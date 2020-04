Ausgewählter Artikel:

» (07.04.2020) jetzt über trans Ehepaar: "Wir haben ein bisschen Geschichte geschrieben"

Transgender in Italien: Alessia und Davide Martino haben als Mann und Frau geheiratet. Jetzt sind sie Frau und Mann. Auf Youtube erzählen sie davon.

07. April 2020

» RP Online: Ärger um Denkmal für verfolgte Schwule und Lesben

Der Fachausschuss in Düsseldorf hat eine Entscheidung über den Entwurf von Claus Richter für ein Denkmal für verfolgte Schwule und Lesben verschoben. Das sorgt für Kritik.

» Belltower News: Die Gesellschaft krankt an Corona – und an Diskriminierung

Die meisten Menschen kennen die Weltuntergangszenarien, welche mithilfe von Pandemien in Filmen gezeichnet werden. Mit Spannung verfolgt man auf dem Bildschirm die weltweite Ausbreitung von Viren, die heroische Bekämpfung durch Einzelne und alles endet im Happy End.

» Tagesspiegel interviewt Game-Designer Allan Cudicio: "Meine queeren Erfahrungen fließen in die Fantasy-Welten ein"

Allan Cudicio entwickelt in seiner Firma Computerspiele. Im Gespräch erklärt er, wie seine Queerness und seine ghanaischen Wurzeln die Arbeit beeinflussen.

» Abendzeitung: Aids – Als die letzte Pandemie über München kam

Es war die letzte Pandemie in München. Wie Corona kam sie von weither. Auch sie brachte zahlreichen Menschen den Tod, auch sie ist nur teilweise erforscht und bis heute unbesiegt.

» lokalo24.de: "Homophober Rassist" – Kasseler Jung-Grüne fordern Naidoo-Boykott

Auf der "Hin und Weg Tour" wird Xavier Naidoo am Sonntag, 16. August, ein Open Air-Konzert in Kassel an der Messe geben. Die Grüne Jugend Kassel ruft zum Boykott des Konzerts auf. Grund sind die Äußerungen, die der bekannte Sänger immer wieder von sich gibt.

» Kreuzer: Wo queere Jugendliche respektiert werden

Regenbogen AGs sollen helfen, Diskriminierung an Schulen abzubauen und Betroffene zu schützen

» Deutschlandfunk Kultur: Neues aus der Black Brown Queer-Community

Die Podcastlandschaft treibt viele bunte Blüten. Die Black Brown Queer-Community ist sehr aktiv und gerade mit einigen neuen Podcasts am Start. Sie bilden die ganze Bandbreite zwischen erfrischend-unterhaltsam bis politisch-feministisch ab.

06. April 2020

» FAZ: Derek Jarmans Garten

Der Garten des Filmemachers Derek Jarman sollte nach dem Tod seines Lebensgefährten verkauft werden. Doch es kamen genug Spenden zusammen, um diesen Wallfahrtsort für die Öffentlichkeit zu erhalten.

» SRF: Ist Jesus queer?

Gut möglich, sagt die queere Theologin Linn Tonstad. Sie will den Glauben und Gott aus neuem Blickwinkel denken.

» Deutschlandfunk über Polen: Wie Homophobie Städtepartnerschaften belastet

In Deutschland haben sich Lesben und Schwule ein großes Stück Gleichstellung erkämpft. In Polen hat die PiS-Partei sie zum Feindbild erklärt. Mehr als 100 Lokalregierungen haben sich zu sogenannten "LGBT-freien Zonen" erklärt. Eine harte Bewährungsprobe für deutsch-polnische Städtepartnerschaften.

05. April 2020

» Nollendorfblog: Corona und die Freiheit, die wir jetzt verteidigen müssen

Wie systemrelevant ist queeres Leben? Wie groß das gesellschaftliche Verständnis dafür, was es uns bedeutet? Sind CSDs wichtiger als die Fußball-Bundesliga? Schwule Saunen wichtiger als Eisdielen? Sind wir dieser Debatte gewachsen?

» TAG24: Sarah Connor feiert Einjähriges von "Vincent", dann wird sie emotional

Mit ihrem Song Vincent sorgte Musikerin Sarah Connor vor einem Jahr für einen Aufschrei. Nicht überall kam ihr Lied gut an. Nun erinnert sie sich zurück.

» jetzt: Wie es ist, als queeres Paar eine Familie zu gründen

Darüber haben wir mit Madita gesprochen, die mit ihrer Frau zwei Kinder bekommen hat.

» SRF über "Homoheiler": "Ich war so wütend auf Gott, dass er mich im Stich liess"

Schwulsein therapieren? Was manche Freikirchen proklamieren, stellt Betroffene vor eine Zerreissprobe.

» SRF über Kirche und Homosexualität: Vereint im Glauben an Gott und an die Gleichberechtigung

In beiden Landeskirchen setzen sich Menschen für Homosexuelle ein. Exemplarisch dafür ist das Engagement zweier Frauen.

» zentralplus: "Ich kämpfe seit 25 Jahren jeden Tag gegen Homophobie"

Der 40-jährige Vincenzo "Vinci" DAdamo ist in seinem Leben bereits fünf Mal spitalreif geschlagen worden. Weil er schwul ist. In den letzten Monaten wurde er mehrere Mal beschimpft und bedroht.

04. April 2020

» Weser-Kurier über homophobe Evangelikale: Bremen stoppt Planungen für Sozialzentrum in Blumenthal

Die Ermlandstraße 2020 in Bremen-Blumenthal hätte für Kinder ein Paradies werden können. Doch die Stadt hat die Planungen gestoppt. Ursache ist die Kritik am missionarischen Eifer der Evangelikalen.

» inFranken.de interviewt schwulen MdL Sebastian Körber: "Es ist normal, verschieden zu sein"

Coronabedingt hängt der queere Aktionsplan für Bayern in der Warteschleife. Der Forchheimer Landtagsabgeordnete Sebastian Körber erklärt, weshalb Oberfranken einen Christopher Street Day und der Landkreis Forchheim eine Queer-Beratungsstelle braucht.

03. April 2020

» Saarbrücker Zeitung imterviewt Organisatorin Irene Portugall: "Der Christopher Street Day wird 2021 wieder gefeiert"

Auch wenn die Planungen schon sehr weit waren, war die Absage schnell klar. Im November beginnen die Planungen für die nächste Veranstaltung.