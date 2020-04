Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. April 2020

» Thuner Tagblatt: Selbst harte Kerle tragen nun Pink

Rosa galt im Männersport über Jahrzehnte als Farbe für Schwächlinge und Frauen. Mittlerweile hat sich Pink gar in der Formel 1 etabliert. Ursprünglich ist Rosa die bedeutendste Bubenfarbe.

» Blick über lesbische Ex-Handballerin Rosmarie Oldani: "Er schaute mir zwischen die Beine und sagte: 'Ja, eine Frau'"

Rosmarie Oldani (66) über die unerwiderte Liebe zu einer Mitspielerin, Sorgen der Vereinspräsidentin und einen Eklat.

» Soester Anzeiger: Lesbisches Paar (21) aus Werl will anderen Mut machen – das alles haben die beiden schon erlebt

Adelina Vrenezi (21) und Emilia Cupok (21) aus Werl kennen homofeindliche Taten, lassen sich davon aber nicht einschüchtern. Im Gegenteil.

13. April 2020

» Nollendorfblog über Netflix-Serie: "BILD" macht schwulen "Tiger King" zum Dessous-Sexmonster

Der heterosexuelle Kriminelle Lowe tut alles, um Exotic als bizarres schwules Monster zu zeichnen. Und BILD zeichnet mit.

» watson: "Kann ich mich mit 36 überhaupt noch auf einen Mann einlassen?"

Lieber Timo, aber natürlich bist du mit deinen 36 Jahren sowas von fähig, dich auf eine Beziehung einzulassen. Dabei ist es total egal, ob du hetero oder schwul oder bi oder was auch immer bist.

» Tagesspiegel zum Comeback der Serie "The L Word": Flirt mit der Weltmeisterin

"The L Word" galt als lesbische Antwort auf "Sex and the City". Nun läuft die Fortsetzung auch im deutschen Fernsehen. Generation Q entwickelt die Geschichte auf spannende Weise weiter.

» Blick: Marathonläuferin Neuenschwander über ihr Lesbischsein

Marathonläuferin Maja Neuenschwander (40) über ihre emotionalsten Momente als Läuferin und als Mama. Und über das Glücksgefühl einer Geburt.

» Gaming für queere Menschen: "Spiele helfen mir, weil ich darin nicht ich sein muss"

Viele queere Menschen fühlen sich durch Videospiele nicht richtig repräsentiert, können sich mit den Avataren nicht identifizieren. Dabei würde das LGBTQ sehr weiterhelfen.

» Tsüri: "Diese Jugendlichen haben kein Problem, sie sind einfach queer!"

Über 13000 Franken in fünf Tagen: Die "Milchstrasse – Queer App" ist aktuell eines der erfolgreichsten Crowdfunding Projekte. Wir haben mit Projekt-Koordinatorin Kathrin Meng über queere Jugendliche, Dating Apps und die Wichtigkeit von Offline-Kontakten gesprochen.

12. April 2020

» taz über Schwulen aus Sörgenloch: Glamour-Boy auf dem Dorf

Michael Kratz lebt offen schwul in Sörgenloch bei Mainz. Er hat damit kein Problem und die anderen auch nicht. Dank Vereinsleben wird es nicht fad.

» TAG24: Sängerin drehte lesbische Sex-Szene, das ist der Grund!

Die Britische Sängerin Paloma Faith gab gegenüber der Zeitung "The Sun" an, dass sie eine lesbische Filmszene drehte, weil sie ihre Miete nicht zahlen konnte.

» Yahoo über Ellen DeGeneres: Witz über den Lockdown geht nach hinten los

Normalerweise steht Ellen DeGeneres mit ihrer Talkshow vor einem amerikanischen Millionenpublikum – zurzeit muss aber auch sie aus der Quarantäne von zu Hause senden. Dass sie sich dabei wie im Knast fühlt, ist vielen Zuschauern sauer aufgestoßen.

» taz über komplexe Beziehungen in Corona-Zeiten: Verbotene Liebe

Direkten Kontakt erlaubt der Staat wenig: Kernfamilie, Lebenspartner. Was aber, wenn die Situation komplizierter ist?

11. April 2020

» MdB Kai Gehring (Grüne) in der FR: Liebe ist nicht strafbar

Auch in Europa werden viele Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt. Was tut Deutschland?

» Spiegel Online zum Ende des Tourismus in Südostasien: Eine Dragqueen aus Bangkok berichtet

Keine Touristen, kein Einkommen: Laut Weltbank könnten elf Millionen Menschen in Südostasien zurück in die Armut fallen. Drei Betroffene, die durch die Coronakrise bereits ihre Jobs verloren haben, berichten.

» Tonight News über Zickenkrieg bei "Promis unter Palmen": Nick rechnet brutal mit Mangiapane und Yotta ab

"Promis unter Palmen" geht am Mittwoch in die zweite Hälfte. Nicht mehr mit dabei ist Desiree Nick, die rausgewählt wurde. Jetzt rechnet sie gnadenlos ab.

» jetzt über Horror-Mitfahrgelegenheit: Der homofeindliche BWL-Student

Homofeindlichkeit bei der Mitfahrgelegenheit: Wenn der Fahrer gegen Lesben wettert

» Blick über lesbische Profi-Fußballerin Lara Dickenmann: "Ich nahm mir vor: Ab jetzt stehe ich auf Männer"

Lara Dickenmann (34) über ihr öffentliches Outing, Klischees von lesbischen Fußballerinnen und einen Neustart in den USA.

10. April 2020

» Robots & Dragons über "Star Trek: Discovery": Wilson Cruz gibt einen kleinen Ausblick auf Dr. Culbers Rolle in Staffel 3

Dem Darsteller zufolge bekommt der Doktor in den neuen Folgen etwas mehr zu tun.

» Süddeutsche.de: Mein Mann ist schwul

Nach 23 Jahren Ehe erfährt eine Frau: Ihr Partner hat einen Anderen. Er wird zu seinem Coming-out beglückwünscht. Doch was ist mit ihr?

