Ausgewählter Artikel:

» (29.03.2020) Dirk Ludigs in der Siegessäule: Queersein in Zeiten von Corona

Der neue Bewegungsmelder von Dirk Ludigs zieht den Vergleich zwischen der Corona- und der Aidskrise und fragt, was die queere Community in dieser Situation tun kann und sollte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. März 2020

» FAZ: Labour im Bann der Identitätspolitik

In der Labour Party kämpfen Transgender gegen Frauenrechtler. Es geht um die Frage, wessen Anliegen wichtiger sind. Dabei droht die innerparteiliche Meinungsfreiheit unter die Räder zu geraten.

Testabo erforderlich

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Queersein in Zeiten von Corona

Der neue Bewegungsmelder von Dirk Ludigs zieht den Vergleich zwischen der Corona- und der Aidskrise und fragt, was die queere Community in dieser Situation tun kann und sollte.

» Jungle World über die Konversionstherapie-Anhörung im Bundestag: Hetero auf Wunsch

Jana Borchers: Im Bundestag fand eine Anhörung zum Verbot von Konversionstherapien statt. S.a.: Verbot von "Homo-Heilung": Weiter Kritik an Altersbegrenzung (12.03.2020)

27. März 2020

» taz über Diskriminierung im Gesundheitswesen: "Es gibt keine schwulen Zähne"

In Zahnarztpraxen erfahren queere und HIV-positive Menschen oft Diskriminierung. Eine Berliner Praxis begreift sich als Teil der Community.

» Kölner Stadt-Anzeiger interviewt trans Model Benjamin Melzer: "Ich war einfach der kleine Junge, der Yvonne hieß"

Benjamin Melzer ist Transgender. Er erzählt, wie er herausgefunden hat, wer er ist und wie sein Weg zu seinem heutigen Ich war.

Testabo erforderlich

» SWR2: 42 Jahre, Großvater, Roma, schwul – Der Comedian und Aktivist Gianni Jovanovic

Wenn er auf die Bühne kommt, dann scheint Schluss mit lustig zu sein. Dabei hat er noch gar nicht angefangen. Und er sagt nur die Wahrheit: Ja, er wurde mit 32 Großvater. Ja, er ist schwul. Und ja, als Kind hat er einen Bombenanschlag auf seine Familie überlebt. Eine etwas andere Lebensgeschichte.

» ze.tt: 7 Geschichten über Coming-outs, die dir Mut machen

Manche Coming-outs sind anstrengend und frustrierend. Diese Geschichten zeigen, dass sich der Kampf um Akzeptanz aber immer lohnt.

» jetzt: Lesbische Frauen, welche Vorurteile nerven euch am meisten?

"Kampflesbe", "Wichsvorlage für Männer", "die probiert sich doch nur aus" – welches Klischee könnt ihr nicht mehr hören?

» BR24: Queere Menschen – Hass-Kriminalität in Bayern nimmt zu

Um mehr als 60 Prozent sind laut dem Bundesinnenministerium Straftaten gegen queere Menschen gestiegen. In Bayern würden die Vorfälle von der Polizei nicht entsprechend dieser Bezeichnung zugeordnet kritisieren Aktivisten.

» Deutschlandfunk Kultur über Homophobie in Polen: Kampf der Weltanschauungen

Die Tabuisierung queerer Belange, kein Sexuakundeunterricht in den Schulen: In Polen gewinnen erzkonservative Kräfte und die katholische Kirche vor allem in der Provinz die Oberhand. Protest dagegen regt sich in den liberalen Städten.

» evangelisch.de über die queere Community: Virus-Krise(n) und Zusammenhalt

Wolfgang Schürger kann sich noch gut an die Anfänge des HI-Virus erinnern. Was kann die queere Community aus der HIV-Krise lernen, um die Corona-Krise zu bewältigen?

» taz über Safer Sex in der Pandemie: Kommen trotz Corona

New York hat aus der Aids-Epidemie gelernt: Die städtische Gesundheitsbehörde hat einen Guide mit Tipps zum Sex in der Coronakrise veröffentlicht.

26. März 2020

» Belltower News über Polen: Queeren Aktivist*innen droht Anzeige

Immer mehr Kommunen in Polen nennen sich stolz LGBT*-freie Zonen. Aktivist*innen versuchen dem etwas entgegen zu setzen.

» Telekom Electronic Beats: Daniel Wang

In der aktuellen Folge des Telekom Electronic Beats Podcast trifft Gesine Kühne auf DJ, Produzent und Label-Betreiber Daniel Wang. Er spricht über seine Außenseiterrolle als homosexueller einer Einwandererfamilie, der in einer ungleichen Amerikanischen Gesellschaft aufwuchs, über Integration und die offene Erziehung seiner Eltern.

» Augsburger Allgemeine: "Prince Charming" – Nicolas Puschmann im Porträt

Ab dem 20.4.20 ist Nicolas Puschmann als "Prince Charming" erstmals im Free-TV auf Vox zu sehen. Wir stellen Ihnen den 29-Jährigen im Porträt näher vor.

» Friday Magazine: "Nach meinem Outing als non-binär bin ich richtig aufgeblüht"

Edwin Ramirez ist 30, lebt in Zürich, arbeitet als Project Assistent und Stand-up-Comedian und identifiziert sich als non-binär. Was das genau bedeutet? Das hat er uns erklärt.

25. März 2020

» derStandard.at: Das queere Evolutionsprogramm der Clownfische

Ihre komplexe Lebensweise und ihr evolutionärer Bund mit toxischen Nesseltieren machen Clownfische zu einem beliebten Forschungsobjekt

» Heilbronner Stimme: Pfarrer dürfen homosexuelle Paare segnen

Für homosexuelle Paare ist es ein Riesenerfolg nach jahrelangem Kampf: Die Evangelische Landeskirche Württemberg hat erlaubt, dass öffentliche Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare seit Anfang des Jahres stattfinden dürfen. In drei Heilbronner Gemeinden ist das inzwischen möglich.

Testabo erforderlich

24. März 2020

» Der Postillon: Junge (1) schwul, weil seine Eltern ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen haben

Wie folgenschwer ein kleiner Fehler doch sein kann, denkt sich Eveline Ulmer manchmal. Die Schwerinerin ist sich sicher, dass ihr einjähriger Sohn Leo homosexuell geworden ist, nachdem sie ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen hat.

23. März 2020

» Zeit Online: Ich bin in meinen Mannschaftskollegen verliebt. Soll ich ihm meine Gefühle gestehen?

Sie haben ein Problem und würden gern darüber sprechen aber es hat mal wieder keiner Zeit? Dann fragen Sie Ella.

Testabo erforderlich