» (17.04.2020) Nollendorfblog: Ein digitaler CSD ist kein CSD!

Ein digitaler CSD ist kein CSD. Er ist so ziemlich das Gegenteil davon. Wer einen digitalen CSD ausruft, sollte ganz schnell darüber nachdenken, ob er überhaupt verstanden hat, was ein CSD überhaupt ist.

17. April 2020

» Vice: So fingerst du richtig – Tipps von Lesben für Männer

Dieser Artikel ist allen männlichen Händen gewidmet, die mich enttäuscht haben.

» Schweizer Illustrierte interviewt schwulen Komiker Jonny Fischer: "Was ich über mein Leben las, hat mich schockiert"

Die Schweiz kennt ihn als Komiker, ewig fröhlich, immer nett. Doch Divertimento-Mann Jonny Fischer hat auch die ganz dunklen Seiten erleben müssen und verfasst darüber nun ein Buch. schweizer-illustrierte.ch erlaubt er exklusiv einen ersten Einblick in die Biografie und den langen Weg zu einem glücklichen Leben.

16. April 2020

» der Freitag über HIV und Corona: Einstürzende Menschen

Aids wütete lange vor Covid-19. Damals war es nicht weit her mit der heute oft beschworenen Solidarität. Homosexuelle wurden geächtet

» teleschau interviewt "Prince Charming" Nicolas Puschmann: "Man muss vor Homosexualität keine Angst haben"

Ende vergangenen Jahres war Nicolas Puschmann in der TVNOW-Dating-Show "Prince Charming" auf der Suche nach der großen Liebe. Ob er diese wirklich gefunden hat? VOX zeigt es nun im Free-TV, und Puschmann nimmt im Interview kein Blatt vor den Mund.

» jetzt über Beauty-Redakteur: "Da fallen Sprüche wie: Du bist kein echter Mann!"

Der Beauty-Redakteur wird als homosexueller Mann, der auf sein Aussehen achtet und dabei auf viele weiblich wirkt, oft diskriminiert.

» TAG24 über "Promis unter Palmen": Matthias Mangiapane kontert Désirée Nicks Diss mit pikanter Sex-Beichte

In gewohnter Manier frotzelte die Nick bis zu ihrem PuP-Aus fleißig vor sich hin. Ihr liebstes Opfer – Matthias Mangiapane. Doch der weiß sich zu wehren.

» Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz auf Tsüri über Liebe während der Krise: "Anziehung ist sowas Gutes"

Die Pandemie hat die Weltwirtschaft zum Erliegen gebracht. Wir merken, dass ohne uns nichts geht. Gelingt es uns, ein neues Kapitel aufzuschlagen, sobald das öffentliche Leben weitergeht? Verschiedene Autor*innen analysieren die Situation und geben konkrete Tipps, wie jede*r einzelne von uns dazu beitragen kann. Heute mit Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz.

» Tagesspiegel: In vielen Berliner Bezirken fehlt es an queeren Angeboten

LGBT-Symbolpolitik klappt in den Berliner Bezirken gut. Doch an konkreter Unterstützung fehlt es oft. Einige Bezirken bieten gar nichts an, andere stehen besser da.

15. April 2020

» Blick über Ex-Bobfahrerinnen Katharina Sutter und Sabina Hafner: "Wir lebten unsere Liebe versteckt"

Katharina Sutter (51) und Sabina Hafner (35) über die Angst, Sponsoren zu verlieren und ihr erstes, ernüchterndes Treffen.

» taz über HIV damals und Corona heute: Das Virus der Anderen

Bei Corona hegte man nur kurz die Illusion, mit dem Virus nichts zu tun zu haben. Bei HIV vergingen Jahre, bis Politik und Gesellschaft reagierten.

» derStandard.at: Spieler wütend, weil bei "Crusader Kings 3" nun auch Asexualität dabei ist

Grand-Strategy-Titel lässt Spieler zu Machthabern werden – bei der sexuellen Orientierung gibt es nun alle Möglichkeiten

» evangelisch.de über LGBTI und Corona: Die Schuldfrage

Wenn von Unglück und Schicksalsschlägen gesprochen wird, wird meistens auch die Schuldfrage gestellt. Auch in der aktuellen COVID-19-Pandemie äußert sich das tiefsitzende Bedürfnis, irgendjemanden dafür zur Verantwortung zu ziehen.

» SWR2: Homosexuelle im Seniorenheim

Ein Altenheim in Frankfurt/Main hat sich auf die Bedürfnisse schwuler Senioren spezialisiert. Auch Heterosexuelle leben dort. Tolerant miteinander umzugehen ist wichtig für alle.

» Spiegel Online über den queeren Filmverleih Salzgeber: Zu hart für Netflix

Der Filmverleih Salzgeber, der für provokantes Kino steht, verlagert sein Angebot ins Netz – mit Erfolg. Gerade kam das mexikanische Klub-Drama "This Is Not Berlin" heraus.

14. April 2020

» Thuner Tagblatt: Selbst harte Kerle tragen nun Pink

Rosa galt im Männersport über Jahrzehnte als Farbe für Schwächlinge und Frauen. Mittlerweile hat sich Pink gar in der Formel 1 etabliert. Ursprünglich ist Rosa die bedeutendste Bubenfarbe.

» Blick über lesbische Ex-Handballerin Rosmarie Oldani: "Er schaute mir zwischen die Beine und sagte: 'Ja, eine Frau'"

Rosmarie Oldani (66) über die unerwiderte Liebe zu einer Mitspielerin, Sorgen der Vereinspräsidentin und einen Eklat.

» Soester Anzeiger: Lesbisches Paar (21) aus Werl will anderen Mut machen – das alles haben die beiden schon erlebt

Adelina Vrenezi (21) und Emilia Cupok (21) aus Werl kennen homofeindliche Taten, lassen sich davon aber nicht einschüchtern. Im Gegenteil.

13. April 2020

» Nollendorfblog über Netflix-Serie: "BILD" macht schwulen "Tiger King" zum Dessous-Sexmonster

Der heterosexuelle Kriminelle Lowe tut alles, um Exotic als bizarres schwules Monster zu zeichnen. Und BILD zeichnet mit.

» watson: "Kann ich mich mit 36 überhaupt noch auf einen Mann einlassen?"

Lieber Timo, aber natürlich bist du mit deinen 36 Jahren sowas von fähig, dich auf eine Beziehung einzulassen. Dabei ist es total egal, ob du hetero oder schwul oder bi oder was auch immer bist.