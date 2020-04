Ausgewählter Artikel:

» (09.04.2020) Berliner Woche: Institutionen wie der Lesben- und Schwulenverband trotzen Corona

Das Land befindet sich in einer Situation, wie sie so noch nie dagewesen ist. Wie arbeiten jetzt eigentlich Organisationen, zu deren DNA der enge Kontakt und das vertraute Gespräch mit Menschen gehört?

09. April 2020

» Focus Online: "Hat mein Leben verändert" – Homosexueller Single-Mann adoptiert Mädchen mit Downsyndrom

Bereits in seiner Jugend arbeitete er mit behinderten Menschen zusammen. Dann entschloss sich Luca Trapanese, ebenfalls ein behindertes Kind zu adoptieren. Seine Tochter Alba hat das Downsyndrom. Und sie hat sein Leben verändert.

» Tagesspiegel über Aktivist*innen in Polen: "Wir machen jetzt digitale CSDs"

Wie protestiert man für queere Rechte in der Coronakrise? Eine queere Aktivistin aus Polen sagt: Wir machen jetzt digitale Pride Marches.

» Tabula Rasa Magazin: Blutiges Ende einer lesbischen Beziehung – Die Bluttat von Senden bei Münster im Jahr 2015

Am 7. Oktober 2015 tötete die 18-jährige Megi B. ihre 17-jährige Liebespartnerin Melina R. Es war eine entsetzliche und brutale Tat im Blutrausch. Der zuständige Staatsanwalt Ralph Hinkelmann sagte dazu bei seinem Schlussplädoyer: "Es ist ein zutiefst erschütterndes Verbrechen, was in der Geschichte des Strafverfahrens in Münster so ohne Beispiel ist."

» Tagesspiegel: Queeres Neukölln – Was der Bezirk zur Förderung der Vielfalt tut

Immer wieder kommt es in Neukölln zu Angriffen auf lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Menschen. Doch was tut der Bezirk, um Vielfalt zu fördern?

» SZ Magazin: Tessa Ganserer im Interview ohne Worte

Ein Interview ohne Worte mit der Grünen-Abgeordneten Tessa Ganserer, die bis vor einem Jahr noch als Markus Ganserer in den bayerischen Landtag ging.

» GQ: Coronavirus – Das sind die Auswirkungen auf die LGBTQ-Community

Die Corona-Krise betrifft alle aber alle gleichermaßen? Wir haben mit Experten und Betroffenen gesprochen, wie sich das Coronavirus auf die LGBTQ-Community auswirkt.

08. April 2020

» Podcast COSMO Machiavelli: Transgender – Kampf ums Geschlecht

Mavi Phoenix ist ein Mann. Und als solcher will der Musiker auch leben und akzeptiert werden – von Freunden, Familie und der Gesellschaft. Dieser Kampf um das eigene Geschlecht ist nicht leicht – denn Mavi ist trans. Das bedeutet, dass sein biologisches Geschlecht und seine Identität nicht übereinstimmen. Vassili und Jan haben mit dem Rapper darüber geredet, wie – und wie schwierig es die Politik den Betroffenen macht. Dieser Prozess frustriert auch Tessa Ganserer. Die Grünen-Politikerin heißt aufgrund des Transsexuellen-Gesetzes immer noch offiziell Markus Ganserer. Das wollte die ehemalige Justizministerin Katarina Barley eigentlich ändern. Gescheitert ist dieser Versuch aber nicht zuletzt am Widerstand aus dem CSU-geführten Innenministerium. Zu den konservativen Werten ihrer Partei steht die bayerische Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Ilse Aigner. Trotzdem hat sie für die Abgeordnete Tessa Ganserer Respekt eingefordert. Warum ist es so schwer, diesen Respekt auch offiziell in ein Gesetz zu übertragen? Und wie progressiv ist die Rap-Szene eigentlich bei diesem Thema? Wie klingt die ausgelebte Identität von Mavi Phoenix auf seinem Album "BoysToys" und was muss in unserer Gesellschaft passieren, damit Menschen wie Mavi und Tessa leben können, wie sie es sich wünschen? All das in der neuen Folge Machiavelli mit Vassili Golod und Jan Kawelke.

