Ausgewählter Artikel:

» (02.04.2020) Deutschlandfunk Kultur: Warum linke und rechte Identitätspolitik nicht das Gleiche sind

Links – das stand immer für Universalismus, für "alle Menschen sind gleich". Doch heute treten linke Bewegungen oft für die Rechte spezieller Gruppen ein: Homosexuelle etwa oder Migranten. Houssam Hamade sieht hierin keinen Verrat am ursprünglichen Ideal.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. April 2020

» Jungle World über Transfeindlichkeit: Der Streit ums Frausein

Daria Majewski: Feministinnen streiten über Transfeindlichkeit

» Deutschlandfunk Kultur: Warum linke und rechte Identitätspolitik nicht das Gleiche sind

Links – das stand immer für Universalismus, für "alle Menschen sind gleich". Doch heute treten linke Bewegungen oft für die Rechte spezieller Gruppen ein: Homosexuelle etwa oder Migranten. Houssam Hamade sieht hierin keinen Verrat am ursprünglichen Ideal.

» jetzt zum #TransDayofVisibility: "Es braucht viel Mut dafür, zu werden, wer wir wirklich sind"

Transgeschlechtliche feiern den Trans Day of Visibility mit Vorher-Nachher-Bildern.

01. April 2020

» taz: Mehr lesbische Superheldinnen!

Kino und TV zeigen immer noch zu wenige queere Stoffe und Figuren. Besser ist die Lage beim Streaming. Welche Trends fallen diese Saison ins Auge?

» Tagesspiegel: Wenn der queere "Safe Space" online geht

Die Räume für queere Menschen werden in der Coronakrise weniger. Ein Verein aus Hannover bietet jetzt bundesweite Online-Beratungen für LGBT-Personen an.

» FAZ über Diversität bei Netflix: Sehen und gesehen werden

Vielfalt ist nicht nur gut fürs Geschäft, sondern das Geschäft selbst: Der Streaming-Dienst Netflix setzt Diversität ins Szene und erschließt sich damit ein wachsendes Publikum. Wann ziehen die traditionellen Fernsehsender nach?

» FAZ: Papa liebt jetzt einen Mann

Schwul war er schon immer, sagt er. Nur habe er mehr als 40 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Dazwischen liegen fast 20 Jahre Ehe, die Geburt seiner Tochter und der Besuch bei einer Selbsthilfegruppe.

» taz über queere Literatur in Corona-Zeiten: "Anders denken hilft allen"

Mit "Viral" hat Donat Blum, Initiator der queeren Literaturzeitschrift Glitter, in nur wenigen Tagen ein digitales Literaturfestival gegründet.

» evangelisch.de-Blog Kreuz & Queer: Kirchenbank und Küchentisch

Was uns Quarantäne-Gottesdienste lehren können, kommentiert Katharina Payk.

» ze.tt: Darum führen Homosexuelle die besseren Beziehungen

Seit einigen Jahren dürfen gleichgeschlechtliche Paare in vielen westlichen Ländern heiraten. Und siehe da: Diesen Paaren geht es in ihren Beziehungen besser als heterosexuellen Paaren. Dafür gibt es gute Gründe.

Bezahltes Abo erforderlich

» Bravo: Auf einmal Drag Queen – Mega-Rapper wird zur Frau

Das gab's noch nie: Ein Rapper tritt in seinem neuen Musikvideo als Frau auf und wird damit zur Drag Queen!

» der zaunfink: Hilfsangebote und Spendenaufrufe / Rettet das Waldschlösschen!

Queere Menschen sind überproportional häufig und stark von psychischen und sozialen Problemen betroffen. In vielen Fällen verstärken sich derzeit diese Probleme, während gleichzeitig viele der etablierten Hilfsstrukturen wegbrechen.

» FIFA.com über Gründer von Sports Media LGBT+: Jon Holmes – Befreiungsschlag nach 13 Jahren

Jon Holmes ließ seine Arbeitskollegen erst nach 13 Jahren wissen, dass er schwul ist. Er gründete Sports Media LGBT+, um anderen in ähnlicher Situation zu helfen. Es gab eindeutig Bereiche mit Verbesserungsbedarf"

31. März 2020

» Tagesspiegel über queere Geflüchtete und die Coronakrise: "Ich habe mich noch nie einsamer gefühlt"

Queere Geflüchtete trifft die Coronakrise besonders hart, denn sie verstärkt ihre soziale Isolation. Oft hat das schwerwiegende Folgen für ihre Psyche.

» Die Presse interviewt trans Rapper Mavi Phoenix: "Ich schauspielerte das Mädchen"

Im Herbst 2019 outete sich Mavi Phoenix: Aus der rüden Rapperin aus Linz ist nun ein Transgender-Mann geworden. Mit der Presse sprach er über Geschlecht, Identität und das schwungvolle Debütalbum "Boys Toys".

Tagespass erforderlich

» Bernd Gaiser: Alltag in Zeiten von Corona in der queeren Community Berlin

Mein Kalender ist leergefegt und verzeichnet keinen einzigen Termin, Was ein absolutes Novum ist. Und das ersmals seit Jahren.

» Tagesspiegel über Diskussion über Gesetz gegen Hasskriminalität: Im Grundsatz richtig, problematisch im Detail

Was Rechtsexperten vom Gesetzentwurf zur Hasskriminalität halten. Eine Podiumsdiskussion unter Corona-Bedingungen.

» halloherne: Kein Christopher Street Day 2020

Aber Veranstalter geben nicht auf.

» B.Z.: Fürs SchwuZ gibt Bambi ihr letztes Kleid

"Uns gibt's 43 Jahre – und mindestens genauso viele soll es uns noch geben ", sagt Marcel Weber (40), Geschäftsführer des SchwuZ (Schwulen-Zentrum) in Neukölln.

» Jungle World über Roman "Chelsea Girls": Jung, weiblich, queer, pleite

Eileen Myles entwirft in dem bereits 1994 auf Englisch erschienenen Roman "Chelsea Girls" ein queeres Wimmelbild.