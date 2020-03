Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. März 2020

» BuzzFeed: Heteromänner erzählen von Dingen, die sie vermeiden, um nicht schwul auszusehen

Ich benutze definitiv kein Lesezeichen.

» Tages-Anzeiger: Homosexuelle in Zürich an Neujahr attackiert – Jugendliche verhaftet

Im Zürcher Niederdorf wurden in der Silvesternacht zwei schwule Männer verprügelt. Nun vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

» Spiegel über schwule Dreier-Ehe in Kolumbien: Ein Tisch, ein Bett, ein Leben

Alejandro, Víctor und Manuel lieben sich und sind seit Jahren zusammen. 2017 haben die drei geheiratet – ein Fotograf hat die Ehemänner in ihrem Alltag begleitet.

» DWDL.de über Diversität in Serien: "Schwarze sieht man als Drogendealer oder Prostituierte"

Die deutsche Fiction hat Nachholbedarf beim Abbilden von Vielfalt. Was in der Gesellschaft längst Realität ist, kommt in TV-Serien oft zu kurz. Dabei zeigen US-Erfolge und Streaming-Dienste, wie sich diverse Sexualitäten oder Hautfarben mit Leichtigkeit erzählen lassen.

» Zeit Online zum Tod von Genesis P-Orridge: Die Möglichkeiten des Menschseins

Der Musiker Genesis P-Orridge hat zeitlebens die Grenzen der Kunst, des Körpers, des Selbst getestet. Nun ist der Gründer von Throbbing Gristle und Psychic TV gestorben.

» Die Presse interviewt Billy Porter: "Das Kleid war eine Befreiung"

Lange war Billy Porter einer von vielen, die sich am Broadway durchschlugen. Dann kamen die Serie "Pose" und sein gefeierter Auftritt bei den Oscars in einem Smokingkleid. Ein Gespräch über Dualität, Durchhalten – und die Homophobie der schwarzen Community.

15. März 2020

» FAZ über Judith Butler in Berlin: Mit magischem Denken gegen die Freiheit der Lehre

Judith Butler hält an der TU Berlin einen Festvortrag über die Genderforschung. Sie demonstriert die Produktivität des Feldes, indem sie die Phantasiebilder seiner Gegner untersucht.

» taz über brasilianische Aktivistin Franco: Symbol des Widerstands

Vor zwei Jahren wurde Marielle Franco ermordet. Doch mit ihrem Einsatz für Schwarze, Frauen und LGBTQ-Rechte hat sie eine neue Generation politisiert.

» Cosmopolitan: Drei asexuelle Frauen erzählen aus ihrem Leben

Bei unserer Kampagne zum Weltfrauentag kommen jeden Tag starke Frauen und Männer auf COSMOPOLITAN.de zu Wort und schreiben über Themen, die uns wirklich bewegen. Heute schreiben drei Frauen über ihr Leben mit Asexualität.

» Cosmopolitan: "Yep, ich bin lesbisch" – Autorin Mona über ihr Coming-out

Weg mit der Homo-Heilung. Ich bin homo-heilfroh lesbisch zu sein. Von meinem Outing 1996 bis heute war es ein wilder Ritt!

» TAG24: Transgender-Model Tatjana freut sich über Liebesglück von GNTM-Kollegin Lucy

Ex-GNTM-Kandidatin Tatjana schwärmt von der Beziehung ihrer Kollegin Lucy und richtet sich mit einem ernsten Appell an ihre Fans.

» NZZ am Sonntag: "Ich bin kein Mädchen!" – Immer mehr Menschen werden als ­transgender diagnostiziert

Immer mehr Menschen outen sich als transgender: Sie identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Unter Jugendlichen gibt es auffällig viele Transmänner warum ist das so?

14. März 2020

» Nollendorfblog: After Corona – Das Versprechen!

Lasst uns ein Versprechen abgeben, ein Versprechen an uns, an die Community. So können wir jetzt unsere Strukturen stärken.

» Tagesspiegel interviewt SchwuZ-Geschäftsführer: "Wir kommen nur vier Wochen über die Runden"

Berliner Clubs müssen wegen des Coronavirus schließen. Das bedroht die Existenz, sagt der SchwuZ-Geschäftsführer – auch wenn man nach digitalen Formaten sucht.

» Süddeutsche.de über Georgina Kellermann: "Ich hatte Sorge, dass man über mich lacht"

Georgine Kellermann war im Fernsehen viele Jahre Georg Kellermann. Erst jetzt, mit 62, hat sich die WDR-Journalistin geoutet. Die Geschichte einer Befreiung.

» HNA: LGBT-Community – Lucas Logemann kandidiert für das Göttinger Jugendparlament

Die Wahlen für das Göttinger Jugendparlament laufen. Der 14-jährige Lucas Logemann will sich künftig für die queere Community in Göttingen einsetzen. Und gegen Mobbing.

» netzwelt: Was ist eine "Bromance"? Erklärung und Verwendung

Ihr habt in den sozialen Medien den Begriff "Bromance" gelesen und könnt euch darunter nichts vorstellen? Netzwelt verrät euch, was eine "Bromance" ist und wie ihr den Begriff auch selbst benutzen könnt.

» Basler Zeitung über Curdin Orlik: Der Tell der Schwulen

Curdin Orlik beweist, dass konservative Ansichten liberales Gedankengut nicht ausschliessen. Es ist kein Zufall, dass eines der ersten der Coming-Outs eines aktiven Spitzensportlers von einem Schwinger kommt.

» Deutschlandfunk über Homophobie in Polen: Als Lesbe in der "LGBT-freien-Zone"

Die polnische Schülerin Alicja wird in ihrem Dorf beleidigt und ausgegrenzt – weil sie lesbisch ist. Homophobe Einstellungen führten in vielen polnischen Kommunen sogar zu Gesetzen. Viele Homosexuelle verlassen Polen, doch Alicja lässt sich dadurch von ihrem Kampf für LGBT-Rechte nicht abhalten.

» Aargauer Zeitung über neue Umfrage: LGBTIQ-Personen wünschen sich mehr Sensibilisierung in Spitälern und Pflegeheimen

Die Langzeitpflege im Alter stellt homosexuelle, trans- und intersexuelle Menschen oft vor besondere Herausforderungen. Gemäss einer nicht-repräsentativen Umfrage fordern sie mehr Akzeptanz gegenüber ihren Bedürfnissen und ihrer Lebensweise.

