Ausgewählter Artikel:

» (22.03.2020) Deutschlandfunk Kultur über queere Gläubige: Kampf um Anerkennung

Queere Juden und Muslime haben mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen. Gegen viele Widerstände fordern sie ihren Platz in den Gemeinden ein. Der jüdische Verein Keshet und die Berliner Ibn-Rushd-Goethe-Moschee unterstützen sie dabei.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. März 2020

» Deutschlandfunk Kultur über queere Gläubige: Kampf um Anerkennung

Queere Juden und Muslime haben mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen. Gegen viele Widerstände fordern sie ihren Platz in den Gemeinden ein. Der jüdische Verein Keshet und die Berliner Ibn-Rushd-Goethe-Moschee unterstützen sie dabei.

» Blog Samstag ist ein guter Tag: Wie die Corona-Pandemie unser Anderssein herausfordern kann

Rainer Hörmann reflektiert die Community in Zeiten der Krise

» MDR Sputnik: Christlich, gläubig, schwul – mit Florian aus Rostock

Florian ist als schwuler Mann in die Kirche eingetreten und hat zu Gott gefunden. Mit Kai bespricht er Reaktionen in seiner Gemeinde und Theologie-Student Yannick erklärt uns, was die Bibel über Homosexualität sagt.

» Volksstimme über Städtepartnerschaft mit Polen: "Verschiedene Meinungen sind erlaubt"

Was sich die gebürtige Polin Joanna Sannemann für die Städtepartnerschaft von Stendal und Puawy wünscht.

» FAZ über Journalist Peter Bermbach: Vom anderen Ufer ins Gefängnis

Unser Autor wurde 1959 nach Paragraph 175a wegen versuchter Verführung verurteilt. Dem Schwulenhass in Deutschland entfloh er nach Paris.

Testabo erforderlich

21. März 2020

» Tages-Anzeiger über schwulen Rom: Furchtloser Kämpfer im lila Röckchen

Joci Márton ist alles, was einem im Ungarn von Populist Victor Orban das Leben schwer macht: homosexuell, Roma und LGBTQ-Aktivist.

Testabo erforderlich

» Deutschlandfunk Nova: Lesbische Pastorinnen machen Youtube

Ellen und Steffi sind ein lesbisches Pastorinnen-Paar mit Kinderwunsch in Niedersachsen. In Eine Stunde Liebe erzählen sie Till Opitz von sich.

20. März 2020

» taz über Kuscheln und Sex in Corona-Zeiten: Ein Problem der queeren Familie

Wegen des Coronavirus muss Körperkontakt reduziert werden. Das zwingt viele Menschen nun dazu, ihre Intimität neu zu organisieren.

» Tagesspiegel: Queere Tipps – das kann man jetzt alles von zu Hause aus machen

Zuhause bleiben und Abstandhalten in Corona-Zeiten? Die Queerspiegel-Redaktion gibt Tipps, was man jetzt alles von zu Hause aus machen kann.

» jetzt: Bisexuelle Menschen, wie oft hört ihr, ihr hättet nur eine Phase?

Mit welchen Klischees müssen sich Bisexuelle herumschlagen und was macht das mit ihnen?

» Sächsische.de über Regenbogenfamilie aus Dresden: Sie haben fest an ihr Glück geglaubt

Dass die Ehe für alle nicht gleiche Rechte für alle bedeutet, kam Mandy und Monique aus Dresden teuer zustehen. Aber was sie jetzt haben, ist doppelt unbezahlbar.

Testabo erforderlich

» Meedia: Der US-"Playboy" war kein "Tittenmagazin", sondern eine politische Streitschrift

Die US-amerikanische Ausgabe des "Playboy" erscheint zum letzten Mal auf Papier. Es ist das Ende eines Heftes, das allen Kritiken zum Trotz nie ein aufpoliertes "Schmuddelblatt" war, sondern über Jahrzehnte einen gesellschaftlichen Beitrag leistete. Ein Nachruf.

» FAZ über Diskriminierung bei Tiktok: "Hässliche" Menschen?

Die chinesische Videoplattform Tiktok hat Videos von Armen, Hässlichen und Menschen mit Behinderung verbannt. Wie weit eine Plattform geht, um für Nutzer attraktiv zu sein.

» FAZ über Susan Sontags Kurzgeschichte "Wie wir jetzt leben": Der stumme Kranke

Im Jahr 1986 schrieb Susan Sontag die Kurzgeschichte "Wie wir jetzt leben". Sie handelt von einer anderen Viruskrise und zeigt, wie sich die Kommunikation nach einer Ansteckung verändert. Eine Warnung in Zeiten der Pandemie.

19. März 2020

» taz: "Es gibt keine schwulen Zähne, aber es gibt Patienten mit besonderen Bedürfnissen"

In Zahnarztpraxen erfahren queere und HIV-positive Menschen oft Diskriminierung und werden nicht behandelt. Die Praxis von Peter Lutz in Berlin-Schöneberg dagegen begreift sich als Teil der queeren Community

» Welt über trans Mann Ben Melzer: Schultern nach vorne, um die Brüste zu verstecken

Ben Melzer wurde wurde mit den Geschlechtsmerkmalen eines Mädchens geboren. Heute lebt er als Mann, innerlich wie äußerlich. Doch der Weg dorthin führte über 17 Operationen, Demütigung und Schmerzen.

» der Freitag spricht mit Stephanie Haerdle über die Geschichte der weiblichen Ejakulation: "Spritzen wie eine Frau"

Stephanie Haerdle schreibt über die Geschichte der weiblichen Ejakulation und wie sie vergessen wurde

» nord24 über lesbisches Brautpaar: Ein Herz und eine Seele

Es war einmal im Jahr 2016: Zwei junge Frauen lernten sich an der Berufsschule kennen. Von Beginn an unzertrennlich, vertrauten sie einander blind und schenkten sich Geborgenheit und Liebe. Jetzt, im Jahr 2020, möchten sie nord24-Brautpaar werden.

» Main-Echo:: Pink Shirt Day – Wir setzen ein Zeichen gegen Mobbing

Nicht nur am Arbeitsplatz oder in der Freizeit ist Mobbing ein großes Thema, sondern vor allem auch in der Schule.

» Schwarzwälder Bote über LGBTI-Projekttag: Ungewöhnlicher Lernstoff in Workshops

Lammerberg: Neuntklässler setzen sich mit gesellschaftlichen Tabuthemen auseinander