» Deutschlandfunk Kultur über Aktion "Deutschland betet gemeinsam": Die Krise als Chance für extreme Gläubige

Eine Initiative will viele Menschen dazu bringen, heute zur gleichen Zeit 90 Minuten für Deutschland zu beten. Der Journalist und Kirchenkenner Philipp Greifenstein sieht das kritisch – und verweist auf den ideologischen Hintergrund der Initiatoren.

» taz über das Leben als trans Frau: Keine Akzeptanz erreicht

Unsere Autorin möchte einfach ihren Alltag als Mutter meistern. Doch als trans Frau muss sie ständig ihr Geschlecht beweisen.

» nordbayern: Opernball-Frisör aus Nürnberg erhielt wieder rechten Hassbrief

Der bekannte Opernball-Frisör Marcel Schneider hat erneut einen Hassbrief erhalten. Der 51-Jährige aus Rednitzhembach, der in Nürnberg-Altenfurt seinen Salon betreibt, war bereits mehrfach schriftlich beleidigt und bedroht worden.

07. April 2020

» RP Online: Ärger um Denkmal für verfolgte Schwule und Lesben

Der Fachausschuss in Düsseldorf hat eine Entscheidung über den Entwurf von Claus Richter für ein Denkmal für verfolgte Schwule und Lesben verschoben. Das sorgt für Kritik.

» Belltower News: Die Gesellschaft krankt an Corona – und an Diskriminierung

Die meisten Menschen kennen die Weltuntergangszenarien, welche mithilfe von Pandemien in Filmen gezeichnet werden. Mit Spannung verfolgt man auf dem Bildschirm die weltweite Ausbreitung von Viren, die heroische Bekämpfung durch Einzelne und alles endet im Happy End.

» Tagesspiegel interviewt Game-Designer Allan Cudicio: "Meine queeren Erfahrungen fließen in die Fantasy-Welten ein"

Allan Cudicio entwickelt in seiner Firma Computerspiele. Im Gespräch erklärt er, wie seine Queerness und seine ghanaischen Wurzeln die Arbeit beeinflussen.

» jetzt über trans Ehepaar: "Wir haben ein bisschen Geschichte geschrieben"

Transgender in Italien: Alessia und Davide Martino haben als Mann und Frau geheiratet. Jetzt sind sie Frau und Mann. Auf Youtube erzählen sie davon.

» Abendzeitung: Aids – Als die letzte Pandemie über München kam

Es war die letzte Pandemie in München. Wie Corona kam sie von weither. Auch sie brachte zahlreichen Menschen den Tod, auch sie ist nur teilweise erforscht und bis heute unbesiegt.

» lokalo24.de: "Homophober Rassist" – Kasseler Jung-Grüne fordern Naidoo-Boykott

Auf der "Hin und Weg Tour" wird Xavier Naidoo am Sonntag, 16. August, ein Open Air-Konzert in Kassel an der Messe geben. Die Grüne Jugend Kassel ruft zum Boykott des Konzerts auf. Grund sind die Äußerungen, die der bekannte Sänger immer wieder von sich gibt.

» Kreuzer: Wo queere Jugendliche respektiert werden

Regenbogen AGs sollen helfen, Diskriminierung an Schulen abzubauen und Betroffene zu schützen

» Deutschlandfunk Kultur: Neues aus der Black Brown Queer-Community

Die Podcastlandschaft treibt viele bunte Blüten. Die Black Brown Queer-Community ist sehr aktiv und gerade mit einigen neuen Podcasts am Start. Sie bilden die ganze Bandbreite zwischen erfrischend-unterhaltsam bis politisch-feministisch ab.

06. April 2020

» FAZ: Derek Jarmans Garten

Der Garten des Filmemachers Derek Jarman sollte nach dem Tod seines Lebensgefährten verkauft werden. Doch es kamen genug Spenden zusammen, um diesen Wallfahrtsort für die Öffentlichkeit zu erhalten.