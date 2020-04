Ausgewählter Artikel:

» (01.04.2020) evangelisch.de-Blog Kreuz & Queer: Kirchenbank und Küchentisch

Was uns Quarantäne-Gottesdienste lehren können, kommentiert Katharina Payk.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. April 2020

» ze.tt: Darum führen Homosexuelle die besseren Beziehungen

Seit einigen Jahren dürfen gleichgeschlechtliche Paare in vielen westlichen Ländern heiraten. Und siehe da: Diesen Paaren geht es in ihren Beziehungen besser als heterosexuellen Paaren. Dafür gibt es gute Gründe.

» Bravo: Auf einmal Drag Queen – Mega-Rapper wird zur Frau

Das gab's noch nie: Ein Rapper tritt in seinem neuen Musikvideo als Frau auf und wird damit zur Drag Queen!

» der zaunfink: Hilfsangebote und Spendenaufrufe / Rettet das Waldschlösschen!

Queere Menschen sind überproportional häufig und stark von psychischen und sozialen Problemen betroffen. In vielen Fällen verstärken sich derzeit diese Probleme, während gleichzeitig viele der etablierten Hilfsstrukturen wegbrechen.

» FIFA.com über Gründer von Sports Media LGBT+: Jon Holmes – Befreiungsschlag nach 13 Jahren

Jon Holmes ließ seine Arbeitskollegen erst nach 13 Jahren wissen, dass er schwul ist. Er gründete Sports Media LGBT+, um anderen in ähnlicher Situation zu helfen. Es gab eindeutig Bereiche mit Verbesserungsbedarf"

31. März 2020

» Tagesspiegel über queere Geflüchtete und die Coronakrise: "Ich habe mich noch nie einsamer gefühlt"

Queere Geflüchtete trifft die Coronakrise besonders hart, denn sie verstärkt ihre soziale Isolation. Oft hat das schwerwiegende Folgen für ihre Psyche.

» Die Presse interviewt trans Rapper Mavi Phoenix: "Ich schauspielerte das Mädchen"

Im Herbst 2019 outete sich Mavi Phoenix: Aus der rüden Rapperin aus Linz ist nun ein Transgender-Mann geworden. Mit der Presse sprach er über Geschlecht, Identität und das schwungvolle Debütalbum "Boys Toys".

» Bernd Gaiser: Alltag in Zeiten von Corona in der queeren Community Berlin

Mein Kalender ist leergefegt und verzeichnet keinen einzigen Termin, Was ein absolutes Novum ist. Und das ersmals seit Jahren.

» Tagesspiegel über Diskussion über Gesetz gegen Hasskriminalität: Im Grundsatz richtig, problematisch im Detail

Was Rechtsexperten vom Gesetzentwurf zur Hasskriminalität halten. Eine Podiumsdiskussion unter Corona-Bedingungen.

» halloherne: Kein Christopher Street Day 2020

Aber Veranstalter geben nicht auf.

» B.Z.: Fürs SchwuZ gibt Bambi ihr letztes Kleid

"Uns gibt's 43 Jahre – und mindestens genauso viele soll es uns noch geben ", sagt Marcel Weber (40), Geschäftsführer des SchwuZ (Schwulen-Zentrum) in Neukölln.

» Jungle World über Roman "Chelsea Girls": Jung, weiblich, queer, pleite

Eileen Myles entwirft in dem bereits 1994 auf Englisch erschienenen Roman "Chelsea Girls" ein queeres Wimmelbild.

30. März 2020

» Leipziger Internet Zeitung: Netzwerk am UKL begleitet transsexuelle Personen auf dem Weg zu sich selbst

Ein Netzwerk mit den verschiedensten medizinischen Fachbereichen wurde am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) für die Therapie von transgeschlechtlichen Personen aufgebaut. Ärzte und Wissenschaftler helfen mit ihrem Wissen und Können den Betroffenen, ihr empfundenes Geschlecht und ihren Körper in Einklang zu bringen. Der 31. März wird seit einigen Jahren als "International Transgender Day of Visibility" (Internationaler Tag der Trans* Sichtbarkeit) begangen.

» taz über Männer und Make-up: Ein paar sanfte Pinselstriche

Unser Autor hat sich gefragt, wieso er sich nicht schminkt. Eine Überlegung zu Geschlecht, gesellschaftlichen Konventionen und Gewalt.

» SRF: Heimliche Homosexualität im Vatikan – Ursache allen Übels?

"Die Mehrheit der Priester im Vatikan ist schwul": Frédéric Martel über das System römisch-katholische Kirche.

» Sumikai: Boys-Love-Story "Kinou Nani Tabeta" erhält eine Film-Adaption

Nach dem Erfolg der TV-Serie "Kinou Nani Tabeta" wird die Geschichte, die LGBT und Essen miteinander verbindet, im folgenden Jahr fortgesetzt.

» Tagesspiegel zum Tod von Jörn Kubicki: Zugewandt und zurückhaltend an Wowereits Seite

Ich bin schwul und das ist auch gut so. Als Klaus Wowereit den befreienden Satz sagte, war er längst mit Jörn Kubicki zusammen. Nun endete ihr Weg zu zweit.

29. März 2020

» FAZ: Labour im Bann der Identitätspolitik

In der Labour Party kämpfen Transgender gegen Frauenrechtler. Es geht um die Frage, wessen Anliegen wichtiger sind. Dabei droht die innerparteiliche Meinungsfreiheit unter die Räder zu geraten.

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Queersein in Zeiten von Corona

Der neue Bewegungsmelder von Dirk Ludigs zieht den Vergleich zwischen der Corona- und der Aidskrise und fragt, was die queere Community in dieser Situation tun kann und sollte.

» Jungle World über die Konversionstherapie-Anhörung im Bundestag: Hetero auf Wunsch

Jana Borchers: Im Bundestag fand eine Anhörung zum Verbot von Konversionstherapien statt. S.a.: Verbot von "Homo-Heilung": Weiter Kritik an Altersbegrenzung (12.03.2020)