» (20.04.2020) Berliner Woche: Grünen-Politikerin macht sich für Queerbeauftragten stark

Was tut der Bezirk, um queeres Leben fördern und Übergriffe zu verhindern? Das wollte die Neuköllner Abgeordnete Anja Kofbinger (Grüne) in einer parlamentarischen Anfrage wissen.

20. April 2020

» Allgemeine Zeitung: Initiative gegen Cyber-Mobbing

In Mainz macht die Initiative Liebe wen du willst auf Hass im Internet aufmerksam. Häufig richte sich dieser gegen Jugendliche, die sich als schwul oder lesbisch outen.

» Stuttgarter Zeitung über Segnung in Esslingen: Weg zum Traualtar für Homosexuelle ist frei

Die Esslinger Johanneskirche ist Vorreiterin. Als erste Kirchengemeinde im Evangelischen Kirchenbezirk Esslingen segnet sie homosexuelle Paare.

» Blick über schwule Sozialdemokraten: Dieses Politiker-Paar will hoch hinaus

Marco Hardmeier (43) und Angelo Barrile (43) sind schon ihr halbes Leben zusammen. Mindestens ebenso lange ist das schwule Paar in der SP aktiv. Nun stehen beide â€" mitten in der Corona-Krise â€" vor politischen Weichenstellungen.

» Märkische Allgemeine: LGBT-Debatte – Hennigsdorf steht zu Partnerstadt

Die Stadt Hennigsdorf steht zur polnischen Partnerstadt Srodá Wielkopolska, selbst wenn diese sich per Beschluss zur LGBT-freien Zone erklären würde die Abkürzung steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender.

Testabo erforderlich

19. April 2020

» Deutschlandfunk: Die dunkle Seite des Dr. Sommer

Alle "Bravo"-Ausgaben der Jahre 1956 bis 1994 gibt es nun kostenlos im Netz. Das soll, so die Eigenwerbung der Jugendzeitschrift, "ein wenig Licht in dunkle Zeiten bringen. Doch das Stöbern im "Bravo"-Archiv erweist sich schnell auch als Zeitreise in die Düsternis.

» BR-Klassik: Gespräch mit Rosa von Praunheim zum Film "Operndiven – Operntunten"

Rosa von Praunheim, sagt von sich selbst, dass er von manchen als der beliebteste und von manchen als der unbeliebteste schwule Filmregisseur bezeichnet wird. BR-KLASSIK hat mit ihm über seinen neuesten Film "Operndiven – Operntunten" gesprochen.

18. April 2020

» bento: "Ich würde die Polizei nicht rufen" – wie es sich als schwuler Rom in Orbáns Ungarn lebt

Knapp drei Wochen ist es her, dass Ungarns Staatschef sich mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet hat. Viktor Orbán hat aufgrund der Corona-Pandemie. bento spricht mit Joci Márton über seine Heimat – und hat ihn gefragt, warum er sie nicht verlässt.

» Wiener Zeitung über lesbische Zuhälterin: Es gab zwei wichtige Männer im Leben der "Wilden Wanda"

Wiens "einzige Zuhälterin" lebte lesbisch und war dennoch auch einmal "vorsätzlich" mit einem schmächtigen Herren verheiratet.

» Noizz: Von Pornostars zu queeren Ikonen – Das sind "The Cock Destroyers" aka die "Schwanz-Zerstörer"

Im englischen Sprachraum sind "The Cock Destroyers" längst queere Ikonen. Wer sich hinter den "Schwanz-Zerstörern" verbirgt und warum es Zeit wird, ihnen auch hierzulande die Anerkennung zu geben, die ihnen gebührt, erfahrt ihr hier.

» zitty über queeres Hilfsnetzwerk: Krisenerprobte Queers helfen am Rand der Gesellschaft

Denen helfen, die sonst keine Hilfe bekommen: Die Macher*innen des Karada-House, einem Safer Space für Queers, haben ein Hilfsnetzwerk aufgebaut. Für ihre internationale Community, deren Mitglieder nun oft besonders aufgeschmissen sind und für alle anderen, die niemanden haben, aber auf Hilfe angewiesen sind.

17. April 2020

» taz über in Botswana gestrandetes schwules Ehepaar: "Die Affen werden frech"

Wegen des Lockdown ist ein schwules Ehepaar bei seinem Urlaub in Afrika gestrandet. Robert Schuh, von Beruf Frisör, erzählt.

» Kölnische Rundschau interviewt Adam Lambert: Noch ist die Rhapsody-Tour nicht abgesagt

Im Interview spricht Queen-Sänger Adam Lambert über sein Solo-Album, sein Outing und seinen Hund.

» Nollendorfblog: Ein digitaler CSD ist kein CSD!

Ein digitaler CSD ist kein CSD. Er ist so ziemlich das Gegenteil davon. Wer einen digitalen CSD ausruft, sollte ganz schnell darüber nachdenken, ob er überhaupt verstanden hat, was ein CSD überhaupt ist.

» Vice: So fingerst du richtig – Tipps von Lesben für Männer

Dieser Artikel ist allen männlichen Händen gewidmet, die mich enttäuscht haben.

» Schweizer Illustrierte interviewt schwulen Komiker Jonny Fischer: "Was ich über mein Leben las, hat mich schockiert"

Die Schweiz kennt ihn als Komiker, ewig fröhlich, immer nett. Doch Divertimento-Mann Jonny Fischer hat auch die ganz dunklen Seiten erleben müssen und verfasst darüber nun ein Buch. schweizer-illustrierte.ch erlaubt er exklusiv einen ersten Einblick in die Biografie und den langen Weg zu einem glücklichen Leben.

16. April 2020

» der Freitag über HIV und Corona: Einstürzende Menschen

Aids wütete lange vor Covid-19. Damals war es nicht weit her mit der heute oft beschworenen Solidarität. Homosexuelle wurden geächtet

» teleschau interviewt "Prince Charming" Nicolas Puschmann: "Man muss vor Homosexualität keine Angst haben"

Ende vergangenen Jahres war Nicolas Puschmann in der TVNOW-Dating-Show "Prince Charming" auf der Suche nach der großen Liebe. Ob er diese wirklich gefunden hat? VOX zeigt es nun im Free-TV, und Puschmann nimmt im Interview kein Blatt vor den Mund.

» jetzt über Beauty-Redakteur: "Da fallen Sprüche wie: Du bist kein echter Mann!"

Der Beauty-Redakteur wird als homosexueller Mann, der auf sein Aussehen achtet und dabei auf viele weiblich wirkt, oft diskriminiert.

» TAG24 über "Promis unter Palmen": Matthias Mangiapane kontert Désirée Nicks Diss mit pikanter Sex-Beichte

In gewohnter Manier frotzelte die Nick bis zu ihrem PuP-Aus fleißig vor sich hin. Ihr liebstes Opfer – Matthias Mangiapane. Doch der weiß sich zu wehren.