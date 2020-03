Ausgewählter Artikel:

» (19.03.2020) Schwarzwälder Bote über LGBTI-Projekttag: Ungewöhnlicher Lernstoff in Workshops

Lammerberg: Neuntklässler setzen sich mit gesellschaftlichen Tabuthemen auseinander

19. März 2020

» Main-Echo:: Pink Shirt Day – Wir setzen ein Zeichen gegen Mobbing

Nicht nur am Arbeitsplatz oder in der Freizeit ist Mobbing ein großes Thema, sondern vor allem auch in der Schule.

» NDR Info: Schwul oder lesbisch sein in der DDR – eine Zeitreise

Schwul oder lesbisch sein in der DDR – das war nicht einfacher als in der BRD, auch wenn Homosexualität offiziell im Sozialismus nicht verboten war.

18. März 2020

» evangelisch.de über die "Lindenstraße": Auf Wiedersehen

so lautet der Titel der letzten Episode mit der die deutsche TV-Serie Lindenstraße nach über 34 Jahren in zweieinhalb Wochen zu Ende geht. Für die Sichtbarkeit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt bedeutet diese Absetzung einen deutlichen Verlust. Die Lücke offenbart, wie heteronormativ die deutsche Serienlandschaft auch im Jahr 2020 noch ist.

» klatsch-tratsch.de: Klan ernten krassen Shitstorm – "Wir werden oft als gay wahrgenommen"

Auch wenn man eigentlich meinen möchte, dass im Jahr 2020 die Leute endlich verstanden haben sollten, dass Homosexualität etwas ganz Normales ist, gibt es scheinbar noch immer ein paar gestrige Schwachmaten, mit einer veralteten Denkweise.

» Friday Magazine: Über eine Schwiegermutter, die sich wegen Corona besinnt

Wenn sich die Ängste auf einmal um existenziellere Dinge als um die homosexuelle Beziehung der Tochter drehen, geschehen kleine Wunder.

» Volksstimme über "LGBT-freie Zonen": Brandbrief nach Polen

Magdeburger Stadträte fordern die Partnerstadt Radom zur Achtung der Rechte von sexuellen Minderheiten auf.

» Deutschlandfunk über ersten gendergerechten Roman: Aus für das generische Maskulinum?

Gendergerechte Sprache gehört mehr und mehr zum Alltag, vor allem in akademischen oder behördlichen Texten. Aber nicht: in Literatur. Ein Aachener Autorenpaar hat nun mit "Wasteland" den ersten deutschsprachigen Roman in gendergerechte Sprache geschrieben. Kann das funktionieren?

17. März 2020

» Deutschlandfunk Nova: Warum der Pass psychisch krank machen kann

Für die seelische Gesundheit von Transgender-Menschen spielt offenbar auch eine Rolle, ob ihr bevorzugtes Geschlecht in ihrem Pass steht.

» RP Online: Künstler gestaltet Denkmal für verfolgte Schwule und Lesben

Der Kölner Claus Richter ließ sich von klassischen Heldendenkmälern inspirieren. Ein möglicher Standort ist die Rheinuferpromenade. Die Politik verschob aber auf Wunsch der CDU die Entscheidung.

» Bluewin: "Als Erwachsener merkte ich, dass ich mich als Frau fühle"

42 Jahre lang hat Johanna Lehmann an der Primarschule unterrichtet, zuerst in Grenchen, später in Zuchwil. Damals noch als Hans Lehmann. Kurz vor ihrem Schlaganfall hatte sie die Schulleitung und die Kollegen über ihre Transgender-Identität informiert.

» Süddeutsche.de: Warum die Rückennummer 24 in Brasilien als "schwul" gilt

Spieler mit dieser Rückennummer gelten als homosexuell. Das geht auf eine Tierlotterie zurück. Einige Klubs haben der Homophobie nun den Kampf angesagt.

16. März 2020

» FAZ über Nagellack für Männer: Männlich, weiblich, divers, lackiert

Nagellack ist kein rein weibliches Beauty-Utensil. Wir haben unsere Auswahl von Männern in einer Schreinerei testen lassen.

» BuzzFeed: Heteromänner erzählen von Dingen, die sie vermeiden, um nicht schwul auszusehen

Ich benutze definitiv kein Lesezeichen.

» Tages-Anzeiger: Homosexuelle in Zürich an Neujahr attackiert – Jugendliche verhaftet

Im Zürcher Niederdorf wurden in der Silvesternacht zwei schwule Männer verprügelt. Nun vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

» Spiegel über schwule Dreier-Ehe in Kolumbien: Ein Tisch, ein Bett, ein Leben

Alejandro, Víctor und Manuel lieben sich und sind seit Jahren zusammen. 2017 haben die drei geheiratet – ein Fotograf hat die Ehemänner in ihrem Alltag begleitet.

» DWDL.de über Diversität in Serien: "Schwarze sieht man als Drogendealer oder Prostituierte"

Die deutsche Fiction hat Nachholbedarf beim Abbilden von Vielfalt. Was in der Gesellschaft längst Realität ist, kommt in TV-Serien oft zu kurz. Dabei zeigen US-Erfolge und Streaming-Dienste, wie sich diverse Sexualitäten oder Hautfarben mit Leichtigkeit erzählen lassen.

» Zeit Online zum Tod von Genesis P-Orridge: Die Möglichkeiten des Menschseins

Der Musiker Genesis P-Orridge hat zeitlebens die Grenzen der Kunst, des Körpers, des Selbst getestet. Nun ist der Gründer von Throbbing Gristle und Psychic TV gestorben.

» Die Presse interviewt Billy Porter: "Das Kleid war eine Befreiung"

Lange war Billy Porter einer von vielen, die sich am Broadway durchschlugen. Dann kamen die Serie "Pose" und sein gefeierter Auftritt bei den Oscars in einem Smokingkleid. Ein Gespräch über Dualität, Durchhalten – und die Homophobie der schwarzen Community.

15. März 2020

» FAZ über Judith Butler in Berlin: Mit magischem Denken gegen die Freiheit der Lehre

Judith Butler hält an der TU Berlin einen Festvortrag über die Genderforschung. Sie demonstriert die Produktivität des Feldes, indem sie die Phantasiebilder seiner Gegner untersucht.