polnische Städte und Landkreise haben sich zu "LGBT-freien Zonen" erklärt: Homosexuelle Menschen oder Transgender sind dort nicht erwünscht. Das Europäische Parlament hat Polen dafür gerügt. Im Saarland zeigt sich, wie dieser europäische Konflikt auf kommunaler Ebene ausgetragen wird.

» Süddeutsche.de über queeren Aktivisten in Ungarn: Du mich auch

Joci Márton ist alles, was einem in Ungarn das Leben schwer macht: homosexuell, Rom und LGBTQ-Aktivist. Von einem, der seine Vielfältigkeit feiert.

» Schwäbische: Gleichgeschlechtliche Paare können jetzt den Segen erhalten

Nur ein Viertel aller evangelischen Kirchen in Baden-Württemberg darf laut Synodalbeschluss der württembergischen Landeskirche im März 2019 Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare vornehmen. Zwei dieser 325 Gemeinden liegen lediglich fünf Kilometer voneinander entfernt und haben nun vom Oberkirchenrat die Genehmigung erhalten, diese Gottesdienste zu halten. Diese beiden Kirchengemeinden sind die Martin-Luther-Kirchengemeinde Tettnang und die Kirchengemeinde in Meckenbeuren.

12. März 2020

» ze.tt: So reagieren Taxifahrer in Berlin, wenn eine Dragqueen zu ihnen ins Auto steigt

Als Dragqueen ist es in Berlin unmöglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, ohne angepöbelt zu werden, schreibt unsere Autorin. Aber auch Taxifahren ist nicht immer leicht. Ein Kommentar

» Märkische Oderzeitung: Junge CDUler gründen queere Jugendgruppe in Frankfurt (Oder)

Eine Anlaufstelle für junge Menschen in der LGBT*-Community (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans*) gab es bislang in Frankfurt nicht. Joram Ulmke und Alexander Lehmann wollten das ändern und gründeten die Proud Unicorns ("stolze Einhörner"), eine Jugendgruppe offen für alle bis 28 Jahre.

» Tagesspiegel: Opferberatung zählt neues Hoch an Hasstaten in Berlin

Die Mehrzahl der Taten sei rassistisch motiviert, auch Kinder sind betroffen. Justizsenator Dirk Behrendt gründet eine zentrale Ermittlungsstelle gegen Hass.

» Tagesspiegel Background: Qualitätssiegel für LSBTI-sensible Pflegeeinrichtungen

Auch und gerade in der Pflege wäre ein sensibler Umgang mit Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen wichtig. Denn diese Menschen wurden wegen ihrer sexuellen Orientierung oft noch kriminalisiert. Doch noch nicht alle Einrichtungen gehen behutsam mit dem Thema um. Bei der Beseitigung von Diskriminierung soll ein spezielles Siegel helfen.

» St. Galler Tagblatt: "Niemals in Betracht gezogen" – Wils polnische Partnerstadt wehrt sich gegen den Vorwurf, eine LGBT-freien Zone werden zu wollen

Die polnische Gemeinde Dobrzen Wielki weist den Vorwurf der Homophobie von sich.

» Der Bund: Gewalt an Schwulen und Lesben in der Spezialstatistik

Homophobe Übergriffe müssen von der Polizei neu explizit erfasst werden. Das verlangt der bernische Grosse Rat.

» Noizz: Pixar-Film "Onward" wegen LGBTQ-Charakter verboten

Geil – endlich eine offene LGBTQ-Figur in einem Pixar Film. Schön, dass endlich mal ein gleichgeschlechtliches Paar in diesem bunten Kinderkosmos auftaucht. Super, dass Kinderfilme Diversität abbilden und sich damit für eine tolerante Gesellschaft engagieren ... Tja, falsch gedacht. Warum "Onward" nun in einigen Ländern verboten wird.

» Süddeutsche.de interviewt Gründer von arabischem Queer-Magazin: "Für Menschen wie mich gab es keinen Platz"

Mit 17 hat Khalid Abdel Hadi das LGBTQ-Magazin "MyKali" in der arabischen Welt gegründet. Ein Gespräch über Anderssein.

» Tagesspiegel über Marianne Rosenberg: Eine Freundin gegen den Hass

An ihrem 65. Geburtstag trat Marianne Rosenberg in Kreuzberg auf und präsentierte ihr neues Album. Eine Party mit Hits, Glitzerfäden – und einer Homohochzeit.

» Weser-Kurier: Queer in Bremen – Wie lebt es sich als Transfrau?

In der zweiten Folge von "Wer macht so was?" erzählt Maike-Sophie Mittelstädt von ihrem Outing, der queeren Community in Bremen und über die Hürden, die ihr als Transfrau in den Weg gestellt werden.

11. März 2020

» Volksstimme: Homophobie belastet Städtepartnerschaft

Die Städtepartner Stendal und Puawy stehen vor einer harten Probe: Die polnische Stadt hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt.