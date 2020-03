Ausgewählter Artikel:

» (20.03.2020) FAZ über Diskriminierung bei Tiktok: "Hässliche" Menschen?

Die chinesische Videoplattform Tiktok hat Videos von Armen, Hässlichen und Menschen mit Behinderung verbannt. Wie weit eine Plattform geht, um für Nutzer attraktiv zu sein.

20. März 2020

» Tagesspiegel: Queere Tipps – das kann man jetzt alles von zu Hause aus machen

Zuhause bleiben und Abstandhalten in Corona-Zeiten? Die Queerspiegel-Redaktion gibt Tipps, was man jetzt alles von zu Hause aus machen kann.

» jetzt: Bisexuelle Menschen, wie oft hört ihr, ihr hättet nur eine Phase?

Mit welchen Klischees müssen sich Bisexuelle herumschlagen und was macht das mit ihnen?

» Sächsische.de über Regenbogenfamilie aus Dresden: Sie haben fest an ihr Glück geglaubt

Dass die Ehe für alle nicht gleiche Rechte für alle bedeutet, kam Mandy und Monique aus Dresden teuer zustehen. Aber was sie jetzt haben, ist doppelt unbezahlbar.

» Meedia: Der US-"Playboy" war kein "Tittenmagazin", sondern eine politische Streitschrift

Die US-amerikanische Ausgabe des "Playboy" erscheint zum letzten Mal auf Papier. Es ist das Ende eines Heftes, das allen Kritiken zum Trotz nie ein aufpoliertes "Schmuddelblatt" war, sondern über Jahrzehnte einen gesellschaftlichen Beitrag leistete. Ein Nachruf.

» FAZ über Susan Sontags Kurzgeschichte "Wie wir jetzt leben": Der stumme Kranke

Im Jahr 1986 schrieb Susan Sontag die Kurzgeschichte "Wie wir jetzt leben". Sie handelt von einer anderen Viruskrise und zeigt, wie sich die Kommunikation nach einer Ansteckung verändert. Eine Warnung in Zeiten der Pandemie.

19. März 2020

» taz: "Es gibt keine schwulen Zähne, aber es gibt Patienten mit besonderen Bedürfnissen"

In Zahnarztpraxen erfahren queere und HIV-positive Menschen oft Diskriminierung und werden nicht behandelt. Die Praxis von Peter Lutz in Berlin-Schöneberg dagegen begreift sich als Teil der queeren Community

» Welt über trans Mann Ben Melzer: Schultern nach vorne, um die Brüste zu verstecken

Ben Melzer wurde wurde mit den Geschlechtsmerkmalen eines Mädchens geboren. Heute lebt er als Mann, innerlich wie äußerlich. Doch der Weg dorthin führte über 17 Operationen, Demütigung und Schmerzen.

» der Freitag spricht mit Stephanie Haerdle über die Geschichte der weiblichen Ejakulation: "Spritzen wie eine Frau"

Stephanie Haerdle schreibt über die Geschichte der weiblichen Ejakulation und wie sie vergessen wurde

» nord24 über lesbisches Brautpaar: Ein Herz und eine Seele

Es war einmal im Jahr 2016: Zwei junge Frauen lernten sich an der Berufsschule kennen. Von Beginn an unzertrennlich, vertrauten sie einander blind und schenkten sich Geborgenheit und Liebe. Jetzt, im Jahr 2020, möchten sie nord24-Brautpaar werden.

» Main-Echo:: Pink Shirt Day – Wir setzen ein Zeichen gegen Mobbing

Nicht nur am Arbeitsplatz oder in der Freizeit ist Mobbing ein großes Thema, sondern vor allem auch in der Schule.

» Schwarzwälder Bote über LGBTI-Projekttag: Ungewöhnlicher Lernstoff in Workshops

Lammerberg: Neuntklässler setzen sich mit gesellschaftlichen Tabuthemen auseinander

» NDR Info: Schwul oder lesbisch sein in der DDR – eine Zeitreise

Schwul oder lesbisch sein in der DDR – das war nicht einfacher als in der BRD, auch wenn Homosexualität offiziell im Sozialismus nicht verboten war.

18. März 2020

» evangelisch.de über die "Lindenstraße": Auf Wiedersehen

so lautet der Titel der letzten Episode mit der die deutsche TV-Serie Lindenstraße nach über 34 Jahren in zweieinhalb Wochen zu Ende geht. Für die Sichtbarkeit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt bedeutet diese Absetzung einen deutlichen Verlust. Die Lücke offenbart, wie heteronormativ die deutsche Serienlandschaft auch im Jahr 2020 noch ist.

» klatsch-tratsch.de: Klan ernten krassen Shitstorm – "Wir werden oft als gay wahrgenommen"

Auch wenn man eigentlich meinen möchte, dass im Jahr 2020 die Leute endlich verstanden haben sollten, dass Homosexualität etwas ganz Normales ist, gibt es scheinbar noch immer ein paar gestrige Schwachmaten, mit einer veralteten Denkweise.

» Friday Magazine: Über eine Schwiegermutter, die sich wegen Corona besinnt

Wenn sich die Ängste auf einmal um existenziellere Dinge als um die homosexuelle Beziehung der Tochter drehen, geschehen kleine Wunder.

» Volksstimme über "LGBT-freie Zonen": Brandbrief nach Polen

Magdeburger Stadträte fordern die Partnerstadt Radom zur Achtung der Rechte von sexuellen Minderheiten auf.

» Deutschlandfunk über ersten gendergerechten Roman: Aus für das generische Maskulinum?

Gendergerechte Sprache gehört mehr und mehr zum Alltag, vor allem in akademischen oder behördlichen Texten. Aber nicht: in Literatur. Ein Aachener Autorenpaar hat nun mit "Wasteland" den ersten deutschsprachigen Roman in gendergerechte Sprache geschrieben. Kann das funktionieren?

17. März 2020

» Deutschlandfunk Nova: Warum der Pass psychisch krank machen kann

Für die seelische Gesundheit von Transgender-Menschen spielt offenbar auch eine Rolle, ob ihr bevorzugtes Geschlecht in ihrem Pass steht.

» RP Online: Künstler gestaltet Denkmal für verfolgte Schwule und Lesben

Der Kölner Claus Richter ließ sich von klassischen Heldendenkmälern inspirieren. Ein möglicher Standort ist die Rheinuferpromenade. Die Politik verschob aber auf Wunsch der CDU die Entscheidung.