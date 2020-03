Ausgewählter Artikel:

» (25.03.2020) derStandard.at: Das queere Evolutionsprogramm der Clownfische

Ihre komplexe Lebensweise und ihr evolutionärer Bund mit toxischen Nesseltieren machen Clownfische zu einem beliebten Forschungsobjekt

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. März 2020

» derStandard.at: Das queere Evolutionsprogramm der Clownfische

Ihre komplexe Lebensweise und ihr evolutionärer Bund mit toxischen Nesseltieren machen Clownfische zu einem beliebten Forschungsobjekt

» Heilbronner Stimme: Pfarrer dürfen homosexuelle Paare segnen

Für homosexuelle Paare ist es ein Riesenerfolg nach jahrelangem Kampf: Die Evangelische Landeskirche Württemberg hat erlaubt, dass öffentliche Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare seit Anfang des Jahres stattfinden dürfen. In drei Heilbronner Gemeinden ist das inzwischen möglich.

Testabo erforderlich

24. März 2020

» Der Postillon: Junge (1) schwul, weil seine Eltern ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen haben

Wie folgenschwer ein kleiner Fehler doch sein kann, denkt sich Eveline Ulmer manchmal. Die Schwerinerin ist sich sicher, dass ihr einjähriger Sohn Leo homosexuell geworden ist, nachdem sie ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen hat.

23. März 2020

» Zeit Online: Ich bin in meinen Mannschaftskollegen verliebt. Soll ich ihm meine Gefühle gestehen?

Sie haben ein Problem und würden gern darüber sprechen aber es hat mal wieder keiner Zeit? Dann fragen Sie Ella.

Testabo erforderlich

» 20 Minuten: SVP-Landmann will härtere Strafen für Hassdeliktwn

Rechtsanwalt Valentin Landmann (SVP) verlangt, dass bei so genannten Hassdelikten die Strafe verschärft wird. Er erhält Unterstützung von Parteikollegen.

» Tagesspiegel über "LGBT-freie Zonen" in Polen: "Man kann hier einfach nicht offen schwul sein, ich musste wegziehen"

Ein Drittel Polens hat sich zu "LGBT-freien" Zone erklärt. Darüber haben wir – vor dem Ausbruch der Epedemie – mit dem Aktivisten Mateusz Krobski am Rande einer Demo in Berlin gesprochen.

» derStandard.at über Yannick Shetty: Schwul, liberal und bereit, wieder zu dienen

Der Neos-Nationalratsabgeordnete Yannick Shetty meldet sich wegen der Corona-Krise freiwillig zum Zivildiensteinsatz

» Welt-Longread: Pixars erste offen lesbische Zeichenfigur – und was das mit Kindern macht

Auf jeden Fall nichts Schlimmes. Auch wenn einige Länder das anders sehen und Pixars neusten Streifen Onward, in dem eine Figur das erste Mal explizit lesbisch ist, zensieren. Dabei ist Disney bei dem Thema eher ein Spätzünder und äußerst vorsichtig.

» Hamburger Morgenpost: "Uns werden viele Steine in den Weg gelegt" – Der lange Weg zum Transgender-Mann

Mehrere Jahre lang befinden sich die drei Männer Marino (26), Fabian (32) und Luca (24) schon auf einer harten Reise. Sie werden konfrontiert mit Fragen, die sich die meisten Menschen nicht stellen müssen: Wie das eigene Geschlecht aussehen oder welche Art von Angleichung erfolgen soll, entscheiden nicht viele selbst. Die drei Männer sind transsexuell.

» Bluewin: Warum dieser Transmann seinem Land nicht dienen darf

Nic Talbott hat eigentlich genug zu tun. Er arbeitet als Vertretungslehrer, besucht Seminare für seinen Master-Abschluss und hilft seiner Grossmutter auf ihrer Farm in Ohio. Dennoch hält er einen strikten Fitness-Plan ein und treibt täglich Sport. Der 26-Jährige will bereit sein, wenn er endlich eine Chance auf seinen Traumjob bekommt.

» Deutsche Welle: Schwulsein als Stigma in Nigeria

Vorwurf Homosexualität: Vor gut anderthalb Jahren wurden 57 Männer in Lagos vorübergehend festgenommen. Bis heute warten sie auf ein Gerichtsurteil. Eine Reportage von Reuters-Fotografin Temilade Adelaja.

» Deutsch Türkisches Journal über schwulen Sänger Mabel Matiz: Eine Ikone schon zu Lebzeiten

Musikalisch hat der liebe Gott der Türkei so einiges beschert. Schon seit Jahrzehnten kommen immer wieder begnadete Künstler mit toller Stimme und eigenem

» watson: Prominenz, Betrug und Homosexualität – der spektakulärste Mord des 19. Jahrhunderts

Die Geschichte spielt im Jahr 1817 nicht etwa in der grossen Stadt, wo die Sünde wohnt. Sondern in der Provinz. In Langenthal, wo doch die Welt noch in Ordnung ist. Es ist der wohl spektakulärste und am besten dokumentierte Mord in der Schweiz des 19. Jahrhunderts. Am Ende steht ein Todesurteil.

22. März 2020

» Deutschlandfunk Kultur über queere Gläubige: Kampf um Anerkennung

Queere Juden und Muslime haben mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen. Gegen viele Widerstände fordern sie ihren Platz in den Gemeinden ein. Der jüdische Verein Keshet und die Berliner Ibn-Rushd-Goethe-Moschee unterstützen sie dabei.

» Blog Samstag ist ein guter Tag: Wie die Corona-Pandemie unser Anderssein herausfordern kann

Rainer Hörmann reflektiert die Community in Zeiten der Krise

» MDR Sputnik: Christlich, gläubig, schwul – mit Florian aus Rostock

Florian ist als schwuler Mann in die Kirche eingetreten und hat zu Gott gefunden. Mit Kai bespricht er Reaktionen in seiner Gemeinde und Theologie-Student Yannick erklärt uns, was die Bibel über Homosexualität sagt.

» Volksstimme über Städtepartnerschaft mit Polen: "Verschiedene Meinungen sind erlaubt"

Was sich die gebürtige Polin Joanna Sannemann für die Städtepartnerschaft von Stendal und Puawy wünscht.

» FAZ über Journalist Peter Bermbach: Vom anderen Ufer ins Gefängnis

Unser Autor wurde 1959 nach Paragraph 175a wegen versuchter Verführung verurteilt. Dem Schwulenhass in Deutschland entfloh er nach Paris.

Testabo erforderlich

21. März 2020

» Tages-Anzeiger über schwulen Rom: Furchtloser Kämpfer im lila Röckchen

Joci Márton ist alles, was einem im Ungarn von Populist Victor Orban das Leben schwer macht: homosexuell, Roma und LGBTQ-Aktivist.

Testabo erforderlich

» Deutschlandfunk Nova: Lesbische Pastorinnen machen Youtube

Ellen und Steffi sind ein lesbisches Pastorinnen-Paar mit Kinderwunsch in Niedersachsen. In Eine Stunde Liebe erzählen sie Till Opitz von sich.