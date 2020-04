Ausgewählter Artikel:

» (21.04.2020) taz über Medien in der Krise: Die Siegessäule wackelt

Das queere Stadtmagazin, auch die Straßenmagazine stecken in der Coronakrise. Verkaufsmöglichkeiten sowie Anzeigenkunden brechen weg.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. April 2020

» Tagesspiegel über Nachbarschaftshilfe für lesbische Frauen in Neukölln: "Für ältere Lesben brauchen wir in dieser Situation eine Hilfe"

Isolation und Einsamkeit in der Coronakrise bekämpfen: In Neukölln setzt sich eine Nachbarschaftshilfe für ältere Lesben ein.

» RP Online: Transgender – Wenn Körper und Gefühl nicht zusammenpassen

Was bedeutet Transgender? Wir erklären, wo Betroffene Hilfe bekommen, wie das Outing am besten funktioniert und wer die Operationen bezahlt.

» Spiegel Online über "Prince Charming" auf Vox: Die neue Prinzenrolle

Unverkichert über Analwaxing sprechen? Liebeshungrige respektvoll aus einer Datingshow kicken? Es ist schwierig, aber möglich. Am Montag startet "Prince Charming" im Free-TV, das erste schwule Dating-Format.

» Noizz: Homophobie und Anti-Rassismus-Song – Warum Merts YouTube-Trends-Erfolg fragwürdig ist

Rapper und YouTuber Mert hat mit seinem neuen Musikvideo die YouTube-Charts getoppt. Im Song geht es um Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, eine wichtige politische Message. Aber während er auf der einen Seite rassistische Ausgrenzung anprangert, ist er offen homophob. Ein Umstand, der die Fans nicht zu stören scheint. Uns aber schon.

» derStandard.at über Cruising-Vorfall: Prozess im Zeichen von Covid-19 – Raubüberfall im Rathauspark

Ein 50-Jähriger soll mit zwei Komplizen ein 28 Jahre altes Opfer betäubt und ausgeraubt haben. Das Verfahren steht im Zeichen der Pandemie

» Der Westen über schwulen Unternehmer Jens Hilbert als Obdachloser in Essen: RTL2 dreht Show in der Innenstadt – plötzlich kommt es zu einer abscheulichen Szene

Diese Sendung geht unter die Haut. RTL2 drehte vor einiger Zeit die Sendung Prominent und Obdachlos. Unter anderem auch in der Innenstadt von Essen.Jens Hilbert mimte in ESg. Auch, weil der offen homosexuell lebende Mann Erfahrungen machen musste, die er eigentlich weit hinter sich gelassen hatte.

» Friday Magazine: In Marokko wird gerade online gegen Schwule gehetzt

Eine marokkanische Influencerin stachelt ihre Follower dazu an, auf Datingapps zu checken, ob sich homosexuelle Männer in der Nähe befinden. Jetzt leben viele Marokkaner in Angst.

20. April 2020

» Allgemeine Zeitung: Initiative gegen Cyber-Mobbing

In Mainz macht die Initiative Liebe wen du willst auf Hass im Internet aufmerksam. Häufig richte sich dieser gegen Jugendliche, die sich als schwul oder lesbisch outen.

» Berliner Woche: Grünen-Politikerin macht sich für Queerbeauftragten stark

Was tut der Bezirk, um queeres Leben fördern und Übergriffe zu verhindern? Das wollte die Neuköllner Abgeordnete Anja Kofbinger (Grüne) in einer parlamentarischen Anfrage wissen.

» Stuttgarter Zeitung über Segnung in Esslingen: Weg zum Traualtar für Homosexuelle ist frei

Die Esslinger Johanneskirche ist Vorreiterin. Als erste Kirchengemeinde im Evangelischen Kirchenbezirk Esslingen segnet sie homosexuelle Paare.

» Blick über schwule Sozialdemokraten: Dieses Politiker-Paar will hoch hinaus

Marco Hardmeier (43) und Angelo Barrile (43) sind schon ihr halbes Leben zusammen. Mindestens ebenso lange ist das schwule Paar in der SP aktiv. Nun stehen beide â€" mitten in der Corona-Krise â€" vor politischen Weichenstellungen.

» Märkische Allgemeine: LGBT-Debatte – Hennigsdorf steht zu Partnerstadt

Die Stadt Hennigsdorf steht zur polnischen Partnerstadt Srodá Wielkopolska, selbst wenn diese sich per Beschluss zur LGBT-freien Zone erklären würde die Abkürzung steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender.

19. April 2020

» Deutschlandfunk: Die dunkle Seite des Dr. Sommer

Alle "Bravo"-Ausgaben der Jahre 1956 bis 1994 gibt es nun kostenlos im Netz. Das soll, so die Eigenwerbung der Jugendzeitschrift, "ein wenig Licht in dunkle Zeiten bringen. Doch das Stöbern im "Bravo"-Archiv erweist sich schnell auch als Zeitreise in die Düsternis.

» BR-Klassik: Gespräch mit Rosa von Praunheim zum Film "Operndiven – Operntunten"

Rosa von Praunheim, sagt von sich selbst, dass er von manchen als der beliebteste und von manchen als der unbeliebteste schwule Filmregisseur bezeichnet wird. BR-KLASSIK hat mit ihm über seinen neuesten Film "Operndiven – Operntunten" gesprochen.

18. April 2020

» bento: "Ich würde die Polizei nicht rufen" – wie es sich als schwuler Rom in Orbáns Ungarn lebt

Knapp drei Wochen ist es her, dass Ungarns Staatschef sich mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet hat. Viktor Orbán hat aufgrund der Corona-Pandemie. bento spricht mit Joci Márton über seine Heimat – und hat ihn gefragt, warum er sie nicht verlässt.

» Wiener Zeitung über lesbische Zuhälterin: Es gab zwei wichtige Männer im Leben der "Wilden Wanda"

Wiens "einzige Zuhälterin" lebte lesbisch und war dennoch auch einmal "vorsätzlich" mit einem schmächtigen Herren verheiratet.

» Noizz: Von Pornostars zu queeren Ikonen – Das sind "The Cock Destroyers" aka die "Schwanz-Zerstörer"

Im englischen Sprachraum sind "The Cock Destroyers" längst queere Ikonen. Wer sich hinter den "Schwanz-Zerstörern" verbirgt und warum es Zeit wird, ihnen auch hierzulande die Anerkennung zu geben, die ihnen gebührt, erfahrt ihr hier.

» zitty über queeres Hilfsnetzwerk: Krisenerprobte Queers helfen am Rand der Gesellschaft

Denen helfen, die sonst keine Hilfe bekommen: Die Macher*innen des Karada-House, einem Safer Space für Queers, haben ein Hilfsnetzwerk aufgebaut. Für ihre internationale Community, deren Mitglieder nun oft besonders aufgeschmissen sind und für alle anderen, die niemanden haben, aber auf Hilfe angewiesen sind.

17. April 2020

» taz über in Botswana gestrandetes schwules Ehepaar: "Die Affen werden frech"

Wegen des Lockdown ist ein schwules Ehepaar bei seinem Urlaub in Afrika gestrandet. Robert Schuh, von Beruf Frisör, erzählt.