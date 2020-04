Ausgewählter Artikel:

» (22.04.2020) ntv über Profitänzer und Starchoreograf Emil Kusmirek: Zu schwul zum Blutspenden?

Schwule und bisexuelle Männer werden in Deutschland nahezu von der Blutspende ausgeschlossen und diskriminiert. Doch Profitänzer und Starchoreograf Emil Kusmirek ist der Überzeugung, dass jeder Tropfen zählt, denn Blut kennt keine Sexualität.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. April 2020

» Jungle World: Das Unbehagen in der Pandemie

Marco Kammholz: Solidarität wird gegenwärtig häufig mit Seuchenschutz oder Nächstenliebe verwechselt. Tatsächlich müsste sie etwas wesentlich Radikaleres sein.

21. April 2020

» Meedia: Weiß, cis, hetero, ungenügend – ein Plädoyer für mehr Diversität im Journalismus

Die Journalisten von gestern und heute haben versagt, mehr als nur ihre eigene Filterblasen-Realität abzubilden. Die Journalisten von morgen müssen das jetzt richten. Eine Kolumne von Berit Dießelkämper, Studierende der 58. Lehrredaktion der Deutschen Journalistenschule.

» Journal Frankfurt interviewt CSD-Organisator: Eine Chance für die Zukunft

Der Christopher Street Day kann aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr wohl nicht wie gewohnt stattfinden. Der Community fehle dadurch die Sichtbarkeit, sagt Joachim Letschert, Vorstandsmitglied des CSD Frankfurt e.V. Doch es gibt bereits Ideen für mögliche Alternativen.

» Taiwan Heute: LGBTQ-Filme aus Taiwan werden zu karitativen Zwecken online gestreamt,

Neun Filme von taiwanischen Regisseuren mit Themen aus dem lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Bereich (LGBTQ) zählen zu den 17 Werken aus neun asiatischen Ländern, die bis zum 17. Mai per Vimeo on Demand online vorgeführt werden, was zu dem erstmals abgehaltenen britischen Filmfest Queer East Film Festival (QEFF) gehört.

» Tagesspiegel über Nachbarschaftshilfe für lesbische Frauen in Neukölln: "Für ältere Lesben brauchen wir in dieser Situation eine Hilfe"

Isolation und Einsamkeit in der Coronakrise bekämpfen: In Neukölln setzt sich eine Nachbarschaftshilfe für ältere Lesben ein.

» RP Online: Transgender – Wenn Körper und Gefühl nicht zusammenpassen

Was bedeutet Transgender? Wir erklären, wo Betroffene Hilfe bekommen, wie das Outing am besten funktioniert und wer die Operationen bezahlt.

» taz über Medien in der Krise: Die Siegessäule wackelt

Das queere Stadtmagazin, auch die Straßenmagazine stecken in der Coronakrise. Verkaufsmöglichkeiten sowie Anzeigenkunden brechen weg.

» Spiegel Online über "Prince Charming" auf Vox: Die neue Prinzenrolle

Unverkichert über Analwaxing sprechen? Liebeshungrige respektvoll aus einer Datingshow kicken? Es ist schwierig, aber möglich. Am Montag startet "Prince Charming" im Free-TV, das erste schwule Dating-Format.

» Noizz: Homophobie und Anti-Rassismus-Song – Warum Merts YouTube-Trends-Erfolg fragwürdig ist

Rapper und YouTuber Mert hat mit seinem neuen Musikvideo die YouTube-Charts getoppt. Im Song geht es um Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, eine wichtige politische Message. Aber während er auf der einen Seite rassistische Ausgrenzung anprangert, ist er offen homophob. Ein Umstand, der die Fans nicht zu stören scheint. Uns aber schon.

» derStandard.at über Cruising-Vorfall: Prozess im Zeichen von Covid-19 – Raubüberfall im Rathauspark

Ein 50-Jähriger soll mit zwei Komplizen ein 28 Jahre altes Opfer betäubt und ausgeraubt haben. Das Verfahren steht im Zeichen der Pandemie

» Der Westen über schwulen Unternehmer Jens Hilbert als Obdachloser in Essen: RTL2 dreht Show in der Innenstadt – plötzlich kommt es zu einer abscheulichen Szene

Diese Sendung geht unter die Haut. RTL2 drehte vor einiger Zeit die Sendung Prominent und Obdachlos. Unter anderem auch in der Innenstadt von Essen.Jens Hilbert mimte in ESg. Auch, weil der offen homosexuell lebende Mann Erfahrungen machen musste, die er eigentlich weit hinter sich gelassen hatte.

» Friday Magazine: In Marokko wird gerade online gegen Schwule gehetzt

Eine marokkanische Influencerin stachelt ihre Follower dazu an, auf Datingapps zu checken, ob sich homosexuelle Männer in der Nähe befinden. Jetzt leben viele Marokkaner in Angst.

20. April 2020

» Allgemeine Zeitung: Initiative gegen Cyber-Mobbing

In Mainz macht die Initiative Liebe wen du willst auf Hass im Internet aufmerksam. Häufig richte sich dieser gegen Jugendliche, die sich als schwul oder lesbisch outen.

» Berliner Woche: Grünen-Politikerin macht sich für Queerbeauftragten stark

Was tut der Bezirk, um queeres Leben fördern und Übergriffe zu verhindern? Das wollte die Neuköllner Abgeordnete Anja Kofbinger (Grüne) in einer parlamentarischen Anfrage wissen.

» Stuttgarter Zeitung über Segnung in Esslingen: Weg zum Traualtar für Homosexuelle ist frei

Die Esslinger Johanneskirche ist Vorreiterin. Als erste Kirchengemeinde im Evangelischen Kirchenbezirk Esslingen segnet sie homosexuelle Paare.

» Blick über schwule Sozialdemokraten: Dieses Politiker-Paar will hoch hinaus

Marco Hardmeier (43) und Angelo Barrile (43) sind schon ihr halbes Leben zusammen. Mindestens ebenso lange ist das schwule Paar in der SP aktiv. Nun stehen beide â€" mitten in der Corona-Krise â€" vor politischen Weichenstellungen.

» Märkische Allgemeine: LGBT-Debatte – Hennigsdorf steht zu Partnerstadt

Die Stadt Hennigsdorf steht zur polnischen Partnerstadt Srodá Wielkopolska, selbst wenn diese sich per Beschluss zur LGBT-freien Zone erklären würde die Abkürzung steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender.

Testabo erforderlich

19. April 2020

» Deutschlandfunk: Die dunkle Seite des Dr. Sommer

Alle "Bravo"-Ausgaben der Jahre 1956 bis 1994 gibt es nun kostenlos im Netz. Das soll, so die Eigenwerbung der Jugendzeitschrift, "ein wenig Licht in dunkle Zeiten bringen. Doch das Stöbern im "Bravo"-Archiv erweist sich schnell auch als Zeitreise in die Düsternis.

» BR-Klassik: Gespräch mit Rosa von Praunheim zum Film "Operndiven – Operntunten"

Rosa von Praunheim, sagt von sich selbst, dass er von manchen als der beliebteste und von manchen als der unbeliebteste schwule Filmregisseur bezeichnet wird. BR-KLASSIK hat mit ihm über seinen neuesten Film "Operndiven – Operntunten" gesprochen.