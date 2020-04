Ausgewählter Artikel:

» (05.04.2020) jetzt: Wie es ist, als queeres Paar eine Familie zu gründen

Darüber haben wir mit Madita gesprochen, die mit ihrer Frau zwei Kinder bekommen hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. April 2020

» TAG24: Sarah Connor feiert Einjähriges von "Vincent", dann wird sie emotional

Mit ihrem Song Vincent sorgte Musikerin Sarah Connor vor einem Jahr für einen Aufschrei. Nicht überall kam ihr Lied gut an. Nun erinnert sie sich zurück.

» SRF über "Homoheiler": "Ich war so wütend auf Gott, dass er mich im Stich liess"

Schwulsein therapieren? Was manche Freikirchen proklamieren, stellt Betroffene vor eine Zerreissprobe.

» SRF über Kirche und Homosexualität: Vereint im Glauben an Gott und an die Gleichberechtigung

In beiden Landeskirchen setzen sich Menschen für Homosexuelle ein. Exemplarisch dafür ist das Engagement zweier Frauen.

» zentralplus: "Ich kämpfe seit 25 Jahren jeden Tag gegen Homophobie"

Der 40-jährige Vincenzo "Vinci" DAdamo ist in seinem Leben bereits fünf Mal spitalreif geschlagen worden. Weil er schwul ist. In den letzten Monaten wurde er mehrere Mal beschimpft und bedroht.

04. April 2020

» Weser-Kurier über homophobe Evangelikale: Bremen stoppt Planungen für Sozialzentrum in Blumenthal

Die Ermlandstraße 2020 in Bremen-Blumenthal hätte für Kinder ein Paradies werden können. Doch die Stadt hat die Planungen gestoppt. Ursache ist die Kritik am missionarischen Eifer der Evangelikalen.

» inFranken.de interviewt schwulen MdL Sebastian Körber: "Es ist normal, verschieden zu sein"

Coronabedingt hängt der queere Aktionsplan für Bayern in der Warteschleife. Der Forchheimer Landtagsabgeordnete Sebastian Körber erklärt, weshalb Oberfranken einen Christopher Street Day und der Landkreis Forchheim eine Queer-Beratungsstelle braucht.

03. April 2020

» Saarbrücker Zeitung imterviewt Organisatorin Irene Portugall: "Der Christopher Street Day wird 2021 wieder gefeiert"

Auch wenn die Planungen schon sehr weit waren, war die Absage schnell klar. Im November beginnen die Planungen für die nächste Veranstaltung.

» jetzt interviewt trans Rapper Mavi Phoenix: "Ich bin einfach ein normaler Dude"

Auf seinem Debütalbum "Boys Toys" thematisiert Mavi Phoenix sein Coming-out als trans Mann.

» Garconne Feuilleton: Die Community in der Corona-Krise – Ein Interview mit Gabriele Michalak

Der Coronavirus hat jetzt schon die LSBTIQ*-Community verändert. Clubs und Bars fürchten um ihre Existenz, Veranstaltungen und Demonstrationen werden abgesagt, Beratungsangebote stark reduziert. Ein Telefoninterview mit Gabriele Michalak, Diplompädagog*in und Koordinator*in des Arbeitsbereichs "Lesben* mit Behinderung" bei RuT Rad und Tat e.V.- Offene Initiative lesbischer Frauen über die Community in Zeiten der Corona-Pandemie.

» watson: Diskriminierung wegen Sexualität ist ab 1. Juli in der Schweiz strafbar

Die neue Strafnorm, die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung unter Strafe stellt, tritt ab 1. Juli 2020 in Kraft.

» jetzt: Queers, nervt es euch, wenn Heteros im Homo-Club tanzen?

Nehmen sie euch damit einen wichtigen Schutzraum?

» Berliner Morgenpost: Berliner Schnauzen – Hajo Schumacher trifft Anastasia Biefang

Anastasia Biefang, 45, ist Oberstleutnant bei der Bundeswehr und Transmensch. 40 Jahre lebte sie im Körper eines Mannes, bis sie sich zur Geschlechtsangleichung entschied.

» Die Freiheitsliebe: Pornos & Feminismus – ein natürlicher Widerspruch?

Über die Rolle von Feminismus, das Bild der Frau und den Porno als Film, als Arbeitsplatz und als Aufklärer.

» jetzt über Benjamin Melzer: "Ich habe es satt, als trans Mann betitelt zu werden"

Transgender und Männlichkeit: Was bedeutet Männlichkeit für einen trans Mann?

» TAG24: "Lesben- und schwulenfreie Zonen" in polnischen Partnerstädten – Das unternehmen Berliner Bezirke

Haben polnische Partnerstädte queere Rechte beschnitten, sehen die Berliner Bezirke Handlungsbedarf.

02. April 2020

» Jungle World über Transfeindlichkeit: Der Streit ums Frausein

Daria Majewski: Feministinnen streiten über Transfeindlichkeit

» Deutschlandfunk Kultur: Warum linke und rechte Identitätspolitik nicht das Gleiche sind

Links – das stand immer für Universalismus, für "alle Menschen sind gleich". Doch heute treten linke Bewegungen oft für die Rechte spezieller Gruppen ein: Homosexuelle etwa oder Migranten. Houssam Hamade sieht hierin keinen Verrat am ursprünglichen Ideal.

» jetzt zum #TransDayofVisibility: "Es braucht viel Mut dafür, zu werden, wer wir wirklich sind"

Transgeschlechtliche feiern den Trans Day of Visibility mit Vorher-Nachher-Bildern.

01. April 2020

» taz: Mehr lesbische Superheldinnen!

Kino und TV zeigen immer noch zu wenige queere Stoffe und Figuren. Besser ist die Lage beim Streaming. Welche Trends fallen diese Saison ins Auge?